एक ही पॉलिसी में पूरे परिवार की सेहत का ख्याल, जानिए LIC के हेल्थ शील्ड प्लान के फायदे

आज के समय में अस्पताल में इलाज का खर्च आम परिवार के बजट को बिगाड़ सकता है, ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी हो गया है. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का हेल्थ शील्ड प्लान उन लोगों के लिए एक विकल्प है, जो अपने परिवार को स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक जोखिमों से सुरक्षा देना चाहते हैं. इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने से लेकर गंभीर बीमारी और बड़ी सर्जरी तक के लिए तय आर्थिक लाभ मिल सकते हैं.

LIC हेल्थ शील्ड एक नॉन-लिंक्ड और नॉन-पार्टिसिपेटिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है. आसान शब्दों में समझें तो इसका लाभ बाजार के उतार-चढ़ाव से जुड़ा नहीं है और इसमें बोनस या मुनाफे में हिस्सेदारी जैसे लाभ शामिल नहीं होते. यह पॉलिसी में निर्धारित स्वास्थ्य जोखिमों के लिए तय रकम का भुगतान करती है. इसे खरीदने से पहले इसके नियम और कवरेज समझना जरूरी है.

अस्पताल में भर्ती होने पर मिलेगा डेली कैश

इस योजना की एक खास बात अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान मिलने वाला दैनिक नकद लाभ है. पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती रहने पर तय राशि मिल सकती है. इसके अलावा बड़ी सर्जरी और गंभीर बीमारियों के लिए एकमुश्त भुगतान का प्रावधान भी है. इससे इलाज के दौरान होने वाले अन्य खर्चों को संभालने में मदद मिल सकती है.

कितनी उम्र में ले सकते हैं पॉलिसी?

इस प्लान में मुख्य बीमित व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 65 साल हो सकती है. वहीं, परिवार के अन्य सदस्यों में 90 दिन पूरे कर चुके बच्चों से लेकर 20 साल तक के बच्चों को शामिल किया जा सकता है. पॉलिसी की अवधि 15 साल है और प्रीमियम भी इसी अवधि तक चुकाना होता है.

प्रीमियम में बदलाव नहीं और नो-क्लेम का फायदा

इस योजना में पॉलिसी की अवधि के दौरान प्रीमियम की दरें गारंटीड रहती हैं. इसके अलावा नो-क्लेम बेनिफिट के तहत स्वास्थ्य कवर बढ़ने का लाभ मिल सकता है. यदि पॉलिसीधारक शुरुआत में अधिक दैनिक लाभ चुनता है, तो उसके लिए प्रोत्साहन का भी प्रावधान है.

परिवार को मिल सकती है अतिरिक्त सुरक्षा

मुख्य बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर निर्धारित शर्तों के तहत अन्य बीमित सदस्यों के लिए प्रीमियम माफी का लाभ उपलब्ध हो सकता है. जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त प्रीमियम देकर राइडर्स भी चुने जा सकते हैं.

ध्यान दें: पॉलिसी खरीदने से पहले बीमा राशि, बीमारी से जुड़े नियम, प्रतीक्षा अवधि, अपवाद और क्लेम की शर्तें LIC के आधिकारिक दस्तावेजों में जरूर जांच कर लें.

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