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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में सुबह-शाम सर्दी का अहसास, दिन में धूप, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

यूपी में सुबह-शाम सर्दी का अहसास, दिन में धूप, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में अब मौसम शुष्क हो गया है, लेकिन सुबह-शाम के समय सर्दी बढ़ने लगी है. मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी में आने वाले दिनों में भी बारिश के कोई आसार नहीं है. धीरे-धीरे सर्दी की एंट्री होगी.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 22 Oct 2026 07:21 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में अब मौसम बदलने लगा है. बारिश का दौर पूरी तरह थम गया है और प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम साफ़ हो गया है. इन दिनों सुबह और शाम के समय ठंडक बनी हुई हैं, जिससे सर्दी का एहसास बना हुआ है. जबकि, दिन में धूप निकलने की वजह से मौसम सामान्य है. आने वाले 5-6 दिनों में भी इसे कोई खास बड़ा बदलाव नहीं होगा. 

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी में आज 22 अक्टूबर को भी प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वांचल दोनों ही संभागों में मौसम शुष्क रहेगा. कहीं कोई गरज-चमक या बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान नहीं है. प्रदेश के सभी 75 जिले ग्रीन ज़ोन में बने हुए हैं. बीते 24 घंटों में भी पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहा और राज्य के सभी मंडलों के तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला. 

यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम

24 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है. जिसके चलते उत्तर पश्चिम भारत का कुछ हिस्सा प्रभावित हो सकता है हालांकि यूपी पर इसका ज्यादा असर नहीं दिख रहा है. उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में भी मौसम शुष्क रहने का ही अनुमान हैं. अगले सात दिनों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन आने की संभावना नहीं है. 

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राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, उन्नाव, रायबरेली में आज मौसम शुष्क रहेगा. इस दौरान सुबह के समय घर से निकलते वक्त ठंड का एहसास हो सकता है लेकिन, दिनभर यहां खिली-खिली धूप रहेगी. प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर भी मौसम सामान्य रहने का ही अनुमान हैं. ग्रामीण इलाकों में शहरों के मुकाबले हल्की सर्दी का ज्यादा महसूस किया जा सकता है. 

नोएडा-गाजियाबाद में आज शुष्क रहेगा मौसम

पश्चिमी यूपी के नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, मेरठ, सहारनपुर में भी मौसम में अच्छा खासा बदलाव आया है. बीते दिनों हुई बारिश के बाद यहां मौसम में ठंडक बढ़ गई हैं. जिसके चलते यहां अब हवा में प्रदूषण बढ़ गया है. नोएडा में आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान हैं जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. 

बीते 24 घंटों में बांदा प्रदेश के सबसे गर्म जिला रहा. इसके साथ ही वाराणसी, प्रयागराज, हमीरपुर और आगरा भी प्रदेश के सबसे गर्म जिले रहे. जबकि हरदोई में सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा. इसके साथ ही बरेली, नजीबाबाद, कानपुर और फुर्सतगंज में भी सबसे कम तापमान दर्ज किया गया. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 22 Oct 2026 07:21 AM (IST)
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