ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीAxis Bank का फेस्टिव ऑफर, होम लोन की फीस 999 से शुरू, पर्सनल लोन पर ब्याज भी ब्याज

Axis Bank का फेस्टिव ऑफर, होम लोन की फीस 999 से शुरू, पर्सनल लोन पर ब्याज भी ब्याज

Axis Bank ने फेस्टिव ऑफर्स में होम लोन की लॉगिन फीस 999 रुपये और पर्सनल लोन की ब्याज दर 9.99 प्रतिशत से शुरू करने का फैसला किया है. कार, एजुकेशन लोन, बिजनेस फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड पर भी छूट दी है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 06 Nov 2026 01:14 PM (IST)
Preferred Sources

त्योहारी सीजन में बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अलग-अलग वित्तीय ऑफर्स पेश कर रहे हैं. इसी कड़ी में Axis Bank ने भी होम लोन और पर्सनल लोन लेने वालों के लिए खास ऑफर्स की घोषणा की है.

बैंक की इस पहल से घर खरीदने की योजना बना रहे और अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए कर्ज लेने वाले ग्राहकों को फायदा मिल सकता है. हालांकि, लोन लेने से पहले उसकी ब्याज दर, अतिरिक्त शुल्क और पात्रता की शर्तों को समझना जरूरी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
बाइक चोरी के बाद आए चालान के मैसेज को न करें नजरअंदाज! वापस मिल सकती है गाड़ी
बाइक चोरी के बाद आए चालान के मैसेज को न करें नजरअंदाज! वापस मिल सकती है गाड़ी
यूटिलिटी
Special Train: त्योहारों पर रेलवे ने चलाईं 22 स्पेशल ट्रेनें, यूपी-बिहार से जम्मू तक का सफर होगा आसान
Special Train: त्योहारों पर रेलवे ने चलाईं 22 स्पेशल ट्रेनें, यूपी-बिहार से जम्मू तक का सफर होगा आसान
यूटिलिटी
रेलवे काउंटर पर 8 नवंबर को 2 बजे तक ही होगी बुकिंग, 28 स्टेशनों पर रिजर्वेशन सिर्फ 6 घंटे
रेलवे काउंटर पर 8 नवंबर को 2 बजे तक ही होगी बुकिंग, 28 स्टेशनों पर रिजर्वेशन सिर्फ 6 घंटे
यूटिलिटी
नई दिल्ली स्टेशन पर अलग-अलग गेट से एंट्री, रिजर्व को नीला और जनरल को पीला
नई दिल्ली स्टेशन पर अलग-अलग गेट से एंट्री, रिजर्व को नीला और जनरल को पीला

कार और टू-व्हीलर लोन पर भी ऑफर

कार खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को भी बैंक ने राहत देने की कोशिश की है. कार लोन पर 30 मिनट के भीतर तत्काल डिस्बर्समेंट की सुविधा दी जा रही है. इसके साथ प्रोसेसिंग फीस में 50 फीसदी की छूट मिलेगी. चुनिंदा इलेक्ट्रिक कारों पर ब्याज दर में 10 बेसिस पॉइंट की अतिरिक्त राहत भी मिलेगी. ग्राहक गाड़ी की ऑन-रोड कीमत का 100 फीसदी तक फाइनेंस करा सकते हैं और लोन चुकाने के लिए अधिकतम 8 साल का समय मिलेगा. 24 महीने बाद फोरक्लोजर चार्ज भी माफ किया जाएगा.

टू-व्हीलर लोन के मामले में भी 30 मिनट में रकम जारी करने का विकल्प दिया गया है. सुपरबाइक के लिए ब्याज दर 10.75 फीसदी से शुरू होगी, जबकि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 0.5 फीसदी की विशेष प्राइसिंग छूट मिलेगी.

होम लोन पर मिलेगी खास छूट

होम लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए लॉगिन फीस 999 रुपये + GST से शुरू होगी. इसके अलावा बैंक कुछ होम लोन प्रोडक्ट्स पर 12 EMI की छूट और मूलधन का भुगतान तेजी से करने जैसी सुविधाएं भी दे रहा है. वहीं, पर्सनल लोन बिना किसी गारंटी के 9.99 फीसदी सालाना की शुरुआती ब्याज दर पर उपलब्ध होंगे. इनके लिए प्रोसेसिंग फीस 999 रुपये से शुरू होगी.

क्रेडिट कार्ड पर 200 से ज्यादा ऑफर्स

बैंक ने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए भी 200 से अधिक ऑफर्स पेश किए हैं. इनमें ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और होम फर्निशिंग जैसी कैटेगरी शामिल हैं. पात्र कार्डधारकों को खरीदारी और EMI पर 20 फीसदी तक की छूट मिल सकती है. अमेजन, LG, सेमसंग,मेकमाईट्रिप,अयर-इंडिया, विवो और OPPO जैसे ब्रांड इन ऑफर्स में शामिल हैं.

बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुनीश शारदा के मुताबिक, त्योहारों के दौरान ग्राहक घर खरीदने, वाहन बदलने, निजी जरूरतों और कारोबार में निवेश जैसे फैसले लेते हैं. बैंक का उद्देश्य इन जरूरतों के लिए बेहतर फाइनेंसिंग विकल्प उपलब्ध कराना है. सभी ऑफर्स पर नियम और शर्तें लागू होंगी. ग्राहक लोन लेने से पहले ब्याज दर, पात्रता और अन्य शुल्कों की जानकारी बैंक से जरूर जांच लें.

एजुकेशन लोन और बिजनेस फाइनेंसिंग में राहत

पढ़ाई के लिए कर्ज लेने वाले विद्यार्थियों को भी इस ऑफर में शामिल किया गया है. भारत में पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन की ब्याज दर 7.25 फीसदी सालाना से शुरू होगी. इसकी प्रोसेसिंग फीस शून्य रुपये से शुरू रखी गई है. विदेश में पढ़ाई करने वाले योग्य छात्रों को लागू ब्याज दरों पर 0.25 फीसदी की छूट मिलेगी.

वहीं, छोटे कारोबारियों को कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और टर्म लोन जैसे सुरक्षित वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट्स की लॉगिन फीस पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी. यह ऑफर 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा. हालांकि, लोन मंजूर होने या रकम जारी होने पर सामान्य प्रोसेसिंग फीस देनी होगी.

यह भी पढ़ें- रेलवे काउंटर पर 8 नवंबर को 2 बजे तक ही होगी बुकिंग, 28 स्टेशनों पर रिजर्वेशन सिर्फ 6 घंटे

यह भी देखें-

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 06 Nov 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Axis Bank Festive Offers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
बाइक चोरी के बाद आए चालान के मैसेज को न करें नजरअंदाज! वापस मिल सकती है गाड़ी
बाइक चोरी के बाद आए चालान के मैसेज को न करें नजरअंदाज! वापस मिल सकती है गाड़ी
यूटिलिटी
Special Train: त्योहारों पर रेलवे ने चलाईं 22 स्पेशल ट्रेनें, यूपी-बिहार से जम्मू तक का सफर होगा आसान
Special Train: त्योहारों पर रेलवे ने चलाईं 22 स्पेशल ट्रेनें, यूपी-बिहार से जम्मू तक का सफर होगा आसान
यूटिलिटी
रेलवे काउंटर पर 8 नवंबर को 2 बजे तक ही होगी बुकिंग, 28 स्टेशनों पर रिजर्वेशन सिर्फ 6 घंटे
रेलवे काउंटर पर 8 नवंबर को 2 बजे तक ही होगी बुकिंग, 28 स्टेशनों पर रिजर्वेशन सिर्फ 6 घंटे
यूटिलिटी
नई दिल्ली स्टेशन पर अलग-अलग गेट से एंट्री, रिजर्व को नीला और जनरल को पीला
नई दिल्ली स्टेशन पर अलग-अलग गेट से एंट्री, रिजर्व को नीला और जनरल को पीला
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'INDIA गठबंधन ने जुल्म ढाए...' गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर तीखा हमला
'INDIA गठबंधन ने जुल्म ढाए...' गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर तीखा हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP कौन होती है', भड़क उठे इमरान मसूद, बोले- 'कांग्रेस के मामलों में न घुसें'
'BJP कौन होती है', भड़क उठे इमरान मसूद, बोले- 'कांग्रेस के मामलों में न घुसें'
क्रिकेट
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
साउथ सिनेमा
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
राजस्थान
राजस्थान: सरपंच और वार्ड पंचों के नतीजे घोषित, सियासी और रसूखदारों को मिली हार
राजस्थान: सरपंच और वार्ड पंचों के नतीजे घोषित, सियासी और रसूखदारों को मिली हार
विश्व
चुनाव हारने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, डेमोक्रेट्स से दो-दो हाथ की तैयारी
चुनाव हारने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, डेमोक्रेट्स से दो-दो हाथ की तैयारी
शिक्षा
ICAI CA Foundation रिजल्ट जारी, 18.93% उम्मीदवार हुए पास, देखें टॉपर्स की लिस्ट
ICAI CA Foundation रिजल्ट जारी, 18.93% उम्मीदवार हुए पास, देखें टॉपर्स की लिस्ट 
Home Tips
Washing Machine Cleaning: क्या धुलने के बाद भी कपड़ों से आती है बदबू? जानें असली वजह
क्या धुलने के बाद भी कपड़ों से आती है बदबू? जानें असली वजह
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget