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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकार-बाइक इंश्योरेंस में बड़ा बदलाव, 15 दिसंबर से 4 लेयर सिस्टम लागू

कार-बाइक इंश्योरेंस में बड़ा बदलाव, 15 दिसंबर से 4 लेयर सिस्टम लागू

IRDAI ने मोटर इंश्योरेंस को लेकर नया 4-लेयर सिस्टम तैयार किया है, जो 15 दिसंबर 2026 से लागू किया जाएगा. ऐसे में जानिए कि आखिर क्या है ये 4-लेयर सिस्टम.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 04 Nov 2026 03:51 PM (IST)
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  • यह सिस्टम 15 दिसंबर 2026 तक लागू होगा।

क्या आप भी रोजाना ऑफिस बाइक या फिर कार से जाते हैं? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. सड़क पर गाड़ी चलाने के दौरान हादसे का खतरा बना रहता है. ऐसे में वाहन का इंश्योरेंस करवाना बेहद जरूरी है. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने मोटर इंश्योरेंस को लेकर नया 4-लेयर सिस्टम तैयार किया है, जिसे जल्द हो लागू किया जाएगा. ऐसे में अब सवाल इंश्योरेंस से जुड़े नए सिस्टम को लेकर हैं. 

दरअसल, नए सिस्टम के तहत अब कार और बाइक का इंश्योरेंस चार अलग-अलग पार्ट में बांटा जाएगा. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर क्या है 4 लेयर सिस्टम और ये कब से लागू किया जाएगा.

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कब से लागू होगा सिस्टम?

सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये सिस्टम लागू कब से होने वाला है? IRDAI ने बीमा कंपनियों को नए 4 लेयर सिस्टम को अगले महीने यानी 15 दिसंबर 2026 तक बीमा सुगम प्लेटफॉर्म से जोड़ने का निर्देश दिया है. 

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहेगा अनिवार्य

बता दें कि अब नए सिस्टम में थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर अनिवार्य होगा. इसका मतलब ये है कि अब हर कार और बाइक चालक को ये इंश्योरेंस लेना ही होगा. हां, लेकिन बाकी के कवर वाहन चालक अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकेंगे. 

वाहन में बैठे लोगों को मिलेगा कवर

वहीं अगर बात करें दूसरे लेयर की तो इसमें गाड़ी में बैठे लोगों और बाइक के पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए कानूनी देनदारी से जुड़ा कवर शामिल किया जाएगा. जिनके पास पहले से ही पॉलिसी है, तो वे एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर जुड़वा पाएंगे.

पर्सनल एक्सीडेंट कवर शामिल

अब जानते हैं कि तीसरे लेयर में क्या है तो तीसरे लेयर में पर्सनल एक्सीडेंट कवर है. इसमें वाहन मालिक के लिए पहले से लागू अनिवार्य पर्सनल एक्सीडेंट कवर से जुड़े नियम जारी रहेंगे.

ओन डैमेज कवर शामिल

आखिर में चौथे लेयर की बात करें तो चौथे लेयर में ओन डैमेज कवर शामिल होगा. ये अपने वाहन को हुए नुकसान से जुड़ा कवर है. हां, ध्यान देने वाली बात ये है कि इसकी कीमत इंश्योरेंस कंपनियां खुद तय कर पाएंगी. 
 
इंश्योरेंस लेने से पहले कुछ बातों का रखें ध्यान

  • आप जब पॉलिसी खरीदे तो ये चेक करें कि थर्ड पार्टी कवर शामिल है या नहीं.
  • वहीं आप अपनी जरूरत के मुताबिक एक्स्ट्रा कवर चुन सकते हैं.
  • इसके अलावा गाड़ी में बैंठने वाले लोगों और पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए कानूनी देनदारी वाला कवर जुड़वाने का ऑप्शन भी रहेगा.
  • साथ ही हर कवर का प्रीमियम अलग से बताया जाएगा, तो इसलिए जब पॉलिसी ले तो उस समय उसकी लागत को समझें.
  • वहीं अगर आपके पास पहले से ही पॉलिसी है तो ऐसी स्थिति में आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर उसमें नया कवर जुड़वा सकते हैं.

कैसे चुन सकेंगे कवर?

नए नियम के मुताबिक, जब कोई वाहन चालक कार या फिर बाइक का इंश्योरेंस लेगा तो उसे एक ऑप्शन फॉर्म भरना होगा. उस फॉर्म में ये बताना होगा कि उसे कौन-कौन से कवर शामिल करने हैं. वहीं ये बदलाव निजी कारों और दोपहिया वाहनों की इंश्योरेंस पॉलिसी पर लागू होगा.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 04 Nov 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
IRDAI Motor Insurance Utility News
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