लोक अदालत के टोकन मिनटों में होंगे खत्म, 19 अक्टूबर को ऐसे करें डाउनलोड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऑनलाइन पोर्टल पर गाड़ी नंबर, OTP से टोकन मिलेगा।

जिन लोगों के लंबे समय से कोई ट्रैफिक चालान पेंडिंग होते हैं तो वे लोग लोक अदालत का आयोजन होने का इंतजार करते हैं, ताकि उन्हें अपने चालान का निपटारा करवाने का मौका मिल सकें. ऐसे में अगर आप दिल्ली से हैं और आपका भी कोई ट्रैफिक चालान पेंडिंग है तो आपके लिए एक खास अपडेट है.

दिल्ली में अक्टूबर के महीने में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है. ऐसे में अगर आपको भी चालान का निपटारा करवाना है तो आप लोक अदालत में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको टोकन डाउनलोड करना होगा. बिना टोकन के कोर्ट परिसर में एंट्री नहीं दी जाती है.

दिल्ली में कब लगेगी लोक अदालत?

बता दें कि दिल्ली में लोक अदालत का आयोजन 25 अक्टूबर 2026 यानी रविवार को होने जा रहा है, यहां लोगों को अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान का निपटारा करवाने का मौका मिलेगा. अब जानते हैं कि लोक अदालत में जाने के लिए टोकन डाउनलोड करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी और इसे कैसे डाउनलोड किया जा सकता है.

कब डाउनलोड होंगे टोकन?

दिल्ली नेशनल लोक अदालत के लिए टोकन डाउनलोड करने की प्रक्रिया 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे शुरू होगी. जरूरी बात ये है कि टोकन सीमित होते हैं और कुछ दी देर में खत्म भी हो जाते हैं. अगर आपने समय पर टोकन डाउनलोड नहीं किया तो आपको नेशनल लोक अदालत में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा.

कैसे करें टोकन डाउनलोड?

सबसे खास बात ये है कि टोकन डाउनलोड करने का प्रोसेस ऑनलाइन है. अब जानते हैं स्टेप बॉय स्टेप पूरा प्रोसेस.

टोकन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोक अदालत पोर्टल पर जाएं.

फिर इसके बाद ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फॉर लोक अदालत का ऑप्शन चुनें.

इसके बाद अपनी गाड़ी के नंबर को बिना स्पेस के दर्ज करें और कैप्चा भरें.

अब आपको अपनी गाड़ी की आरसी से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करना होगा.

अब आपको स्क्रीन पर आपके पेंडिंग चालान की जानकारी दिखाई देगी.

इसके बाद आपको कोर्ट कॉम्पलेक्स और समय चुनना होगा. आपके पास, तीस हजारी, साकेत, दूारका जैसे कई ऑप्शन सामने आएंगे.

फिर आप सारी जानकारी को एक बार चेक करें और फॉर्म सबमिट कर दें.

ध्यान रखें, अब टोकन डाउनलोड करके PDF जरूर सेव कर लें और जब लोक अदालत जाए तो इसका प्रिंट जरूर निकलवा लें.

पोर्टल पर जारी निर्देशों को पढ़ें

लोक अदालत जाने से पहले आपने पास गाड़ी की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, संबंधित चालान या फिर नोटिस और पहचान पत्र जरूर रखें. वहीं आधिकारिक पोर्टल पर जारी निर्देशों को पढ़ना न भूलें और इस बात की भी जानकारी रखें कि आपके चालान का निपटारा इस लोक अदालत में किया जाएगा या नहीं.

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