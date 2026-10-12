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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: CJP प्रोटेस्ट के बीच बदले कई ट्रेनों के रूट, कुछ अभी रहेंगी कैंसिल

Train Cancelled: CJP प्रोटेस्ट के बीच बदले कई ट्रेनों के रूट, कुछ अभी रहेंगी कैंसिल

क्या आप 14 अक्टूबर को ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो ये अपडेट आपके लिए है. राजस्थान के लोहारू-परवेडपुर रेलखंड पर जरूरी काम के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द किया और कुछ के रूट में बदलाव भी किया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 12 Oct 2026 10:13 AM (IST)
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  • यात्री NTES ऐप/वेबसाइट पर ट्रेन की स्थिति अवश्य जांचें।

कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP प्रर्दषण के बीच रेलवे ने 250 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है. ऐसे में अगर आप आने वाले दिनों में एक्सप्रेस से लेकर लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि रेलवे ने 14 अक्टूबर को कई ट्रेनों को रद्द किया है और वहीं कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव भी किया है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन ट्रेनों के संचालन में बदलाव क्यों किया गया है?

दरअसल, रेलवे ने राजस्थान के लोहारू-परवेडपुर रेलखंड पर निर्माण कार्य के कारण ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर 14 अक्टूबर को कौन-कौन सी ट्रेनें रद्द रहेंगी और कौन-सी ट्रेनों को दूसरे रूट से चलाया जाने वाला है. 

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कुछ ट्रेनों के बदले मार्ग

  • ट्रेन नंबर 19807 कोटा-सिरसा 13 अक्टूबर को बदले मार्ग से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 14709 हनुमानगढ़-जयपुर 14 अक्टूबर को बदले मार्ग से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 14714 दिल्ली सराय-सीकर 14 अक्टूबर को बदले मार्ग से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 54310 हिसार-दिल्ली 14 अक्टूबर को बदले मार्ग से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 54309 दिल्ली-हिसार 14 अक्टूबर को बदले मार्ग से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 22421 दिल्ली सराय-जोधपुर 14 अक्टूबर को बदले मार्ग से चलेगी.

इन ट्रेनों को बदले हुए रास्ते से चलाया जाएगा. अगर आप 13-14 अक्टूबर को ट्रेन से सफर करें तो अपनी ट्रेन के मार्ग को भी चेक कर लें.

कौन-कौन सी ट्रेन रद्द रहेंगी?

रेलवे के इस जरूरी निर्माण कार्य के कारण इन ट्रेनों को 14 अक्टूबर को रद्द किया गया है. इनमें शामिल है...

  • ट्रेन नंबर 54789 रेवाड़ी-बीकानेर रद्द रहेगी
  • ट्रेन नंबर 54790 बीकानेर-रेवाड़ी भी रद्द रहेगी

ध्यान रहें, इन दो ट्रेनों के अलावा भी कई ट्रेनें रद्द की जा सकती है, इसलिए पहले अपनी ट्रेन के स्टेटस को जरूर चेक करें. 

बदला हुआ रूट कैसे करें चेक?

अगर आप भी इस रूट पर 13 और 14 अक्टूबर को ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो अपनी ट्रेन के रूट की जानकारी चेक करना न भूलें. इसे चेक करना काफी आसान है और NTES वेबसाइट और RailOne ऐप पर चेक कर सकते है.

इसके लिए आपको केवल अपनी ट्रेन के नंबर को डालना होगा और उसके बाद आप ट्रेन के रूट, समय से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं और अगर आपको ऑनलाइन चेक करने में दिक्कत है तो आप रेलवे काउंटर से भी ट्रेन से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 12 Oct 2026 10:09 AM (IST)
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