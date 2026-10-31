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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकब से दौड़ेगी दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर? टाइमिंग्स, किराया और रूट भी जानिए

कब से दौड़ेगी दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर? टाइमिंग्स, किराया और रूट भी जानिए

दिल्ली से वाराणसी के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की जा रही है. यह प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़ और गाजियाबाद रुकेगी. किराया 1,819 रुपये से शुरू है. ट्रेन में 823 यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 31 Oct 2026 03:29 PM (IST)
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दिल्ली और वाराणसी के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है. अब इस रूट पर रात के सफर के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का विकल्प मिलेगा.

आधुनिक सुविधाओं से लैस यह ट्रेन यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव देने के साथ यात्रा का समय भी कम करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नई सेवा को आस्था और आधुनिकता के मेल से जोड़ते हुए इसे देश के रेल नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है.

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किन स्टेशनों पर होगा ट्रेन का ठहराव?

इस ट्रेन के सफर के दौरान यात्रियों को चार प्रमुख स्टेशनों पर चढ़ने और उतरने की सुविधा मिलेगी. वाराणसी और नई दिल्ली के बीच यह ट्रेन प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ और गाजियाबाद में रुकेगी. इससे इन शहरों के लोगों को भी राजधानी और धार्मिक नगरी के बीच आने-जाने का एक नया विकल्प मिलेगा. खासतौर पर वाराणसी और प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह ट्रेन उपयोगी हो सकती है.

दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत

भारतीय रेलवे ने 31 अक्टूबर को नई दिल्ली और वाराणसी के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेवा शुरू की. यह उत्तर प्रदेश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है. इसमें कुल 16 कोच लगाए गए हैं और एक साथ 823 यात्री सफर कर सकते हैं. यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड क्लास और एसी थर्ड क्लास की व्यवस्था की गई है.

कितना होगा टिकट का किराया?

वंदे भारत स्लीपर में तीन अलग-अलग श्रेणियों में टिकट उपलब्ध होंगे. एसी थर्ड टियर में सफर करने के लिए यात्रियों को 1,819.20 रुपये देने होंगे. वहीं, एसी सेकंड टियर का किराया 2,349.80 रुपये निर्धारित किया गया है. सबसे प्रीमियम श्रेणी यानी फर्स्ट एसी में यात्रा करने के लिए 2,880.40 रुपये खर्च करने होंगे. इन किरायों के अतिरिक्त यात्रियों को GST भी देना होगा.

जानिए वंदे भारत स्लीपर की टाइमिंग

रेलवे की समय-सारिणी के अनुसार, वाराणसी से ट्रेन रात 8:50 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 6:10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. वापसी में नई दिल्ली से यह रात 9:40 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 7:10 बजे वाराणसी पहुंचेगी.

यह सेवा हफ्ते में छह दिन उपलब्ध रहेगी. वाराणसी से चलने वाली ट्रेन शुक्रवार को और दिल्ली से रवाना होने वाली ट्रेन शनिवार को नहीं चलेगी. इसलिए टिकट बुक करने से पहले यात्रियों को ट्रेन के संचालन वाले दिन की जानकारी जरूर देखनी चाहिए.

शिव गंगा एक्सप्रेस के मुकाबले कितनी होगी समय की बचत?

नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से दिल्ली और वाराणसी के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों का समय भी बचेगा. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, वाराणसी से दिल्ली की यात्रा में शिव गंगा एक्सप्रेस की तुलना में लगभग 55 मिनट और दिल्ली से वाराणसी आने में करीब 35 मिनट कम लगेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को धार्मिक पर्यटन, व्यापार और आम यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण बताया है. नई सेवा से न केवल दोनों शहरों के बीच संपर्क बेहतर होगा, बल्कि यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में आधुनिक रेल सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा.

ट्रेन में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

लंबी दूरी की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए ट्रेन में कई आधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं. यात्रियों को आरामदायक बर्थ, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, USB पोर्ट और रीडिंग लाइट जैसी सुविधाएं मिलेंगी. सुरक्षा के लिहाज से ट्रेन में कवच सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, आग का पता लगाने वाले सेंसर और इमरजेंसी अलार्म लगाए गए हैं.

फर्स्ट एसी कोच में यात्रियों के लिए शॉवर की सुविधा भी उपलब्ध होगी. इसके अलावा दिव्यांग यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष बर्थ और सुलभ टॉयलेट की व्यवस्था की गई है.

यह भी पढ़ें- छोटी बचत से बड़ा फंड, SIP के जरिए 2 करोड़ रुपये जोड़ने का आसान तरीका

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 31 Oct 2026 03:29 PM (IST)
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