Axis Bank का फेस्टिव ऑफर, होम लोन की फीस 999 से शुरू, पर्सनल लोन पर ब्याज भी ब्याज

त्योहारी सीजन में बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अलग-अलग वित्तीय ऑफर्स पेश कर रहे हैं. इसी कड़ी में Axis Bank ने भी होम लोन और पर्सनल लोन लेने वालों के लिए खास ऑफर्स की घोषणा की है.

बैंक की इस पहल से घर खरीदने की योजना बना रहे और अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए कर्ज लेने वाले ग्राहकों को फायदा मिल सकता है. हालांकि, लोन लेने से पहले उसकी ब्याज दर, अतिरिक्त शुल्क और पात्रता की शर्तों को समझना जरूरी है.

कार और टू-व्हीलर लोन पर भी ऑफर

कार खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को भी बैंक ने राहत देने की कोशिश की है. कार लोन पर 30 मिनट के भीतर तत्काल डिस्बर्समेंट की सुविधा दी जा रही है. इसके साथ प्रोसेसिंग फीस में 50 फीसदी की छूट मिलेगी. चुनिंदा इलेक्ट्रिक कारों पर ब्याज दर में 10 बेसिस पॉइंट की अतिरिक्त राहत भी मिलेगी. ग्राहक गाड़ी की ऑन-रोड कीमत का 100 फीसदी तक फाइनेंस करा सकते हैं और लोन चुकाने के लिए अधिकतम 8 साल का समय मिलेगा. 24 महीने बाद फोरक्लोजर चार्ज भी माफ किया जाएगा.

टू-व्हीलर लोन के मामले में भी 30 मिनट में रकम जारी करने का विकल्प दिया गया है. सुपरबाइक के लिए ब्याज दर 10.75 फीसदी से शुरू होगी, जबकि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 0.5 फीसदी की विशेष प्राइसिंग छूट मिलेगी.

होम लोन पर मिलेगी खास छूट

होम लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए लॉगिन फीस 999 रुपये + GST से शुरू होगी. इसके अलावा बैंक कुछ होम लोन प्रोडक्ट्स पर 12 EMI की छूट और मूलधन का भुगतान तेजी से करने जैसी सुविधाएं भी दे रहा है. वहीं, पर्सनल लोन बिना किसी गारंटी के 9.99 फीसदी सालाना की शुरुआती ब्याज दर पर उपलब्ध होंगे. इनके लिए प्रोसेसिंग फीस 999 रुपये से शुरू होगी.

क्रेडिट कार्ड पर 200 से ज्यादा ऑफर्स

बैंक ने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए भी 200 से अधिक ऑफर्स पेश किए हैं. इनमें ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और होम फर्निशिंग जैसी कैटेगरी शामिल हैं. पात्र कार्डधारकों को खरीदारी और EMI पर 20 फीसदी तक की छूट मिल सकती है. अमेजन, LG, सेमसंग,मेकमाईट्रिप,अयर-इंडिया, विवो और OPPO जैसे ब्रांड इन ऑफर्स में शामिल हैं.

बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुनीश शारदा के मुताबिक, त्योहारों के दौरान ग्राहक घर खरीदने, वाहन बदलने, निजी जरूरतों और कारोबार में निवेश जैसे फैसले लेते हैं. बैंक का उद्देश्य इन जरूरतों के लिए बेहतर फाइनेंसिंग विकल्प उपलब्ध कराना है. सभी ऑफर्स पर नियम और शर्तें लागू होंगी. ग्राहक लोन लेने से पहले ब्याज दर, पात्रता और अन्य शुल्कों की जानकारी बैंक से जरूर जांच लें.

एजुकेशन लोन और बिजनेस फाइनेंसिंग में राहत

पढ़ाई के लिए कर्ज लेने वाले विद्यार्थियों को भी इस ऑफर में शामिल किया गया है. भारत में पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन की ब्याज दर 7.25 फीसदी सालाना से शुरू होगी. इसकी प्रोसेसिंग फीस शून्य रुपये से शुरू रखी गई है. विदेश में पढ़ाई करने वाले योग्य छात्रों को लागू ब्याज दरों पर 0.25 फीसदी की छूट मिलेगी.

वहीं, छोटे कारोबारियों को कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और टर्म लोन जैसे सुरक्षित वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट्स की लॉगिन फीस पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी. यह ऑफर 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा. हालांकि, लोन मंजूर होने या रकम जारी होने पर सामान्य प्रोसेसिंग फीस देनी होगी.

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