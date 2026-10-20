इस राज्य ने किया DA का ऐलान, कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा

केरल सरकार ने केरल पिरवी से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की है. इस फैसले के बाद अब डीए 35% से बढ़कर 37% हो गया है. डीए 1 जनवरी से प्रभावी होगा और बढ़ोतरी 1 नवंबर से लागू होगी.

राज्य के वित्त विभाग की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ते का भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ किया जाएगा, जिसका वितरण नवंबर में होगा और संशोधित महंगाई भत्ता का भुगतान नवंबर 2026 की पेंशन के साथ किया जाएगा. इससे सरकार पर हर महीने 96 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा.

अतिरिक्त खर्च खुद वहन करेगी सरकार

आदेश में यह भी कहा गया है कि स्थानीय सरकारें अतिरिक्त खर्च अपने खुद के कोष से वहन करेंगी. राज्य सरकार ने यह भी कहा कि बकाया राशि के संबंध में 1 जनवरी 2026 से एक अलग आदेश जारी किया जाएगा.

लंबे वक्त से हो रही थी डीए की मांग

दरअसल राज्य सरकार के कमर्चारी लंबे समय से डीए की मांग कर रहे थे. यह नया संशोधन फरवरी 2026 में डीए और डीआर में 25% से 35% की पिछली वृद्धि के बाद आया है.

कौन-कौनसे कर्मचारी पात्र हैं?

राज्य सरकार के कर्मचारी

टीचर्स

एडेड स्कूल-कॉलेज-पॉलिटेक्निक स्टाफ

फुल-टाइम कॉन्टिजेंट

लोकल गवर्नमेंट कर्मचारी

पार्ट-टाइम टीचर्स

और सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर और एक्स-ग्रेशिया पेंशनर भी.

महंगाई भत्ते से कौन बाहर है?

KSRTC जैसे पब्लिक सेक्टर निगम के कर्मचारी इसमें नहीं हैं, सिर्फ सीधे राज्य सरकार से जुड़े लोग.

सरकारी आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार के पेंशनभोगियों और अलग-अलग संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का लाभ मिलेगा. इसमें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी PSUs, सरकारी निगम, स्वायत्त निकाय, बोर्ड और अनुदान प्राप्त संस्थान शामिल हैं. अगर ये सभी संस्थान राज्य सरकार के महंगाई भत्ते के नियमों का पालन करते हैं तो इनके कर्मचारी और पेंशनभोगी भी तय शर्तों को पूरा करने पर इस बढ़ी हुई दर के हकदार होंगे.

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