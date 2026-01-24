हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Capricorn Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: मकर राशि के लिए टैरो का मार्गदर्शन, पढ़ें राशिफल

Capricorn Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मकर राशि के लिए जनवरी का आखिरी सप्ताह प्रेम, परिवार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा. पढ़ें पूरा राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 24 Jan 2026 07:59 PM (IST)
Capricorn Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: टैरो कार्ड्स को भविष्य की संभावनाओं और आने वाले समय की ऊर्जा को समझने का एक प्रभावी माध्यम माना जाता है. हर सप्ताह टैरो कार्ड्स राशि के अनुसार जीवन के अलग-अलग पहलुओं जैसे करियर, धन, प्रेम और परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों का संकेत देते हैं. टैरो कार्ड्स विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा से जानते हैं, जनवरी 2026 का आखिरी सप्ताह मकर राशि के लिए क्या संदेश और संभावनाएं लेकर आया है. पढ़ें अपना पूरा टैरो साप्ताहिक राशिफल.

मकर साप्ताहिक टैरो कार्ड्स राशिफल (Tarot Card Makar Saptahik Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए सतर्कता और समझदारी से निर्णय लेने का समय है. नकारात्मक आदतों और बुरी संगत से दूर रहना इस दौरान विशेष रूप से जरूरी रहेगा. टैरो संकेत देते हैं कि सोच-समझकर लिया गया हर कदम आपको अनावश्यक उलझनों से बचाएगा और सकारात्मक परिणाम देगा.

करियर- कार्यस्थल पर सतर्क रहने की आवश्यकता है. किसी भी अव्यवस्थित या तनावपूर्ण स्थिति में सीधे प्रतिक्रिया देने से बचें. नए प्रोजेक्ट्स या जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं, जिनमें धैर्य और रणनीति के साथ काम करने पर सफलता मिलेगी. सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ तालमेल बनाए रखना आपकी स्थिति को मजबूत बनाएगा.

धन- आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह लाभकारी रहने वाला है. अचानक किसी निवेश, पुराने लेन-देन या सौदे से लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि टैरो कार्ड्स चेतावनी देते हैं कि किसी भी वित्तीय निर्णय को जल्दबाजी में न लें. संयम और समझदारी से किया गया कदम आपको स्थायी आर्थिक लाभ देगा.

परिवार और रिश्ते- पारिवारिक जीवन में आपसी सहयोग और समझदारी बनी रहेगी. किसी भी विवाद या मतभेद में सीधे प्रतिक्रिया देने के बजाय शांतिपूर्ण संवाद अपनाना बेहतर रहेगा. परिवार के बड़े सदस्य या मित्र के सहयोग से किसी समस्या का समाधान संभव है.

शुभ अवसर- इस सप्ताह कोई धार्मिक या सामाजिक कार्य में भागीदारी का अवसर भी मिल सकता है. टैरो संकेत देता है कि इस तरह के कार्यों में शामिल होने से मानसिक संतोष और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 24 Jan 2026 07:59 PM (IST)
Capricorn Weekly Horoscope Tarot Rashifal Makar Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Tarot Rashifal 2026 Tarot Horoscope 2026
