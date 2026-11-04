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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीटर्म इंश्योरेंस खरीदते समय बीमारी छिपाने पर क्या हो सकता है?

टर्म इंश्योरेंस खरीदते समय बीमारी छिपाने पर क्या हो सकता है?

टर्म इंश्योरेंस लेते समय बीमारी या स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी छिपाना भारी पड़ सकता है. पॉलिसीधारक की मौत के बाद बीमा कंपनी क्लेम देने से इनकार कर सकती है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 04 Nov 2026 06:03 PM (IST)
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कई लोग अपनी मौत के बाद परिवार को पैसों की परेशानी से बचाने के लिए टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं. यह एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस होता है. इसमें पॉलिसीधारक एक तय समय के लिए बीमा लेता है. अगर पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति की तय समय के दौरान मौत हो जाती है, तो बीमा कंपनी पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक उसके परिवार या नॉमिनी को बीमा की रकम देती है. इससे परिवार को घर का खर्च चलाने, बच्चों की पढ़ाई और होम लोन जैसे कर्ज चुकाने में मदद मिल सकती है. 

लेकिन पॉलिसी खरीदते समय एक छोटी-सी गलती परिवार के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है. कई बार लोग कम प्रीमियम या पॉलिसी मिलने में आसानी के लिए अपनी बीमारी और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी छिपा लेते हैं. हालांकि, ऐसा करना आगे चलकर भारी पड़ सकता है.

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बीमारी छिपाने पर क्या हो सकता है?

बीमा का पैसा मिलने से मना हो सकता है: अगर पॉलिसीधारक की मौत के बाद जांच में पता चलता है कि उसने अपनी कोई पुरानी बीमारी छिपाई थी, तो बीमा कंपनी क्लेम खारिज कर सकती है. ऐसी स्थिति में परिवार को बीमा की रकम नहीं मिल पाएगी.

पॉलिसी रद्द हो सकती है: अगर बीमा कंपनी को पता चलता है कि पॉलिसी लेते समय जरूरी जानकारी छिपाई गई थी, तो नियमों के आधार पर पॉलिसी रद्द की जा सकती है. प्रीमियम का क्या होगा, यह मामले और लागू नियमों पर निर्भर करेगा.

पहले से कोई बीमारी है तो क्या करें?

अगर आपको पहले से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या कोई दूसरी बीमारी है, तो इसकी जानकारी बीमा कंपनी को जरूर दें. आवेदन फॉर्म में अपनी सेहत से जुड़ी सभी जरूरी बातें सही-सही लिखें. बीमारी छिपाकर पॉलिसी लेने से शुरुआत में भले ही प्रीमियम कम लगे, लेकिन बाद में परिवार को क्लेम के समय परेशानी हो सकती है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 04 Nov 2026 06:03 PM (IST)
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Term Insurance Life Insurance Claim
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