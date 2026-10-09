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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपटना-दिल्ली रूट: संपूर्ण क्रांति और तेजस राजधानी समेत 4 प्रीमियम ट्रेनें रद्द

पटना-दिल्ली रूट: संपूर्ण क्रांति और तेजस राजधानी समेत 4 प्रीमियम ट्रेनें रद्द

दिल्ली के जंतर-मंतर में होने जा रहे प्रोटेस्ट की वजह से शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचने के लिए कई रूट्स की ट्रेनों को रद्द किया गया है. हाल में पटना- दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें कैंसिल की गई हैं.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 09 Oct 2026 03:49 PM (IST)
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10 अक्टूबर को दिल्ली में CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन होने जा रहा है. जिसके चलते दिल्ली से आने जाने वाली कई ट्रेनें निरस्त की गई हैं, तो कई के रूट में बदलाव किया गया है इसी कड़ी में पटना से दिल्ली जाने वाली भी कई प्रीमियम ट्रेनें कैंसिल की गई हैं. जिनमें तेजस और राजधानी जैसी ट्रेनों का नाम भी शामिल है.

दिल्ली के जंतर-मंतर में ये प्रदर्शन होने जा रहा है. जिसकी वजह से रेलवे ने बड़ा फैसला करते हुए पटना से दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. इसमें मुख्य रूप से चार प्रीमियम ट्रेनों को निरस्त किया गया है. जिनमें:

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  • राजेंद्र नगर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस
  • इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस
  • राजेंद्र नगर नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस
  • राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस

प्रोटेस्ट की वजह से ट्रेनें रद्द
शनिवार को होने वाले प्रोटेस्ट की वजह से रेलवे ने शुक्रवार को 2 बजे के बाद से पटना से निकलने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया है. जिससे कि शनिवार के दिन वो ट्रेनें दिल्ली के किसी भी स्टेशन तक ना पहुंच पाएं. इससे पटना से दिल्ली आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. खासतौर से ऐसी ट्रेनों को रोका जा रहा है जो शनिवार दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच हजरत निजामुद्दीन या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली हैं.

क्यों हो रहीं ट्रेनें रद्द?
बता दें कि सीजेपी के प्रोटेस्ट के चलते शनिवार को ट्रैफिक जाम की स्थिति ना बन जाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया जा रहा है. इसके अलावा दिल्ली के करीब 57 मेट्रो स्टेशन आज यानी शुक्रवार की रात 9 बजे से ही बंद कर दिए जाने वाले हैं. इन मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद रखे जाएंगे, हालांकि रास्ते से गुजरने वाली मेट्रो गुजरेगी.

ये भी पढ़ें: तेजस और सियालदह राजधानी भी रद्द, 10 घंटे ठप रहेंगे नई दिल्ली-निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन

Published at : 09 Oct 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News Train Cancel CJP Protest
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