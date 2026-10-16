बार-बार चार्जिंग की टेंशन खत्म! इन 5 लैपटॉप की बैटरी चलती है घंटों

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अब नए लैपटॉप लंबी बैटरी लाइफ के साथ आ रहे हैं।

मैकबुक एयर, डेल एक्सपीएस 20 घंटे तक चलते हैं।

एचपी ऑम्निबुक, लेनोवो योगा भी दमदार बैटरी बैकअप देते हैं।

आसुस वीवोबुक और अन्य में फास्ट टाइप-सी चार्जिंग सपोर्ट।

अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो घर से बाहर निकलते वक्त लैपटॉप से ज्यादा उसके चार्जर की फिक्र करते हैं. तो यह खबर आपके बड़े काम की है. अक्सर Train में सफर करते समय, किसी Cafe में बैठकर काम करते हुए या ऑनलाइन लंबी क्लासेज के दौरान लैपटॉप की बैटरी एकदम डाउन हो जाती है. ऐसे में जरूरी काम तो अटकता ही है साथ में मूड भी खराब हो जाता है.

कई बार तो जरूरी ऑनलाइन मीटिंग के बीच में ही सिस्टम बंद हो जाता है और फिर दोबारा से उतनी ही मेहनत करनी पड़ जाती है. लेकिन अब नए जमाने के स्मार्ट और कम बिजली खर्च करने वाले प्रोसेसर से लैस लैपटॉप अब सिर्फ तीन-चार घंटे नहीं बल्कि पूरे दिन आराम से चलते हैं. अगर आप भी बार-बार चार्जर लगाने के झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह पांच लैपटॉप आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं.

Macbook Air और Dell XPS

जब भी लंबी बैटरी लाइफ की बात आती है तो Apple का Macbook Air सबसे पहले दिमाग में आता है. Apple के सिलिकॉन चिप वाले इस लैपटॉप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सुबह एक बार फुल चार्ज करने के बाद आप इस पर लगातार 15 से 18 घंटे तक काम कर सकते हैं. यह लैपटॉप न तो जल्दी गर्म होता है और न ही भारी काम के दौरान बैटरी को तेजी से गिरने देता है.

वहीं अगर आप Windows लैपटॉप चलाना पसंद करते हैं तो नया Dell XPS 13 आपके लिए एकदम बढ़िया ऑप्शन है. नए स्नैपड्रैगन एक्स एलीट प्रोसेसर के साथ आने वाला यह मॉडल बैटरी के मामले में Macbook को भी कड़ी टक्कर देता है और नार्मल काम में 20 घंटे के आसपास का बैकअप निकाल लेता है. वजन में बेहद हल्का होने की वजह से इसे बैग में रखकर कहीं भी ले जाना आसान है.





HP Omnibook X 14 और Lenovo Yoga Slim 7x

इन दोनों के अलावा HP Omnibook X 14 भी आज के दौर के लंबे ऑफिस वर्क को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें दी गई दमदार बैटरी एक बार चार्ज होने पर करीब 18 से 20 घंटे तक का साथ निभाती है. अगर आपके काम में दिनभर दर्जनों ब्राउजर टैब्स खोलना, फाइलें तैयार करना और लंबी वीडियो कॉलिंग शामिल है, तब भी यह लैपटॉप शाम तक आसानी से टिकेगा.

वहीं Lenovo Yoga Slim 7x भी बेहतरीन ओलेड डिस्प्ले और तगड़ी बैटरी के लिए लोग खूब खरीद रहे हैं. आमतौर पर चमकदार स्क्रीन वाले लैपटॉप बैटरी जल्दी खर्च करते हैं. लेकिन Lenovo ने इसमें कमाल का पावर मैनेजमेंट दिया है. आप इस पर दफ्तर का काम निपटाने के साथ-साथ घंटों फिल्में भी देख सकते हैं. एक बार चार्ज करने के बाद यह पूरे दिन चलेगा.





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Asus Vivobook S 15

इस लिस्ट में आखिरी दमदार Asus Vivobook S 15 उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. जिन्हें बड़ी स्क्रीन के साथ लंबी बैटरी लाइफ चाहिए. इसमें 70Whr की बड़ी बैटरी मिलती है जो एक बार फुल चार्ज करने पर 16 से 18 घंटे तक आराम से चल जाती है. स्टूडेंट्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यह मॉडल काफी फायदेमंद साबित हो रहा है. इन पांचों लैपटॉप की एक और सबसे बड़ी खूबी इनका फास्ट चार्जिंग और टाइप-सी चार्जिंग सपोर्ट है.

यानी अब आपको अपने बैग में वो पुराने जमाने का भारी-भरकम और मोटे तार वाला चार्जर ढोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अगर कभी सफर के दौरान बैटरी कम हो भी जाए तो सिर्फ 30 से 40 मिनट चार्ज करने पर यह लैपटॉप फिर से कई घंटों तक काम करने लगते हैं. अगर आप नया लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो इनमें से कोई भी मॉडल आपके लिए बढ़िया डील साबित हो सकता है.

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