ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में बाढ़, बारिश के बाद उफान पर गोमती; 10 हजार से ज्यादा परिवार फंसे

लखनऊ में बाढ़, बारिश के बाद उफान पर गोमती; 10 हजार से ज्यादा परिवार फंसे

स्थानीय निवासी ममता त्रिपाठी ने बताया कि राहत सामग्री राहत केंद्रों तक ही सीमित रह जा रही है. बस्तियों में खाने और पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 05 Oct 2026 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज समेत कई इलाकों में 10 हजार से ज्यादा परिवार पांच दिनों से बाढ़ से जूझ रहे हैं. घरों में पानी घुस गया है. लोग छतों के सहारे दिन काटने को मजबूर हैं. हालत यह हो गए कि जिला प्रशासन को इलाके में नव चलवानी पड़ी. नाराज ग्रामीणों ने विधायक योगेश शुक्ला की गाड़ी रोककर हंगामा किया. वहीं सिंचाई विभाग के अफसरों का कहना है कि लखीमपुर और पीलीभीत से छोड़े जा रहे बारिश के पानी के कारण गोमती का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है. अभी करीब तीन दिन लगेंगे इसको लेवल में आने में.

फैजुल्लागंज के लोहरामऊ, श्याम सुंदर कॉलोनी, गोमती पुरम, गणेश विहार, मामा कॉलोनी, दाऊद नगर, दुर्गा कॉलोनी, पवन विहार और कृष्णा विहार में बड़ी संख्या में लोग जलभराव से जूझ रहे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CEC-SIR विवाद पर साक्षी महाराज बोले- 'ज्ञानेश कुमार की उतारो आरती'
CEC-SIR विवाद पर साक्षी महाराज बोले- 'ज्ञानेश कुमार की उतारो आरती'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आजादी की लड़ाई से लेकर...,' ओवैसी के मुस्लिम वाले बयान पर आराधना मिश्रा का दो टूक जवाब
'आजादी की लड़ाई से लेकर...,' ओवैसी के मुस्लिम वाले बयान पर आराधना मिश्रा का दो टूक जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव: BJP की लिस्ट पर हलचल, CM योगी- BL संतोष के बीच डेढ़ घंटे हुई बात
UP राज्यसभा चुनाव: BJP की लिस्ट पर हलचल, CM योगी- BL संतोष के बीच डेढ़ घंटे हुई बात

स्थानीय निवासी ममता त्रिपाठी ने बताया कि राहत सामग्री राहत केंद्रों तक ही सीमित रह जा रही है. बस्तियों में खाने और पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही है. कई परिवार घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं. दाऊदनगर, मिलनतनगर, रामनगर, गणेश विहार और मामा कॉलोनी में कई मकानों पर ताले लटक रहे हैं.

रात में जागकर घरों की रखवाली

जल भराव ग्रसित इलाकों के लोगो को चोरी का डर भी सता रहा है. लोग रात दो-तीन बजे तक जागकर घरों की रखवाली कर रहे हैं. कई लोगों ने घर के मुख्य गेट पर ईंटों की छोटी दीवार खड़ी कर पानी रोकने की कोशिश की है, लेकिन बढ़ते जलस्तर के सामने यह इंतजाम भी बेअसर साबित हो रहा है.

विधायक की गाड़ी को ग्रामीणों ने रोका

बाढ़ की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों की नाराजगी का सामना बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला को भी करना पड़ा. इटौंजा में राहत सामग्री बांटने पहुंचे विधायक योगेश शुक्ला की गाड़ी ग्रामीणों ने रोक लिया और हंगामा करने लगे. ग्रामीण दुघरा और अकड़रिया के लिए मोटरबोट, भोजन और राशन की मांग कर रहे थे.

मंदिरों में भी घुसा पानी 

गोमती के बड़े जलभराव का असर गोमती नगर स्थित रिवर फ्रंट पर भी देखने को मिला. नदी का पानी रिवर फ्रंट पर भी भर गया. इसके कारण हजारों पेड़-पौधे पानी में डूबे हैं. क्रूज निर्माण के लिए रखा सामान भी पानी की चपेट में आ गया है. लामार्ट की ओर बन रहे ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण स्थल पर भी पानी भर गया है. इसके साथ ही प्राचीन लेटे हनुमान जी मंदिर के गर्भ ग्रह और हनुमत धाम परिसर में भी पानी पहुंच गया है. 

2008 में हुआ था जलभराव

स्थानीय निवासी ममता त्रिपाठी ने बताया कि इससे पहले 2008 में गोमती का जलस्तर बढ़ा था. इसके बाद इलाकों में पानी उतर आया था. जिसकी वजह से उस समय भी हजारों घरों को समस्याओं से जूझना पड़ा था. 18 साल बाद वापस से वही समस्या हुई है लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है.

बारिश का पानी नदियों में बढ़ा

लखनऊ में शारदा सहायक खंड के अधिशासी अभियंता मुकेश वैश्य ने बताया कि गोमती नदी का जलस्तर पीलीभीत और लखीमपुर से छोड़े जा रहे हैं बारिश के पानी की वजह से बढ़ा है. लखनऊ में बैराज के सारे गेट खोल दिए गए हैं. पीछे से नदियों में पानी उतारना शुरू हो गया है. सम्मान स्थिति आने में अभी करीब 3 दिन लगेंगे.

राजनाथ सिंह ने जिला अधिकारी से की बात

गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण फैजुल्लागंज क्षेत्र के कई इलाकों में पानी पहुंचने से उत्पन्न हुई जनसमस्या को लेकर रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने गंभीरता से संज्ञान लिया है. सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि क्षेत्र में जलभराव और आमजन को हो रही परेशानी की जानकारी मिलने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के जिला अधिकारी से फोन पर वार्ता कर वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की.

उन्होंने जिला अधिकारी को प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने तथा जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने और प्रशासनिक स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने के निर्देश दिए.

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CEC-SIR विवाद पर साक्षी महाराज बोले- 'ज्ञानेश कुमार की उतारो आरती'
CEC-SIR विवाद पर साक्षी महाराज बोले- 'ज्ञानेश कुमार की उतारो आरती'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आजादी की लड़ाई से लेकर...,' ओवैसी के मुस्लिम वाले बयान पर आराधना मिश्रा का दो टूक जवाब
'आजादी की लड़ाई से लेकर...,' ओवैसी के मुस्लिम वाले बयान पर आराधना मिश्रा का दो टूक जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव: BJP की लिस्ट पर हलचल, CM योगी- BL संतोष के बीच डेढ़ घंटे हुई बात
UP राज्यसभा चुनाव: BJP की लिस्ट पर हलचल, CM योगी- BL संतोष के बीच डेढ़ घंटे हुई बात
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका पर आशुतोष रांका बोले- 'हमें मार भी दिया तो चिता से...'
CJP नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका पर आशुतोष रांका बोले- 'हमें मार भी दिया तो चिता से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CEC-SIR विवाद पर साक्षी महाराज बोले- 'ज्ञानेश कुमार की उतारो आरती'
CEC-SIR विवाद पर साक्षी महाराज बोले- 'ज्ञानेश कुमार की उतारो आरती'
इंडिया
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट हुए थे तैयार, स्क्रीनराइटर आमिल कियान ने खोला राज
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट, स्क्रीनराइटर ने खोला राज
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
विश्व
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में बाढ़, बारिश के बाद उफान पर गोमती; 10 हजार से ज्यादा परिवार फंसे
लखनऊ में बाढ़, बारिश के बाद उफान पर गोमती; 10 हजार से ज्यादा परिवार फंसे
ऑटो
नई CNG कार लेने का प्लान, ये 6 नए मॉडल जरूर देखें
नई CNG कार लेने का प्लान, ये 6 नए मॉडल जरूर देखें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget