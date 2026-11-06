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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपासपोर्ट के नए नियम, 2009 से पहले आए पाकिस्तानियों को पासपोर्ट रिन्यूअल से छूट

पासपोर्ट के नए नियम, 2009 से पहले आए पाकिस्तानियों को पासपोर्ट रिन्यूअल से छूट

भारत सरकार ने नए पासपोर्ट नियमों में कुछ पाकिस्तानी नागरिकों, धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थियों, श्रीलंकाई तमिलों और तिब्बतियों को छूट दी गई है. भारत-नेपाल-भूटान यात्रा के नियम भी बदल दिये गये हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 06 Nov 2026 07:12 PM (IST)
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केंद्र सरकार ने भारत में रहने वाले कुछ विदेशी नागरिकों के लिए पासपोर्ट और वीजा से जुड़े नियमों में राहत दी है. गृह मंत्रालय ने 5 नवंबर 2026 को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एग्जेम्प्शन) अमेंडमेंट ऑर्डर, 2026 जारी किया है.

इसके तहत कुछ पाकिस्तानी नागरिकों, धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थियों, श्रीलंकाई तमिलों और तिब्बती नागरिकों को विशेष छूट दी गई है. इसके अलावा भारत, नेपाल और भूटान के नागरिकों के बीच यात्रा के लिए पहचान संबंधी नियमों में भी बदलाव किया गया है.

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6 धार्मिक समुदायों के शरणार्थियों को छूट

सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए छह अल्पसंख्यक समुदायों को भी राहत दी है. इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय शामिल हैं. यह छूट उन लोगों के लिए है, जो धार्मिक उत्पीड़न या उसके डर के कारण 31 दिसंबर 2024 तक भारत पहुंचे थे. इसमें वे लोग भी शामिल हैं, जिनके पास भारत आने के समय वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज नहीं थे अथवा जिनके दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो चुकी है. हालांकि, भारत में आगे रहने के लिए उन्हें उचित श्रेणी का वीजा लेना होगा.

कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को मिलेगी राहत

नए नियमों के तहत ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों को पासपोर्ट रिन्यू कराने की अनिवार्यता से छूट मिल सकती है, जो 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले भारत आए थे और यहां स्थायी रूप से बसना चाहते थे. हालांकि, इसके लिए उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी.

ऐसे लोगों के पास पाकिस्तान का कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र (CNIC) नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से वे अपना पासपोर्ट रिन्यू नहीं करा पा रहे हैं. इसके अलावा पाकिस्तान में शादी नहीं की हो, वहां कोई अचल संपत्ति न खरीदी हो और पाकिस्तान जाते समय उनके परिवार के सदस्य भारतीय नागरिक रहे हों. उन्हें यह भरोसा भी देना होगा कि वे दोबारा पाकिस्तान नहीं लौटेंगे. साथ ही उनके खिलाफ पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों की कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए.

भारत, नेपाल और भूटान के यात्रियों के लिए बदले नियम

सरकार ने तीनों देशों के नागरिकों की यात्रा को भी आसान बनाया है. अब भारत, नेपाल और भूटान के नागरिक एक-दूसरे के देश में जमीन या हवाई रास्ते से यात्रा करते समय सरकारी वीजा मैनुअल में बताए गए पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखा सकते हैं. ऐसे मामलों में सामान्य पासपोर्ट की अनिवार्यता से छूट मिलेगी.

हालांकि, नेपाल और भूटान के नागरिक यदि चीन, मकाऊ, हांगकांग या पाकिस्तान से होकर भारत आते हैं, तो उन्हें वैध पासपोर्ट और वीजा दोनों रखना होगा. वहीं, भारत के नागरिक नेपाल या भूटान के अलावा किसी अन्य देश की यात्रा के लिए इन सीमाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें वैध पासपोर्ट रखना जरूरी होगा.

सेना के जवानों को भी विशेष छूट

नए आदेश में भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना के उन सदस्यों को भी छूट दी गई है, जो सरकारी काम से देश में प्रवेश या बाहर जाते हैं. उनके साथ सरकारी परिवहन से यात्रा करने वाले परिवार के सदस्य भी इस छूट में शामिल हैं.

सरकार के इस फैसले का उद्देश्य कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों की यात्रा और भारत में रहने से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाना है. हालांकि, ये राहत सभी विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होगी और संबंधित श्रेणियों की निर्धारित शर्तें पूरी करना जरूरी होगा.

श्रीलंकाई तमिल और तिब्बतियों को भी राहत

नए आदेश में भारत में शरण लेने वाले पंजीकृत श्रीलंकाई तमिल नागरिकों को भी शामिल किया गया है. इसमें 9 जनवरी 2015 तक भारत में शरण लेने वाले लोग आते हैं. इसके अलावा कुछ तिब्बती नागरिकों को भी पासपोर्ट और वीजा संबंधी सामान्य नियमों से छूट दी गई है. इसमें 1959 से 30 मई 2003 के बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से जारी परमिट पर भारत आने वाले तिब्बती शामिल हैं. निर्धारित प्रक्रिया के तहत आने वाले अन्य तिब्बतियों को भी इसका लाभ मिल सकता है. इसके लिए संबंधित अधिकारियों के पास पंजीकरण कराना जरूरी है.

यह भी पढ़ें- Axis Bank का फेस्टिव ऑफर, होम लोन की फीस 999 से शुरू, पर्सनल लोन पर ब्याज भी ब्याज

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 07:12 PM (IST)
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