Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG News: अगर गैस सिलेंडर चोरी हो जाए तो क्या सब्सिडी रुक जाएगी?

LPG News: अगर गैस सिलेंडर चोरी हो जाए तो क्या सब्सिडी रुक जाएगी?

LPG सिलेंडर चोरी हो गया तो क्या ऐसी स्थिति में सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ रोक दिया जाएगा? साथ ही ये भी जानिए की सिलेंडर चोरी होने पर क्या करें?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 23 Oct 2026 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

अगर एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ लेते हैं तो यह खबर आपके लिए खास हो सकती है. क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर गैस सिलेंडर चोरी हो जाए तो आपको नुकसान तो होगा ही, लेकिन क्या सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी पर भी इसका असर पड़ेगा या नहीं? यानी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी बंद हो जाएगी. अगर आप इस बात से अनजान हैं तो जानिए इस तरह की स्थिति में आखिर क्या होगा?

बता दें कि अगर सिलेंडर चोरी भी हो जाता है तो एलपीजी सब्सिडी अपने आप बंद नहीं हो जाएगी. क्योंकि सब्सिडी का संबंध आपके गैस कनेक्शन और बैंक अकाउंट से होता है न कि सिलेंडर से. यानी सब्सिडी की जो रकम है वो पात्र उपभोक्ताओं के अकाउंट में भेजी जाती है. यही कारण है कि अगर सिलेंडर चोरी भी हो जाता है तो सब्सिडी अपने आप बंद नहीं होती है.

हां, लेकिन ये जरूर है कि आपको सब्सिडी मिलेगी या नहीं ये पात्रता और नियमों पर निर्भर करता है. अगर आप सब्सिडी के लिए पात्र हैं तो बेशक सिलेंडर चोरी हो जाए इसके बाद भी आपको लाभ मिलेगा. लेकिन अगर सिलेंडर चोरी हो गया है तो आपको जल्दी कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए. 

सिलेंडर चोरी होने पर क्या करें?

अगर सिलेंडर चोरी हो गया है तो इसकी जानकारी जल्दी से अपनी गैस एजेंसी हो दें. इसके साथ ही अपने पास के पुलिस स्टेशन जाएं और सिलेंडर चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाएं. वहीं अपनी गैस एजेंसी से ये भी पता करें कि चोरी हुए सिलेंडर के बदले दूसरा सिलेंडर लेने का कोई प्रोसेस है या नहीं. अगर है तो इसके लिए कितना चार्ज देना होगा?

नया सिलेंडर लेने पर देना होगा चार्ज?

सिलेंडर चोरी हो गया है और आपको अब नया सिलेंडर लेना है तो दूसरा सिलेंडर लेने के लिए जो चार्ज लगेगा वो आपके गैस कनेक्शन के प्रकार और एजेंसी के नियमों पर निर्भर कर सकता है. इसलिए सिलेंडर चोरी होने पर पहले पुलिस स्टेशन में शिकायत करवाएं और अपनी गैस एजेंसी से संपर्क करें और जरूरी दस्तावेज और शिकायत की कॉपी और चार्ज के बारे में जानकारी लें. 

यानी सिलेंडर चोरी होने का मतलब ये नहीं है कि आपने सब्सिडी के नियमों का उल्लंघन किया है.अगर गैस कनेक्शन चालू है और आप सब्सिडी के लिए पात्र हैं तो सब्सिडी बंद नहीं होगी. लेकिन सब्सिडी का भुगतान सरकार के नियमों और आपकी पात्रता के मुताबिक ही किया जाएगा. 

3 हफ्तों में कमाए 1.41 करोड़, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन में कितना लगता है किराया?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
Cylinder Subsidy Utility News LPG 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
3 हफ्तों में कमाए 1.41 करोड़, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन में कितना लगता है किराया?
3 हफ्तों में कमाए 1.41 करोड़, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन में कितना लगता है किराया?
यूटिलिटी
Driving Licence का रंग बदलेगा, सरकार क्यों ला रही कलर-कोड DL?
Driving Licence का रंग बदलेगा, सरकार क्यों ला रही कलर-कोड DL?
यूटिलिटी
छठ पर बिहार जाने की टेंशन खत्म, दिल्ली-पटना के बीच दूसरी वंदे भारत, जानें पूरी डिटेल
छठ पर बिहार जाने की टेंशन खत्म, दिल्ली-पटना के बीच दूसरी वंदे भारत, जानें पूरी डिटेल
यूटिलिटी
चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, क्या बच्चे की डिलीवरी पर रेलवे कराता है इलाज?
चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, क्या बच्चे की डिलीवरी पर रेलवे कराता है इलाज?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
महाराष्ट्र
मुंबई में कटेंगे 1524 पेड़! GMLR प्रोजेक्ट के लिए मुंबईकरों की सेहत पर खतरा
मुंबई में कटेंगे 1524 पेड़! GMLR प्रोजेक्ट के लिए मुंबईकरों की सेहत पर खतरा
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बन पाई तमन्ना भाटिया की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
'द वन' बन पाई तमन्ना की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
स्पोर्ट्स
कौन हैं मोहम्मद शम्स आलम? एशियन पैरा गेम्स में लगा महिला से छेड़खानी का आरोप! वापस भारत भेजा
कौन हैं मोहम्मद शम्स आलम? एशियन पैरा गेम्स में लगा महिला से छेड़खानी का आरोप! वापस भारत भेजा
विश्व
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में सुबह-सुबह कांपी धरती, तिब्बत में देर रात भूकंप से 16 की मौत
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में सुबह-सुबह कांपी धरती, तिब्बत में देर रात भूकंप से 16 की मौत
विश्व
ये समस्या आपने पैदा की... पीयूष गोयल ने दोहरे रवैये पर यूरोप को सुनाई खरी-खरी
ये समस्या आपने पैदा की... पीयूष गोयल ने दोहरे रवैये पर यूरोप को सुनाई खरी-खरी
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
बिहार
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget