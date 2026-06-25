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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन के खाने में निकला कीड़ा या मच्छर? तुरंत करें ये काम, मिलेगा रिफंड और कार्रवाई का मौका

ट्रेन के खाने में निकला कीड़ा या मच्छर? तुरंत करें ये काम, मिलेगा रिफंड और कार्रवाई का मौका

Indian Railways: अगर ट्रेन में आपको खराब खाना मिल जाए तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और साथ ही जरूरत पड़ने पर रिफंड और कार्रवाई तक की मांग कर सकते हैं. जानिए कुछ जरूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 25 Jun 2026 07:16 PM (IST)
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  • खाना IRCTC ऐप/पेंट्री से खरीदें, सील व बिल जांचें।

Indian Railways: ट्रेन से सफर के दौरान अक्सर यात्री घर से तरह-तरह का खाना बनाकर ले जाते हैं, क्योंकि सफर के दौरान खाने का जो मजा है वो कहीं नहीं है. लेकिन घर के खाने के बाद भी कई यात्री ट्रेन का खाना ऑर्डर कर देते हैं. ट्रेन में मिलने वाले खाने में काफी शिकायतें सुनने को मिलती है. अगर आपको ट्रेन में परोसे गए खाने में किसी भी तरह की गंदगी जैसे मच्छर, कीड़ा, बाल या क्वालिटी में कोई खराबी मिलती है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और साथ ही जरूरत पड़ने पर रिफंड और कार्रवाई तक की मांग कर सकते हैं.  

ट्रेन में मौजूद स्टाफ को बताए

खराब खाना मिलने पर आप ट्रेन स्टाफ को भी शिकायत कर सकते हैं. आप TTE को इसकी जानकारी दे सकते हैं. साथ ही कोच अटेंडेंट और कैटरिंग स्टाफ से भी शिकायत कर सकते हैं.

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हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल

खराब खाना मिलने पर आप तुरंत रेल मदद हेल्पलाइन 139 पर कॉल कर सकते हैं. इसके साथ ही आप रेल मदद ऐप और वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खराब खाने की फोटो के साथ रेलवे के आधिकारिक एक्स हैंडल पर जाकर ट्वीट कर सकते हैं.

इन बातों का खास ध्यान रखें

अगर आपको खाने में किसी भी तरह की गंदगी मिलती है तो आप सबसे पहले उसका एक फोटो खींच लें. इसके अलावा आप वीडियो भी बना सकते हैं, ताकि जब आप खाने की शिकायत करें तो प्रूफ के तौर पर आपके पास फोटो और वीडियो हो. यह आपके काफी काम आ सकता हे. 

क्या रिफंड मिलेगा या नहीं?

अगर खाना की क्वालिटी खराब है तो IRCTC ई-कैटरिंग से ऑर्डर किए गए खाने पर पूरा रिफंड मिल सकता है. साथ ही संबंधित कैटरिंग कंपनी पर जुर्माना तक लगाया जा सकता है. 

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खाना लेते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • जब भी खाना लें तो IRCTC ऐप, वेबसाइट या पैंट्री सफर से ही खाना लें.
  • साथ ही ट्रेन में आने-जाने वाले वेंडर से खाना लेने से बचें.
  • खाना लेते समय देखें कि खाना सीलबंद है या नहीं.
  • खुला खाना लेने से बचें.
  • पैकेट पर लिखी मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर देखें.
  • खाने की ताजगी जांचने के लिए गंध और गर्माहट पर गौर करें.
  • खाना लेते समय बिल जरूर लें, ताकि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो आपके पास बिल हो.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 25 Jun 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Food Quality
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