Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस राज्य में खोल लें होम स्टे, सरकार देगी 11 लाख की सब्सिडी, मत गंवाना कमाई का ये मौका

इस राज्य में खोल लें होम स्टे, सरकार देगी 11 लाख की सब्सिडी, मत गंवाना कमाई का ये मौका

Bihar Tourism: बिहार सरकार की होमस्टे प्रोत्साहन योजना के तहत ग्रामीण लोग अपने घरों को होमस्टे बनाकर पर्यटन से कमाई कर सकते हैं और इसके लिए सरकार आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 28 Aug 2026 09:24 PM (IST)
Preferred Sources

Homestay Business: बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने एक नई पहल को लागू की है. इस योजना के तहत लोग अब गांवों में रहने वाले लोग अपने घर के कमरों को होमस्टे में बदलकर पर्यटकों को ठहरने की सुविधा दे सकते हैं और कमाई कर सकते हैं.

होमस्टे प्रोत्साहन योजना का खास मकसद ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार नया अवसर तैयार करना है. इसके लिए आपको सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी मिलेगी, ताकि आप आसानी से होमस्टे शुरू कर सकें और पर्यटन से जुड़कर अतिरिक्त आय कमा सकें.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ खासकर उन लोगों के लिए है, जो अपने घर को होमस्टे के रूप में विकसित करना चाहते हैं या फिर कोई अपने पास मौजूद संचालित होमस्टे को बेहतर बनाना चाहते हैं. ऐसे में अगर आप सरकारी कर्मचारी, संविदाकर्मी या केंद्र/राज्य सरकार में कार्यरत है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकतें हैं. सरकार ने इस योजना को खास तौर पर ग्रामीण लोगों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई है.

LIC कन्यादान पॉलिसी क्या है? जानें बेटी के भविष्य के लिए कैसे कर सकते हैं तैयारी

कितनी मिलेगी सब्सिडी?

  • होमस्टे संचालकों को प्रति कमरे 2.5 लाख तक की सब्सिडी देगी.
  • सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को अधिकतम 10 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी.
  • वहीं महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और 18 से 25 साल के युवाओं को अतिरिक्त 25 हजार अतिरिक्त फायदा  दिया जाता है.
  • जिससे सामान्य  सहायता राशि 11 लाख तक पहुंच सकती है.

आवेदन करने के तरीके

सबसे पहले आप अपने पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता और भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज जरूर रखें. उसके बाद आप https://tourism.bihar.gov.in/ बिहार टूरिज्म के ऑफिसियल पोर्टल पर जा कर रजिस्ट्रेशन करें और उस पर अपना मोबाइल नंबर डाल कर साइन अप करें. इसके बाद आप अपनी सभी जानकारी भर कर सबमिट करें. वेरिफिकेशन होने की बाद आप इस का लाभ उठाया सकते है. 

रेलवे का तोहफा, 500 स्टेशनों पर न्यू मदर्स के लिए होंगे बेबी फीडिंग रूम

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 09:24 PM (IST)
Tags :
Bihar Tourism Homestay Promotion Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
इस राज्य में खोल लें होम स्टे, सरकार देगी 11 लाख की सब्सिडी, मत गंवाना कमाई का ये मौका
इस राज्य में खोल लें होम स्टे, सरकार देगी 11 लाख की सब्सिडी, मत गंवाना कमाई का ये मौका
यूटिलिटी
LIC कन्यादान पॉलिसी क्या है? जानें बेटी के भविष्य के लिए कैसे कर सकते हैं तैयारी
LIC कन्यादान पॉलिसी क्या है? जानें बेटी के भविष्य के लिए कैसे कर सकते हैं तैयारी
यूटिलिटी
रेलवे का तोहफा, 500 स्टेशनों पर न्यू मदर्स के लिए होंगे बेबी फीडिंग रूम
रेलवे का तोहफा, 500 स्टेशनों पर न्यू मदर्स के लिए होंगे बेबी फीडिंग रूम
यूटिलिटी
12 लाख सालाना सैलरी से भी बन सकता है 5 करोड़ का फंड, जानिए SIP का पूरा गणित
12 लाख सालाना सैलरी से भी बन सकता है 5 करोड़ का फंड, जानिए SIP का पूरा गणित
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😱Dev-Vasudha की जिंदगी में नए दुश्मन की एंट्री! Chauhan Industries पर हुआ हमला! #sbs
Bollywood News: करियर का उतार-चढ़ाव हो या निजी जिंदगी का तूफान, हमेशा साथ खड़े दिखे सलमान-अरबाज-सोहेल (28.08.26)
Nepal Flash Flood: न भूकंप, न GLOF! नेपाल बाढ़ की असली वजह आई सामने, भारत के लिए खतरे की घंटी?
Sugar Price Hike: चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार का एक्शन! 67 से 55 रुपये किलो हुए भाव, अब और गिरेगी
मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी से लेकर नितिन गडकरी तक..., राजनेताओं ने ऐसे बंधवाई राखी-Pics
पीएम मोदी से लेकर नितिन गडकरी तक..., राजनेताओं ने ऐसे बंधवाई राखी-Pics
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंकित बालियान के परिजनों से मिलीं इकरा हसन, अखिलेश यादव से कराई फोन पर बात
अंकित बालियान के परिजनों से मिलीं इकरा हसन, अखिलेश यादव से कराई फोन पर बात
बॉलीवुड
सैफ अली खान पर हमला करने वाले शरीफुल इस्लाम शेख का कबूलनामा, हुआ पछतावा
सैफ अली खान पर हमला करने वाले शरीफुल इस्लाम शेख का कबूलनामा, हुआ पछतावा
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर से इरफान पठान तक, क्रिकेटरों ने इस तरह मनाया रक्षाबंधन 
सचिन तेंदुलकर से इरफान पठान तक, क्रिकेटरों ने इस तरह मनाया रक्षाबंधन 
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब न छापने पर भड़की कांग्रेस, कहा- ‘दुनियाभर में छाप दी...’
सोनिया गांधी की किताब न छापने पर भड़की कांग्रेस, कहा- ‘दुनियाभर में छाप दी...’
इंडिया
लैंडिंग के दौरान फट गया विमान का टायर, क्रू मेंबर्स समेत 41 लोग थे सवार
लैंडिंग के दौरान फट गया विमान का टायर, क्रू मेंबर्स समेत 41 लोग थे सवार
इंडिया
नेपाल बाढ़ में अभी भी 320 भारतीय लापता, जलप्रलय के बीच MEA ने दिया अपडेट
नेपाल बाढ़ में अभी भी 320 भारतीय लापता, जलप्रलय के बीच MEA ने दिया अपडेट
इंडिया
बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करने पर विदेश मंत्रालय बोला, 'जरूर ध्यान दें...'
बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करने पर विदेश मंत्रालय बोला, 'जरूर ध्यान दें...'
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget