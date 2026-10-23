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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपहले जैसा नहीं रहेगा आपका DL, नोट कर लें ये 10 बदलाव, हर एक है जरूरी

पहले जैसा नहीं रहेगा आपका DL, नोट कर लें ये 10 बदलाव, हर एक है जरूरी

ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े सरकार ने कुछ खास बदलाव करने के प्रस्ताव रखें हैं. ऐसे में हर ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों के लिए इन प्रस्तावित नियमों के बारे में जानना जरूरी है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 23 Oct 2026 05:18 PM (IST)
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  • असेसमेंट में 75% अंक, ऑनलाइन अपडेट, कुछ फीस छूट।

सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है. अगर कोई वाहन चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसे में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले हैं तो आपके लिए इससे जुड़ा बदलाव आपके लिए महत्वपूर्ण है.

दरअसल, सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. इसमें कई सारी चीजों से जुड़े बदलाव शामिल हैं. ऐसे में जानते हैं कि आखिर कौन-कौन से बदलाव हो सकते हैं.
 
जानें ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े अहम बदलाव

1. भारतीयों और विदेशियों के लिए DL अलग

प्रस्ताव के तहत भारतीय लोगों और विदेशी नागरिकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी अलग व्यवस्था की जा सकती है. वहीं जब आवेदन किया जाएगा तो राष्ट्रीयता की जानकारी देना भी महत्वपूर्ण हो सकता है. 

2. QR कोड वाला स्मार्ट कार्ड

वहीं प्रस्ताव ये भी है कि ड्राइविंग लाइसेंस पर चिप लगाने की जगह पर QR कोड वाला स्मार्ट कार्ड देने का है. इसकी मदद से लाइसेंस से जुड़ी जानकारी चेक करने में सहायता मिल सकती है. 

3. इन जानकारियों को देना अनिवार्य

इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आपको मोबाइल नंबर और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की डिटेल देना जरूरी किया जा सकता है.

4.ड्राइविंग ट्यूटोरियल के लिए भी प्रस्ताव

इसके साथ ही ड्राइविंग सेफ्टी ट्यूटोरियल पूरा करने के लिए समयसीमा को बढ़ाया जा सकता है. प्रस्ताव के मुताबिक, 7 दिनों से बढ़ाकर 15 दिन करने की बात सामने आई है. वहीं ट्यूटोरियल कम से कम 30 मिनट का रखने को कहा गया है.

5.असेसमेंट में लाने होंगे 75 प्रतिशत

वहीं सेफ ड्राइविंग ट्यूटोरियल के असेसमेंट में अगर पास होना है तो उसके लिए न्यूनतम अंक 60 प्रतिशत नहीं, बल्कि इसे बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी सामने आया है. 

6. DL से वाहन की कैटेगरी हटाने पर रोक

अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस से किसी गाड़ी की कैटेगरी हटवानी है तो अब एक साल तक उसी कैटेगरी का लर्नर या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकेगा.

7. ऑनलाइन अपडेट होंगी कई चीजें

वहीं अगर लाइसेंस में एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर बदलना है तो इन सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन को आसान बनाने की बात सामने आई है. 

8. फीस में छूट का प्रस्ताव

इसके साथ ही फीस माफ करने की बात भी कुछ सेवाओं के लिए सामने आई है. यानी आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए फीस से जुड़ी छूट के प्रावधान की बात भी है. 

9. आवेदन पर फैसला कितने दिन में होगा?

अगर लाइसेंस में जानकारी बदलनी है तो इसके लिए किए गए आवेदन पर 15 दिनों के भीतर फैसला लेने का प्रस्ताव है. वहीं अगर एड्रेस बदलना है तो ऐसे कुछ मामलों में 30 दिन तक कोई आपत्ति नहीं आती है तो आवेदन को मंजूरी मिल सकती है.

10 दस्तावेज के नियमों में बदलाव

वोटर आईडी, ई-राशन कार्ड और बिजली जैसे दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है. इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और एफिडेविट जैसे कुछ दस्तावेजों की लिस्ट हटाने का भी प्रस्ताव सामने आया है. 

नियम लागू हो गए हैं?

नहीं, फिलहाल ये सारे बदलाव केवल प्रस्तावित हैं. ये अभी लागू नहीं किए गए हैं. सरकार की तरफ से आधिकारिक सूचना आने के बाद ही साफ होगा कि कौन-कौन से बदलाव लागू किया जा रहे हैं और कब से लागू किए जाएंगे. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 23 Oct 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
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