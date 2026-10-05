लखनऊ में बाढ़, बारिश के बाद उफान पर गोमती; 10 हजार से ज्यादा परिवार फंसे

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज समेत कई इलाकों में 10 हजार से ज्यादा परिवार पांच दिनों से बाढ़ से जूझ रहे हैं. घरों में पानी घुस गया है. लोग छतों के सहारे दिन काटने को मजबूर हैं. हालत यह हो गए कि जिला प्रशासन को इलाके में नव चलवानी पड़ी. नाराज ग्रामीणों ने विधायक योगेश शुक्ला की गाड़ी रोककर हंगामा किया. वहीं सिंचाई विभाग के अफसरों का कहना है कि लखीमपुर और पीलीभीत से छोड़े जा रहे बारिश के पानी के कारण गोमती का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है. अभी करीब तीन दिन लगेंगे इसको लेवल में आने में.

फैजुल्लागंज के लोहरामऊ, श्याम सुंदर कॉलोनी, गोमती पुरम, गणेश विहार, मामा कॉलोनी, दाऊद नगर, दुर्गा कॉलोनी, पवन विहार और कृष्णा विहार में बड़ी संख्या में लोग जलभराव से जूझ रहे हैं.

स्थानीय निवासी ममता त्रिपाठी ने बताया कि राहत सामग्री राहत केंद्रों तक ही सीमित रह जा रही है. बस्तियों में खाने और पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही है. कई परिवार घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं. दाऊदनगर, मिलनतनगर, रामनगर, गणेश विहार और मामा कॉलोनी में कई मकानों पर ताले लटक रहे हैं.

रात में जागकर घरों की रखवाली

जल भराव ग्रसित इलाकों के लोगो को चोरी का डर भी सता रहा है. लोग रात दो-तीन बजे तक जागकर घरों की रखवाली कर रहे हैं. कई लोगों ने घर के मुख्य गेट पर ईंटों की छोटी दीवार खड़ी कर पानी रोकने की कोशिश की है, लेकिन बढ़ते जलस्तर के सामने यह इंतजाम भी बेअसर साबित हो रहा है.

विधायक की गाड़ी को ग्रामीणों ने रोका

बाढ़ की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों की नाराजगी का सामना बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला को भी करना पड़ा. इटौंजा में राहत सामग्री बांटने पहुंचे विधायक योगेश शुक्ला की गाड़ी ग्रामीणों ने रोक लिया और हंगामा करने लगे. ग्रामीण दुघरा और अकड़रिया के लिए मोटरबोट, भोजन और राशन की मांग कर रहे थे.

मंदिरों में भी घुसा पानी

गोमती के बड़े जलभराव का असर गोमती नगर स्थित रिवर फ्रंट पर भी देखने को मिला. नदी का पानी रिवर फ्रंट पर भी भर गया. इसके कारण हजारों पेड़-पौधे पानी में डूबे हैं. क्रूज निर्माण के लिए रखा सामान भी पानी की चपेट में आ गया है. लामार्ट की ओर बन रहे ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण स्थल पर भी पानी भर गया है. इसके साथ ही प्राचीन लेटे हनुमान जी मंदिर के गर्भ ग्रह और हनुमत धाम परिसर में भी पानी पहुंच गया है.

2008 में हुआ था जलभराव

स्थानीय निवासी ममता त्रिपाठी ने बताया कि इससे पहले 2008 में गोमती का जलस्तर बढ़ा था. इसके बाद इलाकों में पानी उतर आया था. जिसकी वजह से उस समय भी हजारों घरों को समस्याओं से जूझना पड़ा था. 18 साल बाद वापस से वही समस्या हुई है लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है.

बारिश का पानी नदियों में बढ़ा

लखनऊ में शारदा सहायक खंड के अधिशासी अभियंता मुकेश वैश्य ने बताया कि गोमती नदी का जलस्तर पीलीभीत और लखीमपुर से छोड़े जा रहे हैं बारिश के पानी की वजह से बढ़ा है. लखनऊ में बैराज के सारे गेट खोल दिए गए हैं. पीछे से नदियों में पानी उतारना शुरू हो गया है. सम्मान स्थिति आने में अभी करीब 3 दिन लगेंगे.

राजनाथ सिंह ने जिला अधिकारी से की बात

गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण फैजुल्लागंज क्षेत्र के कई इलाकों में पानी पहुंचने से उत्पन्न हुई जनसमस्या को लेकर रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने गंभीरता से संज्ञान लिया है. सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि क्षेत्र में जलभराव और आमजन को हो रही परेशानी की जानकारी मिलने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के जिला अधिकारी से फोन पर वार्ता कर वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की.

उन्होंने जिला अधिकारी को प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने तथा जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने और प्रशासनिक स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने के निर्देश दिए.