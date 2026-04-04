सड़क पर लगा टोल प्लाजा…जहां आमतौर पर गाड़ियों की कतारें, टिकट लेने की जल्दबाजी और हॉर्न की आवाजें सुनाई देती हैं. लेकिन इस बार नजारा कुछ और ही था. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है, जिसमें एक लड़की का गुस्सा ऐसा बेकाबू हुआ कि उसने पूरे टोल प्लाजा को ही अपना निशाना बना लिया. हाथ में अवरोधक लेकर वो जिस अंदाज में एक-एक गेट पर कहर बरपाती नजर आती है, उसे देखकर लोग दंग रह गए हैं. ये सिर्फ गुस्से का प्रदर्शन नहीं, बल्कि ऐसा खौफनाक मंजर है जिसे देखकर हर कोई सन्न रह जाए.

गुस्से में टूटा टोल प्लाजा का सिस्टम

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की टोल प्लाजा पर खड़ी है और अचानक गुस्से में आकर वहां लगे गेट के अवरोधक को जोर-जोर से तोड़ने लगती है. उसके हावभाव और हरकतें साफ दिखाती हैं कि वह बेहद गुस्से या कथित नशे की हालत में है. वीडियो में साफतौर पर देखा जा सकता है कि पापा की परी टोल गेट की लंका लगा रही है और लोग केवल तमाशा देख रहे हैं.

एक-एक गेट पर बरपाया कहर

लड़की यहीं नहीं रुकती. वह टोल के एक गेट से दूसरे गेट तक जाती है और हर जगह जाकर अवरोधक को निशाना बनाती है. जिस तरह से वह लगातार गेट तोड़ती है, उसे देखकर लगता है मानो उसे किसी का डर ही नहीं है.सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आसपास मौजूद लोग इस पूरी घटना को बस खड़े होकर रिकॉर्ड करते रहते हैं. किसी की हिम्मत नहीं होती कि आगे बढ़कर उसे रोके या स्थिति को संभाले. यह भीड़ का मूक दर्शक बन जाना कई सवाल खड़े करता है.

यह भी पढ़ें: Viral video: अरे, यह तो प्लेटफॉर्म ही चलने लगा! रेलवे ट्रैक का यह वीडियो उड़ा रहा हर किसी के होश

यूजर्स बोले, कोई तो पापा की परी को रोक लो

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया जा रहा है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह दीदी वाह क्या बात है. एक और यूजर ने लिखा...टोल गेट वालों ने जरूर बदतमीजी की होगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कोई तो पापा की परी को रोक लो.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कार चला रहीं दीदी ने ठोक दी बाइक, फिर सड़क पर जमकर हुआ कलेश; वीडियो वायरल