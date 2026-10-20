Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस राज्य ने किया DA का ऐलान, कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा

इस राज्य ने किया DA का ऐलान, कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा

दक्षिण राज्य केरल ने दीवाली से पहले महंगाई भत्ते का ऐलान कर दिया है. राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की है. जानें बढ़ी हुई सैलरी किस महीने से और किन किन कमर्चारियों को मिलेगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 20 Oct 2026 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

केरल सरकार ने केरल पिरवी से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की है. इस फैसले के बाद अब डीए 35% से बढ़कर 37% हो गया है. डीए 1 जनवरी से प्रभावी होगा और बढ़ोतरी 1 नवंबर से लागू होगी.

राज्य के वित्त विभाग की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ते का भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ किया जाएगा, जिसका वितरण नवंबर में होगा और संशोधित महंगाई भत्ता का भुगतान नवंबर 2026 की पेंशन के साथ किया जाएगा. इससे सरकार पर हर महीने 96 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा.

अतिरिक्त खर्च खुद वहन करेगी सरकार

आदेश में यह भी कहा गया है कि स्थानीय सरकारें अतिरिक्त खर्च अपने खुद के कोष से वहन करेंगी. राज्य सरकार ने यह भी कहा कि बकाया राशि के संबंध में 1 जनवरी 2026 से एक अलग आदेश जारी किया जाएगा.

लंबे वक्त से हो रही थी डीए की मांग

दरअसल राज्य सरकार के कमर्चारी लंबे समय से डीए की मांग कर रहे थे. यह नया संशोधन फरवरी 2026 में डीए और डीआर में 25% से 35% की पिछली वृद्धि के बाद आया है.

कौन-कौनसे कर्मचारी पात्र हैं? 

  • राज्य सरकार के कर्मचारी
  • टीचर्स
  • एडेड स्कूल-कॉलेज-पॉलिटेक्निक स्टाफ
  • फुल-टाइम कॉन्टिजेंट
  • लोकल गवर्नमेंट कर्मचारी
  • पार्ट-टाइम टीचर्स
  • और सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर और एक्स-ग्रेशिया पेंशनर भी.

महंगाई भत्ते से कौन बाहर है?

KSRTC जैसे पब्लिक सेक्टर निगम के कर्मचारी इसमें नहीं हैं, सिर्फ सीधे राज्य सरकार से जुड़े लोग.

सरकारी आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार के पेंशनभोगियों और अलग-अलग संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का लाभ मिलेगा. इसमें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी PSUs, सरकारी निगम, स्वायत्त निकाय, बोर्ड और अनुदान प्राप्त संस्थान शामिल हैं. अगर ये सभी संस्थान राज्य सरकार के महंगाई भत्ते के नियमों का पालन करते हैं तो इनके कर्मचारी और पेंशनभोगी भी तय शर्तों को पूरा करने पर इस बढ़ी हुई दर के हकदार होंगे.

यह भी पढ़ें- PF नियमों में बड़ा बदलाव, रिटायरमेंट पर 20 लाख कम मिलेंगे, लेकिन जीवनभर मिलेगी पेंशन

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
Read More
Published at : 20 Oct 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Kerala News DA Hike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
आपके शहर से खत्म होंगे गैस सिलेंडर, इस राज्य में बनेंगे LPG फ्री मोहल्ले
आपके शहर से खत्म होंगे गैस सिलेंडर, इस राज्य में बनेंगे LPG फ्री मोहल्ले
यूटिलिटी
दूसरी औरत से बच्चे, पत्नी से मांगा तलाक, कोर्ट ने ठोका 2 लाख का जुर्माना
दूसरी औरत से बच्चे, पत्नी से मांगा तलाक, कोर्ट ने ठोका 2 लाख का जुर्माना
यूटिलिटी
इस राज्य के टीचरों को OPS पाने का मौका, NPS से छुटकारे का मिला ऑप्शन
इस राज्य के टीचरों को OPS पाने का मौका, NPS से छुटकारे का मिला ऑप्शन
यूटिलिटी
टोल प्लाजा पर मनमानी पड़ेगी भारी, NHAI ने शुरू की नई सुविधा
टोल प्लाजा पर मनमानी पड़ेगी भारी, NHAI ने शुरू की नई सुविधा
Advertisement

वीडियोज

Tiger Shroff Firing News: बॉलीवुड लॉरेंस के कितने 'दुश्मन' ? | Breaking | Mumbai | ABP News
मुंबई से फरार...ट्रेन में सवार...कोटा में गिरफ्तार | Sansani | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: टाइगर..'किस्मत' से जिंदा है! | Tiger Shroff Firing | Mumbai Police
Tiger Shroff Firing Case Update | क्या बॉलीवुड को बनाया जा रहा निशाना?। Mumbai Police | Crime News
Sandeep Chaudhary: SIR पर मचे हंगामा का सटीक विश्लेषण! | Gyanesh Kumar | Rahul Gandhi | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं भारत से आने वाले सास-ससुर से बहुत प्यार करता हूं', जेडी वेंस क्यों लुटाने लगे प्यार?
'मैं भारत से आने वाले सास-ससुर से बहुत प्यार करता हूं', जेडी वेंस क्यों लुटाने लगे प्यार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया और पंकज चौधरी दिखे साथ, सपा बोली- जनता हमारे...
राजा भैया और पंकज चौधरी दिखे साथ, सपा बोली- जनता हमारे...
इंडिया
विजय के बाद धनुष की राजनीति में एंट्री? TVK ने पहले ही कर दिया स्वागत
विजय के बाद धनुष की राजनीति में एंट्री? TVK ने पहले ही कर दिया स्वागत
बॉलीवुड
फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ को मिली पुलिस प्रोटेक्शन, सुरक्षा में बॉडीगार्ड किए गए तैनात
फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ को मिली पुलिस प्रोटेक्शन, सुरक्षा में बॉडीगार्ड तैनात
क्रिकेट
विराट-गंभीर की दोस्ती करवानी है, BCCI ने इस वजह से प्रज्ञान ओझा को बनाया चीफ सेलेक्टर
विराट-गंभीर की दोस्ती करवानी है, BCCI ने इस वजह से प्रज्ञान ओझा को बनाया चीफ सेलेक्टर
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
महाराष्ट्र
शिवसेना UBT में कलह! संजय राउत के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, क्या कहा?
शिवसेना UBT में कलह! संजय राउत के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, क्या कहा?
शिक्षा
NEET UG स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति
NEET UG स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget