ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदीवाली पर पटाखे से जल गए तो 11 रुपए वाला इंश्योरेंस बचाएगा, 25000 तक का कवर

दीवाली पर पटाखे से जल गए तो 11 रुपए वाला इंश्योरेंस बचाएगा, 25000 तक का कवर

दीवाली पर पटाखों से जलने या आग लगने पर आर्थिक नुकसान हो सकता है. ऐसे में 11 रुपये का पटाखा इंश्योरेंस 25 हजार रुपये तक कवर दे सकता है, जबकि मौजूदा बीमा पॉलिसियां भी मददगार हो सकती हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 04 Nov 2026 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

दीवाली पर पटाखे जलाते समय छोटी-सी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है. कभी पटाखे की चिंगारी से हाथ या चेहरा जल जाता है, तो कभी आग लगने से घर और दूसरे सामान को नुकसान पहुंच सकता है. इस तरह हादसों में अचानक इलाज और मरम्मत पर हजारों रुपए खर्च करने पड़ जाते है. ऐसे में 11 रुपए से मिलने वाला पाटाख इंश्योरेंस पॉलिसी काफी चर्चे में है, जिसमें 25 हजार रुपए तक का कवर मिल सकता है. 

अगर आप भी दिवाली पर पटाखे जलाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस से जुड़ी यह जानकारी आपके काम आ सकती है. कुछ खास इंश्योरेंस कवर कम कीमत में हादसे के दौरान आर्थिक मदद दे सकते हैं. हालांकि, इसके लिए अलग से पटाखा इंश्योरेंस लेना हमेशा जरूरी नहीं है. आपकी मौजूदा हेल्थ, पर्सनल एक्सीडेंट और होम इंश्योरेंस पॉलिसी भी अपनी शर्तों के आधार पर ऐसे हादसों में मदद कर सकती हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
कार-बाइक इंश्योरेंस में बड़ा बदलाव, 15 दिसंबर से 4 लेयर सिस्टम लागू
कार-बाइक इंश्योरेंस में बड़ा बदलाव, 15 दिसंबर से 4 लेयर सिस्टम लागू
यूटिलिटी
सभी सरकारी बसों का किराया बढ़ा, डीजल महंगा होने से 20 रुपए तक बढ़ोतरी
सभी सरकारी बसों का किराया बढ़ा, डीजल महंगा होने से 20 रुपए तक बढ़ोतरी
यूटिलिटी
दीवाली-छठ पर स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली से बिहार-UP समेत इन रूटों पर मिलेगी सुविधा
दीवाली-छठ पर स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली से बिहार-UP समेत इन रूटों पर मिलेगी सुविधा
यूटिलिटी
रेलवे के किन कर्मचारियों को मिलेगा 30 दिन का बोनस? जानें नियम
रेलवे के किन कर्मचारियों को मिलेगा 30 दिन का बोनस? जानें नियम

पटाखों से जलने पर हेल्थ इंश्योरेंस कैसे आएगा काम?

दिवाली पर पटाखों से हाथ-पैर जलने, आंखों में चोट लगने या किसी दुसरे हादसे में इलाज की जरूरत पड़ सकती है. वहीं, गंभीर मामलों में सर्जरी, आईसीयू और कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ सकता है. ऐसे समय में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी आर्थिक बोझ को कम करने में मदद कर सकता है.

आमतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हादसे में लगी चोट के कारण जरूरी अस्पताल में भर्ती होने का खर्च कवर करती है. इसमें अस्पताल का कमरा, सर्जरी, दवाइयां और डॉक्टर की फीस जैसे खर्च शामिल हो सकते हैं. हालांकि, यह सुविधा पॉलिसी की तय शर्तों और कवरेज लिमिट पर डिपेंड करती है. अगर चोट के लिए सिर्फ डॉक्टर से सलाह लेने या पट्टी करवाने की जरूरत पड़ती है, तो उसका खर्च तभी कवर होगा, जब आपकी पॉलिसी में OPD की सुविधा शामिल हो.

घर में आग लगने पर मिलेगा होम इंश्योरेंस का फायदा?

पटाखों से होने वाले हादसों में सिर्फ लोगों को चोट नहीं लगती, बल्कि घर और सामान को भी नुकसान पहुंच सकता है. अक्सर रॉकेट या पटाखे की चिंगारी से बालकनी, खिड़की, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान में आग लगने जैसी खबर सामने आती है. ऐसे नुकसान की भरपाई के लिए होम इंश्योरेंस काफी काम आ सकता है.

इसके तहत पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक, घर की इमारत और उसके अंदर रखे सामान को आग से होने वाले नुकसान के लिए कवर मिल सकता है. हालांकि, यह देखना बेहद जरूरी है कि आपकी पॉलिसी में सिर्फ बिल्डिंग शामिल है या फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और दूसरी कीमती चीजें भी कवर हैं. क्योंकि कुछ महंगी चीजों के लिए अलग से जानकारी और खरीद के बिल देने पड़ सकते हैं.

सभी सरकारी बसों का किराया बढ़ा, डीजल महंगा होने से 20 रुपए तक बढ़ोतरी

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
Read More
Published at : 04 Nov 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
Health Insurance Firecracker Insurance Diwali Insurance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
कार-बाइक इंश्योरेंस में बड़ा बदलाव, 15 दिसंबर से 4 लेयर सिस्टम लागू
कार-बाइक इंश्योरेंस में बड़ा बदलाव, 15 दिसंबर से 4 लेयर सिस्टम लागू
यूटिलिटी
सभी सरकारी बसों का किराया बढ़ा, डीजल महंगा होने से 20 रुपए तक बढ़ोतरी
सभी सरकारी बसों का किराया बढ़ा, डीजल महंगा होने से 20 रुपए तक बढ़ोतरी
यूटिलिटी
दीवाली-छठ पर स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली से बिहार-UP समेत इन रूटों पर मिलेगी सुविधा
दीवाली-छठ पर स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली से बिहार-UP समेत इन रूटों पर मिलेगी सुविधा
यूटिलिटी
रेलवे के किन कर्मचारियों को मिलेगा 30 दिन का बोनस? जानें नियम
रेलवे के किन कर्मचारियों को मिलेगा 30 दिन का बोनस? जानें नियम
Advertisement

वीडियोज

Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Chaar Ki Chaal : बाबा बागेश्वर...अखिलेश को सता रहा डर? | Dhirendra Shastri | Akhilesh Yadav | ABP
Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
US रिजल्ट पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, 'एक अब्दुल मिशिगन जीत गया, अब UP में...'
US रिजल्ट पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, 'एक अब्दुल मिशिगन जीत गया, अब UP में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है', CM योगी की सपा-कांग्रेस को दो टूक
'लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है', CM योगी की सपा-कांग्रेस को दो टूक
विश्व
मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?
मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?
क्रिकेट
विराट कोहली ने खेला आखिरी वनडे! ईडन पार्क में बल्ला उठाकर जताया आभार; VIDEO  
विराट कोहली ने खेला आखिरी वनडे! ईडन पार्क में बल्ला उठाकर जताया आभार; VIDEO  
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
इंडिया
मल्लिकार्जुन खरगे का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, 'डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे, BJP को...'
मल्लिकार्जुन खरगे का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, 'डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे, BJP को...'
इंडिया
US मिडटर्म चुनाव पर जयराम रमेश का बयान, 'ट्रंप को जनता ने नकारा, हमारे देश में...'
US मिडटर्म चुनाव पर जयराम रमेश का बयान, 'ट्रंप को जनता ने नकारा, हमारे देश में...'
बिहार
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget