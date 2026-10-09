यूपी वाले ध्यान दें, दिल्ली की और जाने वाली ये ट्रेनें रद्द, देखें पूरी लिस्ट

क्या आज आप यूपी से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि रेलवे ने 9-10 अक्टूबर को कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है. ऐसे में ट्रेन रद्द करने के पीछे का कारण क्या है ये जानना जरूरी है.

बता दें कि कल यानी 10 अक्टूबर को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आसपास सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक ट्रैफिक जाम होने की आशंका है, क्योंकि कल 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाली है, जिसकी वजह से रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, इसमें यूपी से दिल्ली जाने वाली ट्रेनें भी शामिल है.

मेल से लेकर एक्सप्रेस तक ट्रेनें रद्द

रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, आज 9 से लेकर कल 10 अक्टूबर तक कई ट्रेनों कैंसिल की गई है. इनमें मेल, एक्सप्रेस से लेकर लोकल ट्रेन तक शामिल है. ऐसे में अब जानते हैं कि रेलवे ने कौन-कौन सी ट्रेनों को रद्द कर दिया है.

आज 9 अक्टूबर को कौन-कौन सी ट्रेनें रद्द?

ट्रेन नंबर 12417 प्रयागराज-नई दिल्ली एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12275 प्रयागराज-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12451 कानपुर सेंट्रल-नई दिल्ली श्रम शक्ति एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12447 मानिकपुर-हजरत निजामुद्दीन यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 64151 अलीगढ़-दिल्ली मेमू

ट्रेन नंबर 64107 दनकौर-दिल्ली ईएमयू

ट्रेन नंबर 64113 खुर्जा-गाजियाबाद ईएमयू

कल 10 अक्टूबर को कौन-सी ट्रेनें रद्द?

ट्रेन नंबर 12033 कानपुर सेंट्रल-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 14211 आगरा कैंट-नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 64101 अलीगढ़-दिल्ली ईएमयू

ट्रेन नंबर 64111 खुर्जा-शकूरबस्ती ईएमयू

ट्रेन नंबर 64581 हाथरस किला-दिल्ली मेमू

ट्रेन नंबर 64103 अलीगढ़-दिल्ली ईएमयू

ट्रेन नंबर 64583 टुंडला-दिल्ली मेमू

ट्रेन नंबर 64105 अलीगढ़-नई दिल्ली ईएमयू

ट्रेन नंबर 64109 दनकौर-शकूरबस्ती ईएमयू

ट्रेन रद्द है तो कैसे चेक करें स्टेटस?

आप अपनी ट्रेन की मौजूदा स्थिति को NTES ऐप की मदद से चेक कर सकते हैं. क्योंकि हो सकता है रेलवे ने इन ट्रेनों के अलावा भी कई दूसरी ट्रेनों को रद्द कर दिया हो या फिर कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया हो. इसलिए आप पहले ही चेक कर लें कि जिस ट्रेन से आप सफर करने वाले हैं वो रद्द तो नहीं है.

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