Aadhaar की डेडलाइन पर बड़ा अपडेट, 30 सितंबर से पहले निपटा लें काम

अगर आपके घर में भी 5 से 17 साल की उम्र का बच्चा है, तो आधार कार्ड से जुड़ा यह जरूरी काम समय रहते जरूर करा लें. UIDAI की ओर से बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए मुफ़्त सुविधा दी जा रही है, जिसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2026 है. इसके बाद इस अपडेट के लिए आपको निर्धारित चार्ज देने पड़ सकते हैं.

दरअसल, छोटे बच्चों का आधार बनाते समय उनके फिंगरप्रिंट और आइरिस की जानकारी दर्ज नहीं की जाती है. बच्चे के 5 साल का होने पर पहली बार उसका बायोमेट्रिक डिटेल अपडेट की जाती है. इसके बाद 15 साल की उम्र में दोबारा बायोमेट्रिक अपडेट कराना जरूरी होता है. ऐसे में अगर आपके बच्चों का भी यह अपडेट अभी तक नहीं हुआ है, तो 30 सितंबर की डेडलाइन पहले इसे फ्री में पूरा करा सकते हैं.

किन बच्चों का कराना है बायोमेट्रिक अपडेट?

जिन बच्चों की उम्र 5 साल या 15 साल हो चुकी है और उनका अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ है, तो उन्हें यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करानी होगी. UIDAI के मौजूदा अभियान के तहत फिलहाल 5 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए यह अपडेट 30 सितंबर 2026 तक मुफ्त कराया जा रहा है. तय तारीख के बाद यह मुफ्त सुविधा खत्म हो सकती है और आपको इसके बाद निर्धारित चार्ज देना पड़ सकता है.

बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट कैसे कराएं?

अपने बच्चे को लेकर नजदीकी आधार सेवा केंद्र या आधार नामांकन केंद्र जाएं.

बच्चे का आधार कार्ड और माता-पिता/अभिभावक का आधार विवरण साथ रखें.

केंद्र पर बच्चे का जरूरी बायोमेट्रिक डेटा अपडेट कराया जाएगा.

क्यों जरूरी है बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट?

बच्चों के छोटे होने पर उनकी शारीरिक बनावट में काफी तेजी से बदलाव होता है. इसलिए आधार में दर्ज बायोमेट्रिक जानकारी को तय उम्र पर अपडेट कराना जरूरी होता है.

आधार अपडेट के लिए क्या लेकर जाएं?

बच्चे का आधार कार्ड या आधार नंबर साथ रखें.

माता-पिता या अभिभावक का आधार विवरण भी साथ रखना फायदेमंद रहेगा.

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