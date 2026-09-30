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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीNPS छोड़ OPS में जाने का मौका, जानें कब तक करना होगा अप्लाई?

NPS छोड़ OPS में जाने का मौका, जानें कब तक करना होगा अप्लाई?

जम्मू-कश्मीर की सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के दायरे में आने वाले कुछ पात्र सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में जाने का 'वन-टाइम ऑप्शन' दे रही है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 30 Sep 2026 12:08 PM (IST)
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  • जम्मू-कश्मीर सरकार NPS से OPS स्विच का विकल्प.
  • 2009 पूर्व विज्ञापन, 2010 बाद जॉइनिंग वाले पात्र.
  • आवेदन 28 दिसंबर 2026 तक; NPS बंद, GPF योगदान.
  • यह निर्णय प्रशासनिक विसंगति और समानता के लिए.

जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. वित्त विभाग द्वारा 28 सितंबर, 2026 को जारी सरकारी आदेश संख्या 305-F के अनुसार, यहां की सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कुछ सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में स्विच करने का 'वन-टाइम ऑप्शन' दे रही है.

हालांकि, इसकी सुविधा सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी, जिनकी भर्ती के लिए पद या वैकेंसी का नोटिफिकेशन 24 दिसंबर 2009 से पहले जारी या अधिसूचित किया गया हो और जिनकी सरकारी सेवा में जॉइनिंग 1 जनवरी 2010 या उसके बाद हो और वे NPS के तहत आते हों. 

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क्या कह रही है सरकार?

वन-टाइम ऑप्शन का इस्तेमाल कर जिन भी पात्र कर्मचारियों को NPS से OPS में स्विच करना है, उन्हें इसके लिए 28 दिसंबर 2026 तक अप्लाई करना होगा. अगर तय समयसीमा के भीतर उन्हें डिफाल्ट रूप से NPS के तहत ही रखा जाएगा.

ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एक बार OPS में स्विच होने के बाद आप भविष्य में किसी भी स्थिति में वापस NPS में नहीं जा पाएंगे. एक बार OPS का वन-टाइम ऑप्शन वाला फॉर्म भर लिया और उसे मंजूरी मिल गई, तो इसके साथ-साथ आपका NPS अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और उनका पूरा योगदान सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

क्यों दिया जा रहा मौका?

सरकार द्वारा इन चुनिंदा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में वापस जाने का मौका प्रशासनिक विसंगति  को दूर करने और समानता का अधिकार के मकसद से दे रही है. इन कर्मचारियों के पदों का विज्ञापन पुरानी पेंशन व्यवस्था के दौरान यानी कि 24 दिसंबर 2009 से पहले जारी हुआ था.

जबकि चयन प्रक्रिया और पुलिस वेरिफिकेशन में देरी या किसी भर्ती पर अदालती स्टे लग जाने जैसे प्रशासनिक या कानूनी देरी के कारण कारण इनकी जॉइनिंग 1 जनवरी 2010 या उसके बाद हुई और ये NPS के दायरे में आ गए.

इसमें कर्मचारियों की कोई गलती नहीं थी और इसी विसंगति को सुधारने के मकसद से केंद्र सरकार पहले ही ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों को  OPS चुनने का विकल्प दे चुकी है, जिनकी भर्ती का विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले आया था, लेकिन जॉइनिंग बाद में हुई थी. अब इसी आधार पर जम्मू-कश्मीर की सरकार भी राज्य कर्मचारियों को यह मौका दे रही है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 30 Sep 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Old Pension Scheme NPS 
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