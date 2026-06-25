ट्रेन के खाने में निकला कीड़ा या मच्छर? तुरंत करें ये काम, मिलेगा रिफंड और कार्रवाई का मौका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom खाना IRCTC ऐप/पेंट्री से खरीदें, सील व बिल जांचें।

Indian Railways: ट्रेन से सफर के दौरान अक्सर यात्री घर से तरह-तरह का खाना बनाकर ले जाते हैं, क्योंकि सफर के दौरान खाने का जो मजा है वो कहीं नहीं है. लेकिन घर के खाने के बाद भी कई यात्री ट्रेन का खाना ऑर्डर कर देते हैं. ट्रेन में मिलने वाले खाने में काफी शिकायतें सुनने को मिलती है. अगर आपको ट्रेन में परोसे गए खाने में किसी भी तरह की गंदगी जैसे मच्छर, कीड़ा, बाल या क्वालिटी में कोई खराबी मिलती है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और साथ ही जरूरत पड़ने पर रिफंड और कार्रवाई तक की मांग कर सकते हैं.

ट्रेन में मौजूद स्टाफ को बताए

खराब खाना मिलने पर आप ट्रेन स्टाफ को भी शिकायत कर सकते हैं. आप TTE को इसकी जानकारी दे सकते हैं. साथ ही कोच अटेंडेंट और कैटरिंग स्टाफ से भी शिकायत कर सकते हैं.

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हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल

खराब खाना मिलने पर आप तुरंत रेल मदद हेल्पलाइन 139 पर कॉल कर सकते हैं. इसके साथ ही आप रेल मदद ऐप और वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खराब खाने की फोटो के साथ रेलवे के आधिकारिक एक्स हैंडल पर जाकर ट्वीट कर सकते हैं.

इन बातों का खास ध्यान रखें

अगर आपको खाने में किसी भी तरह की गंदगी मिलती है तो आप सबसे पहले उसका एक फोटो खींच लें. इसके अलावा आप वीडियो भी बना सकते हैं, ताकि जब आप खाने की शिकायत करें तो प्रूफ के तौर पर आपके पास फोटो और वीडियो हो. यह आपके काफी काम आ सकता हे.

क्या रिफंड मिलेगा या नहीं?

अगर खाना की क्वालिटी खराब है तो IRCTC ई-कैटरिंग से ऑर्डर किए गए खाने पर पूरा रिफंड मिल सकता है. साथ ही संबंधित कैटरिंग कंपनी पर जुर्माना तक लगाया जा सकता है.

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खाना लेते समय इन बातों का रखें ध्यान