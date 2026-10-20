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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन में सफर के दौरान क्या न करें? जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान, समझ लें नियम

ट्रेन में सफर के दौरान क्या न करें? जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान, समझ लें नियम

क्या आप जानते हैं कि ट्रेन से सफर करने के दौरान अगर रेलवे के नियमों का पालन न किया जाए तो आपको जेल तक हो सकती है. इसके अलावा आपके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है. जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 20 Oct 2026 01:22 PM (IST)
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ट्रेन में सफर करना किफायती तो जरूर है, लेकिन अगर आप सफर के दौरान रेलवे के बनाएं गए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका सफर मुश्किल भरा हो सकता है. कई लोग सोचते हैं कि बिना टिकट सफर करना ही नियमों के खिलाफ है, लेकिन रेलवे में कई सारे नियमों का पालन न करने पर आपके खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है और वहीं कुछ मामलों में तो जेल तक हो सकती है. इसलिए ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को खास ध्यान देना चाहिए और इन नियमों का पालन करना चाहिए. 

चेन खींचना पड़ेगा भारी

ट्रेन में अलार्म चेन लगी होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ खास परिस्थितियों के लिए ही करना चाहिए. अगर कोई बिना किसी जरूरी कारण के चेन खींचता है तो रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई हो सकती है. इसके लिए एक साल की जेल और जुर्माना भी लग सकता है.

तेज आवाज भी गाना सुनना

अगर आप ट्रेन में तेज आवाज में गाना सुनते हैं या वीडियो देखते हैं, जिसकी वजह से दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है तो रेलवे अधिनियम की धारा 145 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. वहीं अगर शराब पीकर किसी तरह की परेशानी पैदा करने पर जुर्माना जेल तक का प्रावधान है. 

बिना टिकट सफर पड़ेगा महंगा

ये तो हर रेल यात्री जानता होगा कि अगर ट्रेन में बिना टिकट के सफर करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है. रेलवे अधिनियम की धारा 138 के तहत बिना वैध टिकट सफर करने पर यात्री से तय किराया और अतिरिक्त चार्ज लिया जा सकता है. वहीं अगर कोई यात्री धोखाधड़ी करके सफर करने पर धारा 137 के तहत 6 महीने तक की जेल हो सकती है और जुर्माना अलग से लगाया जा सकता है.

रेलवे कर्मचारी के काम में रुकावट

अगर रेलवे कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकते हैं या फिर उनके काम में किसी तरह की कोई बाधा डाली जाती है तो रेलवे अधिनियम की धारा 146 के तहत 6 महीने तक की जेल और जुर्माना लग सकता है. 

ट्रेन के बाहरी हिस्से में सफर करना

अगर दिव्यांग यात्री के आरक्षित कोच में बिना परमिशन सफर करते हैं तो धारा 155(1) के तहत 3 महीने की जेल और जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा भी ट्रेन से जुड़े कई नियमों का पालन न करने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है. इसलिए जब भी ट्रेन में सफर करें तो रेलवे के नियमों का पालन जरूर करें, ताकि सफर आरामदायक रहे. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 20 Oct 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Trains Utility News INDIAN RAILWAYS
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