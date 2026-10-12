Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइलेक्ट्रिक एंबुलेंस चलानी है तो सरकार कितने रुपए की सब्सिडी देगी?

इलेक्ट्रिक एंबुलेंस चलानी है तो सरकार कितने रुपए की सब्सिडी देगी?

अगर आपको इलेक्ट्रिक एंबुलेंस खरीदनी है तो केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना की मदद से आप सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. जानिए इलेक्ट्रिक एंबुलेंस पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 12 Oct 2026 11:12 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप इलेक्ट्रिक एंबुलेंस खरीदने की सोच रहे हैं और इसकी मदद से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की सेवा शुरू करना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके काम आने वाली है. क्या आप जानते हैं कि सरकार इलेक्ट्रिक एंबुलेंस खरीदने पर सब्सिडी का लाभ देती है? 

अगर आपको इलेक्ट्रिक एंबुलेंस खरीदना है तो आपके लिए केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) योजना काम आ सकती है. इस योजना के तहत सरकार पात्र लोगों को इलेक्ट्रिक एंबुलेंस खरीदने पर सब्सिडी देती है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इलेक्ट्रिक एंबुलेंस पर सरकार कितने रुपये की सब्सिडी देती है?

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
Train Cancelled: CJP प्रोटेस्ट के बीच बदले कई ट्रेनों के रूट, कुछ अभी रहेंगी कैंसिल
Train Cancelled: CJP प्रोटेस्ट के बीच बदले कई ट्रेनों के रूट, कुछ अभी रहेंगी कैंसिल
यूटिलिटी
फ्लाइट में पावर बैंक ले जाने के नियम क्या हैं? Indigo के प्लेन में फटा
फ्लाइट में पावर बैंक ले जाने के नियम क्या हैं? Indigo के प्लेन में फटा
यूटिलिटी
लखनऊ में 1 BHK फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आखिरी तारीख और पूरी प्रक्रिया
लखनऊ में 1 BHK फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आखिरी तारीख और पूरी प्रक्रिया
यूटिलिटी
डाउन पेमेंट और EMI की नो टेंशन! PF से घर कैसे खरीदें?
डाउन पेमेंट और EMI की नो टेंशन! PF से घर कैसे खरीदें?

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

सबसे पहले जानते हैं कि सरकार ने इस योजना के लिए कितना बजट तय किया हुआ है तो जान लें कि पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक एंबुलेंस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपये का बजट तक किया हुआ है. इस योजना का मकसद है कि देश में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक एंबुलेंस को चलाई जाएं. 

कितने रुपये इलेक्ट्रिक एंबुलेंस खरीदने पर मिलेंगे?

जानने वाली बात ये है कि सरकार इलेक्ट्रिक एंबुलेंस की बैटरी की क्षमता के हिसाब से सब्सिडी का लाभ देती है. योजना के तहत 1 किलोवाट बैटरी क्षमता पर 30 हजार रुपये की मदद दी जाती है. ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पैसे एंबुलेंस की एक्स-फैक्ट्री कीमत के 35 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती है. यानी सब्सिडी इन दोनों में से जो रकम कम होगी उतनी दी जाएगी. 

कैसे मिलता है सब्सिडी का पैसा?

अगर बात करें कि सब्सिडी का पैसा कैसे मिलता है तो आपको कोई सीधे रकम नहीं दी जाती है, बल्कि जब आप इलेक्ट्रिक एंबुलेंस खरीदेंगे तो डीलर के पास ही आपका आधार ई-केवाईसी वेरिफिकेशन किया जाएगा. फिर बाद में PM E-DRIVE पोर्टल की मदद से ई-वाउचर जनरेट होगा. इसके बाद इस वाउचर के आधार पर सब्सिडी के पैसे एंबुलेंस के बिल से घटा दिए जाएंगे. लेकिन ध्यान रखें, सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए एंबुलेंस का योजना के नियमों के मुताबिक पात्र होना महत्वपूर्ण है.

CJP प्रोटेस्ट के बीच बदले कई ट्रेनों के रूट, कुछ अभी रहेंगी कैंसिल

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
Utility News Electric Ambulance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Train Cancelled: CJP प्रोटेस्ट के बीच बदले कई ट्रेनों के रूट, कुछ अभी रहेंगी कैंसिल
Train Cancelled: CJP प्रोटेस्ट के बीच बदले कई ट्रेनों के रूट, कुछ अभी रहेंगी कैंसिल
यूटिलिटी
फ्लाइट में पावर बैंक ले जाने के नियम क्या हैं? Indigo के प्लेन में फटा
फ्लाइट में पावर बैंक ले जाने के नियम क्या हैं? Indigo के प्लेन में फटा
यूटिलिटी
लखनऊ में 1 BHK फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आखिरी तारीख और पूरी प्रक्रिया
लखनऊ में 1 BHK फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आखिरी तारीख और पूरी प्रक्रिया
यूटिलिटी
डाउन पेमेंट और EMI की नो टेंशन! PF से घर कैसे खरीदें?
डाउन पेमेंट और EMI की नो टेंशन! PF से घर कैसे खरीदें?
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सिंहासन खाली करो...', इंडिया गठबंधन के प्रोटेस्ट से पहले शशि थरूर का पोस्ट
'सिंहासन खाली करो...', इंडिया गठबंधन के प्रोटेस्ट से पहले शशि थरूर का पोस्ट
बिहार
मांझी बोले- कॉकरोच-झींगुर से नहीं डरते, प्रशांत किशोर ने कहा- 'सरकार…'
मांझी बोले- कॉकरोच-झींगुर से नहीं डरते, प्रशांत किशोर ने कहा- 'सरकार…'
विश्व
हूती मिसाइल हमले से दहला रियाद एयरपोर्ट, सामने आया अटैक का वीडियो
हूती मिसाइल हमले से दहला रियाद एयरपोर्ट, सामने आया अटैक का वीडियो
क्रिकेट
पाकिस्तान ने श्रीलंका को रुलाया, 21 साल के प्लेयर ने ठोके 96 रन, काटा बवाल
पाकिस्तान ने श्रीलंका को रुलाया, 21 साल के प्लेयर ने ठोके 96 रन, काटा बवाल
बॉलीवुड
'प्यारे पा- दादाजी...' ऐश्वर्या राय ने खास अंदाज में ससुर अमिताभ बच्चन को बर्थडे किया विश, आराध्या संग शेयर की अनसीन तस्वीर
'प्यारे पा- दादाजी...' ऐश्वर्या राय ने खास अंदाज में ससुर अमिताभ बच्चन को बर्थडे किया विश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
INDIA गठबंधन के प्रदर्शन से पहले CM योगी बोले- 'जो कुछ भी बचा है...'
INDIA गठबंधन के प्रदर्शन से पहले CM योगी बोले- 'जो कुछ भी बचा है...'
इंडिया
CJI सूर्यकांत ने राहुल-खरगे से मिलने से क्यों किया इनकार? सामने आए ये चार बड़े कारण
CJI सूर्यकांत ने राहुल-खरगे से मिलने से क्यों किया इनकार? सामने आए ये चार बड़े कारण
ट्रेंडिंग
ढीले कपड़ों में भी ढहाया कहर! लड़की के डांस से इंटरनेट पर भूचाल
ढीले कपड़ों में भी ढहाया कहर! लड़की के डांस से इंटरनेट पर भूचाल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget