UP राज्यसभा चुनाव: सपा के तीसरे कैंडिडेट का नामांकन कब? अखिलेश के करीबी MLA ने बताया

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर है. भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के लिए 9 और समाजवादी पार्टी से चार पर्चे खरीदे हैं. दावा किया जा रहा है कि बीजेपी 9 और सपा 3 कैंडिडेट उतार सकती है.

सपा ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज नथवानी का नामांकन कर दिया है. अब सपा के तीसरे कैंडिडेट का इंतजार सबको है.

कल अखिलेश करेंगे ऐलान?

इस बीच समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बताया कि सपा के तीसरे राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन कल विधान भवन में सुबह 11 बजे होगा.

उन्होंने कहा कि प्रस्तावक के तौर पर आज 10 विधायकों के हस्ताक्षर लिए गए हैं और उन्होंने भी प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर किए हैं. रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि उम्मीदवार के नाम का जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा.

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सपा की ओर से आलोक रंजन, सलीम शेरवानी के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि वह राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन कर सकते हैं.

शेरवानी ने खुद ये दावा किया था कि उनका नाम चर्चा में चल रहा है.