रेलवे ने बदल दिए पेंशन के नियम, अनहोनी हुई तो सरकार उठाएगी परिवार का पूरा खर्च

अगर आप रेलवे में नौकरी करते हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य रेलवे कर्मचारी है, तो पेंशन से जुड़ी यह खबर आपके लिए अहम है. रेलवे बोर्ड ने रेलवे सेवा (असाधारण पेंशन) नियम 2026 जारी किए हैं. इन नियमों में ड्यूटी के दौरान कर्मचारी के दिव्यांग होने या उसकी मौत होने पर मिलने वाली पेंशन के बारे में जानकारी दी गई है. लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा, जब कर्मचारी की चोट, बीमारी या किसी अनहोनी का सीधा संबंध रेलवे की नौकरी से पाया जाएगा.

ये नए रेलवे नियम उन रेलवे कर्मचारियों पर लागू होंगे जो रेलवे सेवा (पेंशन) नियम 2026 के दायरे में आते हैं. वहीं, NPS वाले कर्मचारियों के परिवार को भी कुछ शर्तों और ऑप्शनों के आधार पर पारिवारिक पेंशन, दिव्यांगता पेंशन और लगातार देखभाल के लिए भत्ता मिल सकता है.

कब मिलेगी दिव्यांगता या पारिवारिक पेंशन?

अगर रेलवे में नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी को चोट लगती है, बीमारी होती है या पहले से मौजूद बीमारी नौकरी की वजह से और बढ़ जाता है, तो ऐसे में उसे दिव्यांगता पेंशन मिल सकता है. वहीं, अगर ऐसी चोट या बीमारी की वजह से कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकता है.

बड़ी बात यह है कि इसके लिए कर्मचारी या उसके परिवार को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. कार्यालय प्रमुख मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच अकरेगा और मेडिकल रिपोर्ट मिलने के तीन महीने के भीतर इसे संबंधित अधिकारी के पास भेज देगा.

दिव्यांग होने पर कर्मचारी को क्या सुविधा मिलेगी?

नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी दिव्यांग हो जाता है, तो उसे तुरंत नौकरी से हटाना जरूरी नहीं होगा. अगर मेडिकल बोर्ड उसे कम मेहनत वाला काम करने के योग्य मानता है, तो उसकी ख्वाहिश और मौजूदा पद के आधार पर उसे दूसरे या निचले पद पर काम दिया जा सकता है. हालांकि कुछ मामलों में कर्मचारी को दिव्यांग के बावजूद नौकरी में रहते हुए पेंशन के बजाय एकमुश्त मुआवजा भी दिया जा सकता है.

कौन करेगा पेंशन को मंजूर?

दिव्यांगता या पारिवारिक पेंशन की मंजूरी देने का अधिकार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से नीचे के किसी अधिकारी को दिया गया है. अधिकारी मेडिकल रिपोर्ट, नियमों और अन्य डॉक्युमेंट्स के आधार पर यह तय करेगा कि कर्मचारी की दिव्यांगता या मौत का रेलवे की नौकरी से सीधा संबंध है या नहीं.

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