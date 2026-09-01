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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCheapest Flight Tickets: हैदराबाद-मुंबई से अहमदाबाद-दिल्ली तक, 1 से 6 सितंबर तक किस फ्लाइट में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट

Cheapest Flight Tickets: हैदराबाद-मुंबई से अहमदाबाद-दिल्ली तक, 1 से 6 सितंबर तक किस फ्लाइट में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट

अगर आप इस हफ्ते फ्लाइट से यात्रा करने वाले हैं तो आपको सबसे सस्ती एयर टिकट की जानकारी तो होनी ही चाहिए. यहां हम आपको 1 से 6 सितंबर तक के सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट के बारे में बता रहे हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 01 Sep 2026 02:08 PM (IST)
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समय की कमी और शौक.. ज्यादातर लोग इन्हीं कारणों से फ्लाइट से यात्रा करते हैं. अगर आप भी इस हफ्ते क्सा भी काम से या घूमने के लिए हवाई सफर पर निकलने वाले हैं तो यहां से फ्लाइट की टिकट देख सकते हैं. यहां कुछ सबसे बिजी रूट्स के सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट के बारे में बताया गया है. साथ ही इसके पैसों की भी यहां तुलना की गई है. 

यहां से सस्ती फ्लाइट, समय और टिकट की कीमत की तुलना करें-   

रूट्स फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  दिन
दिल्ली-मुंबई इंडिगो 6090 रुपए 18:30 PM- 22:25 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 6529 रुपए 23:25 PM- 01:50 AM (अगला दिन) शुक्रवार
दिल्ली-हैदराबाद एयर इंडिया एक्सप्रेस 7352 रुपए 12:20 PM- 20:45 PM इंडिगो 8199 रुपए 18:10 PM- 23:00 PM गुरुवार 
दिल्ली-पूणे इंडिगो 6660 रुपए 06:10 AM- 13:20 PM स्पाइस जेट 6899 रुपए 16:55 PM- 19:25 PM बुधवार
दिल्ली-कोलकाता स्पाइस जेट 6616 रुपए 20:10 PM- 22:30 PM इंडिगो 7368 रुपए 16:20 PM- 21:05 PM शनिवार
बैंगलुरू-कोलकाता इंडिगो 6050 रुपए 22:20 PM- 01:00 AM (अगला दिन) अकासा एयर 6167 रुपए 06:15 AM- 08:50 AM रविवार
बैंगलुरू-दिल्ली स्पाइस जेट 8170 रुपए 08:20 AM- 12:55 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 8563 रुपए 14:40 PM- 17:30 PM शुक्रवार

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सबसे सस्ती फ्लाइट कहां की है?
अगर आप सारे मेन रूट्स को चेक करेंगे तो बैंगलुरू से कोलकाता वाली फ्लाइट्स काफी ज्यादा सस्ती है. हालांकि, सबसे ज्यादा बिजी रूट में दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद का होता है, इसलिए इस रूट की टिकट आपको महंगी मिल सकती है.

एटीएफ बढ़ने के बाद क्या महंगा होगी फ्लाइट टिकट?
आज एटीएफ में हुई बढ़ोतरी के बाद फ्लाइट टिकट महंगे होने की पूरी संभावना है. बता दें कि आज सरकारी तेल कंपनियों ने 1 सितंबर 2026 से घरेलू एयरलाइंस के लिए एटीएफ के दामों में 5.46% (यानी 6.28 रुपए प्रति लीटर) की बढ़ोतरी कर दी है. इस इजाफे के बाद एटीएफ की कीमत 115 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 121.28 रुपए प्रति लीटर (यानी 1,21,280 रुपए प्रति किलोलीटर) हो गई है. ये बढ़ते दाम फ्लाइट से यात्रा करने वालों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 01 Sep 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
Travel Air Ticket FLIGHT
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