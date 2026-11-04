दीवाली पर पटाखे से जल गए तो 11 रुपए वाला इंश्योरेंस बचाएगा, 25000 तक का कवर

दीवाली पर पटाखे जलाते समय छोटी-सी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है. कभी पटाखे की चिंगारी से हाथ या चेहरा जल जाता है, तो कभी आग लगने से घर और दूसरे सामान को नुकसान पहुंच सकता है. इस तरह हादसों में अचानक इलाज और मरम्मत पर हजारों रुपए खर्च करने पड़ जाते है. ऐसे में 11 रुपए से मिलने वाला पाटाख इंश्योरेंस पॉलिसी काफी चर्चे में है, जिसमें 25 हजार रुपए तक का कवर मिल सकता है.

अगर आप भी दिवाली पर पटाखे जलाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस से जुड़ी यह जानकारी आपके काम आ सकती है. कुछ खास इंश्योरेंस कवर कम कीमत में हादसे के दौरान आर्थिक मदद दे सकते हैं. हालांकि, इसके लिए अलग से पटाखा इंश्योरेंस लेना हमेशा जरूरी नहीं है. आपकी मौजूदा हेल्थ, पर्सनल एक्सीडेंट और होम इंश्योरेंस पॉलिसी भी अपनी शर्तों के आधार पर ऐसे हादसों में मदद कर सकती हैं.

पटाखों से जलने पर हेल्थ इंश्योरेंस कैसे आएगा काम?

दिवाली पर पटाखों से हाथ-पैर जलने, आंखों में चोट लगने या किसी दुसरे हादसे में इलाज की जरूरत पड़ सकती है. वहीं, गंभीर मामलों में सर्जरी, आईसीयू और कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ सकता है. ऐसे समय में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी आर्थिक बोझ को कम करने में मदद कर सकता है.

आमतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हादसे में लगी चोट के कारण जरूरी अस्पताल में भर्ती होने का खर्च कवर करती है. इसमें अस्पताल का कमरा, सर्जरी, दवाइयां और डॉक्टर की फीस जैसे खर्च शामिल हो सकते हैं. हालांकि, यह सुविधा पॉलिसी की तय शर्तों और कवरेज लिमिट पर डिपेंड करती है. अगर चोट के लिए सिर्फ डॉक्टर से सलाह लेने या पट्टी करवाने की जरूरत पड़ती है, तो उसका खर्च तभी कवर होगा, जब आपकी पॉलिसी में OPD की सुविधा शामिल हो.

घर में आग लगने पर मिलेगा होम इंश्योरेंस का फायदा?

पटाखों से होने वाले हादसों में सिर्फ लोगों को चोट नहीं लगती, बल्कि घर और सामान को भी नुकसान पहुंच सकता है. अक्सर रॉकेट या पटाखे की चिंगारी से बालकनी, खिड़की, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान में आग लगने जैसी खबर सामने आती है. ऐसे नुकसान की भरपाई के लिए होम इंश्योरेंस काफी काम आ सकता है.

इसके तहत पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक, घर की इमारत और उसके अंदर रखे सामान को आग से होने वाले नुकसान के लिए कवर मिल सकता है. हालांकि, यह देखना बेहद जरूरी है कि आपकी पॉलिसी में सिर्फ बिल्डिंग शामिल है या फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और दूसरी कीमती चीजें भी कवर हैं. क्योंकि कुछ महंगी चीजों के लिए अलग से जानकारी और खरीद के बिल देने पड़ सकते हैं.

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