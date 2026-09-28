LNG फ्यूल से कैसे दौड़ेगी ट्रेन? DEMU की रफ्तार का जानें पूरा खेल

अगर आपने अब तक ट्रेन को सिर्फ डीजल या बिजली से चलते देखा है, तो अब रेलवे के फ्यूल सिस्टम में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा. भारतीय रेलवे अब ट्रेनों में डीजल की खपत कम करने और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के दिशा में 27 सितंबर 2026 को गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG (Liquefied Natural Gas) से चलने वाली डुअल-फ्यूल ट्रेन की शुरुआत की है. इस सिस्टम के तहत ट्रेन LNG के साथ जरूरत पड़ने पर डीजल का भी इस्तेमाल कर सकती है.

बड़ी बात यह है कि LNG से चलने वाली इस ट्रेन में खास तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इंजन को सिर्फ डीजल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. ऐसे में LNG का इस्तेमाल बढ़ने से ईंधन की लागत कम करने और प्रदूषण घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर LNG Fuel से कैसे दौड़ेगी ट्रेन?

LNG फ्यूल क्या होता है?

LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस को बेहद कम तापमान पर ठंडा करके तैयार की जाती है. ऐसे में प्राकृतिक गैस को करीब -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर यह तरल (Liquid) बन जाती है. लिक्विड के रूप में इसका आकार काफी कम हो जाता है, जिससे इसे कम जगह में स्टोर करना आसान हो जाता है.

वहीं, ट्रेन के ड्राइविंग पावर कार (DPC) में LNG रखने के लिए खास क्रायोजेनिक टैंक लगाया जाता है. LNG को बेहद कम तापमान पर सुरक्षित रखने के लिए इस टैंक को डिजाइन किया गया है. ताकि ट्रेन चलने के दौरान जरूरत पड़ने पर LNG को दोबारा गैस में बदला जा सके. इसके बाद गैस इंजन तक पहुंचती है और डीजल के साथ मिलकर ईंधन का काम करती है.

डुअल-फ्यूल सिस्टम से कैसे चलेगी ट्रेन?

इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसका डुअल-फ्यूल इंजन है. आसान लफ्जों में समझें तो जैसे कुछ वाहन को चलाने के लिए अलग-अलग ईंधन का इस्तेमाल किया गया है, उसी तरह इस ट्रेन के इंजन को LNG और डीजल दोनों के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है. इसका मतलब है कि अब इंजन सिर्फ एक ईंधन पर डिपेंड नहीं रहेगा.

रेलवे के मुताबिक, LNG के इस्तेमाल से डीजल की खपत में करीब 40 से 50% तक कमी आने की उम्मीद है. यानी जहां पहले ज्यादा मात्रा में डीजल की जरूरत होती थी, वहां उसकी कुछ हिस्सा LNG से पूरा किया जा सकेगा.

पुरानी डीजल इंजन से कैसे अलग है LNG ट्रेन?

पुरानी डीजल इंजन में ट्रेन चलाने के लिए पूरी तरह डीजल पर निर्भर रहना पड़ता है. इसके मुकाबले LNG डुअल-फ्यूल सिस्टम में डीजल के साथ LNG का इस्तेमाल किया जाता है. इससे रेलवे को डीजल की खपत कम करने का ऑप्शन मिलता है.

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