गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, ‘स्पेशल 32’ संभालेंगे क्राइम सीन

UP में अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, ‘स्पेशल 32’ संभालेंगे क्राइम सीन

सीएम योगी के निर्देश पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को अब वैज्ञानिक जांच की धार देने की कवायद शुरू की गई है. छूटे साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस के ‘स्पेशल 32 अफसर’ तैयार किए जा रहे हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 22 Sep 2026 07:47 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ अब और सख्ती की तैयारी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को अब वैज्ञानिक जांच की धार देने की कवायद शुरू की गई है. अपराध के बाद घटनास्थल पर छूटे साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और वैज्ञानिक तरीके से जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस के ‘स्पेशल 32 अफसर’ तैयार किए जा रहे हैं.

छह बैच में 100-100 अफसरों को 40 दिन का प्रशिक्षण दिए जाने के बाद चयनित इन 32 अधिकारियों को अब फॉरेंसिक साइंस और क्राइम सीन मैनेजमेंट में मास्टर ट्रेनिंग दी जा रही है. आगे इनकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल सभी 75 जिलों में पुलिस की क्राइम सीन मैनेजमेंट क्षमता को मजबूत करने में किया जाएगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी बोले- छात्रों के हितों पर डकैती नहीं डाल सकता कोई 'सैफई सिंडिकेट'
CM योगी बोले- छात्रों के हितों पर डकैती नहीं डाल सकता कोई 'सैफई सिंडिकेट'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार खरीदेगी 10 लाख से अधिक कारतूस, जानें क्या है वजह?
योगी सरकार खरीदेगी 10 लाख से अधिक कारतूस, जानें क्या है वजह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिजनौर: नूरानी मस्जिद पर विवाद, हिंदू संगठन ने किया कुआं होने का दावा
बिजनौर: नूरानी मस्जिद पर विवाद, हिंदू संगठन ने किया कुआं होने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 18 IPS अधिकारियों के तबादले, आनंद कुमार बने SP CID
यूपी में 18 IPS अधिकारियों के तबादले, आनंद कुमार बने SP CID

अब वैज्ञानिक तरीके से घटनास्थल को सुरक्षित कर छोटे से छोटे साक्ष्य की पहचान के जरिए जांच को मजबूत आधार मिलेगा. इसके साथ ही अपराधियों के खिलाफ तेजी से सख्त कार्रवाई की जा सकेगी. इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट आफ फॉरेंसिक साइंस (UPSIFS), लखनऊ में 32 अधिकारियों को मास्टर ट्रेनिंग के जरिए विशेष रूप से तैयार कर रहा है. प्रशिक्षण में कृत्रिम घटनास्थल तैयार कर अधिकारियों की व्यावहारिक दक्षता भी परखी जाएगी.

600 की ट्रेनिंग से चुने गए ‘स्पेशल अफसर’

छह बैच में 100-100 पुलिस अधिकारियों को पहले ही 40 दिन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है. इन अधिकारियों ने अपने-अपने जिलों में अन्य पुलिसकर्मियों को भी प्रशिक्षित किया. अब इन्हीं प्रशिक्षित अधिकारियों में से चयनित टॉप 32 अफसरों को फॉरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट में विशेषज्ञता के अगले स्तर तक ले जाया जा रहा है.

यूपीएसआईएफएस के संस्थापक निदेशक डॉ. जीके गोस्वामी ने बताया कि यह स्पेशल ट्रेनिंग उन पुलिस अधिकारियों को दी जा रही है, जो प्रशिक्षण के दौरान टॉप पर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस बार पुलिस अधिकारियों की व्यावहारिक दक्षता को और बेहतर किया जाएगा. इसके लिए कृत्रिम घटनास्थल तैयार कर उनकी क्षमता का परीक्षण भी किया जाएगा.

यूपी में 18 IPS अधिकारियों के तबादले, आनंद कुमार बने SP CID

'क्राइम सीन मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत'

डॉ. गोस्वामी ने कहा कि आपराधिक जांच में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए क्राइम सीन मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. इसी उद्देश्य से यूपीएसआईएफएस ने हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग की पहल की है. फॉरेंसिक साइंस और क्राइम सीन मैनेजमेंट की मास्टर ट्रेनिंग में व्यावहारिक अनुभव यानी एक्सपीरिएंशियल लर्निंग पर जोर दिया जा रहा है. विशेषज्ञों के लेक्चर के साथ हैंड्स-ऑन सेशन के जरिए अधिकारियों को विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जा रही है.

प्रशिक्षण में घटनास्थल से तलाशी और जब्ती के नियम, क्राइम सीन नोट्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, पहचान और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया पर फोकस किया जा रहा है. फिंगरप्रिंट और खून के नमूने जैसे साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से पहचानने और सुरक्षित रूप से एकत्र करने की बारीकियां भी सिखाई जा रही हैं. इसका उद्देश्य यह है कि घटनास्थल पर मौजूद महत्वपूर्ण साक्ष्य अनदेखे न रह जाएं और उन्हें सही तरीके से संरक्षित कर आगे की विवेचना में इस्तेमाल किया जा सके. इससे जांच को साक्ष्य आधारित मजबूत आधार मिलने की संभावना बढ़ेगी.

दिन हो या रात, हर क्राइम सीन की तैयारी

प्रशिक्षण में दिन और रात के अलग-अलग समय तथा विभिन्न स्थानों पर क्राइम सीन समेत व्यावहारिक जानकारी भी दी जा रही है. इसके अलावा वास्तविक घटनास्थल पर आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को फील्ड वर्क का महत्व समझाया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों को ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार किया जा रहा है, जहां अपराध के साक्ष्य नष्ट करने, साक्ष्य छिपाने या गलत जानकारी देने का प्रयास किया जा सकता है. इसके जरिए घटनास्थल को सुरक्षित रखने और वैज्ञानिक जांच की प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने पर जोर है.

जीरो टॉलरेंस को मिलेगी वैज्ञानिक जांच की धार

छह बैच में प्रशिक्षित 600 अफसरों के बाद अब 32 अधिकारियों को मास्टर ट्रेनिंग देने से प्रशिक्षण व्यवस्था को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी है. इनकी विशेषज्ञता का लाभ आगे जिलों में क्राइम सीन मैनेजमेंट से जुड़े अन्य पुलिस अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने में लिया जा सकेगा. इस पूरी कवायद का बड़ा उद्देश्य अपराध की जांच में घटनास्थल, सुराग, वैज्ञानिक साक्ष्य और विवेचना के बीच की कड़ी को मजबूत करना है. साक्ष्यों का बेहतर संरक्षण और वैज्ञानिक तरीके से संग्रह जांच को बेहतर आधार देगा और न्यायिक प्रक्रिया में तथ्य प्रस्तुत करने की गुणवत्ता को भी मजबूत करेगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ पुलिस की जांच व्यवस्था को भी लगातार मजबूत करने पर जोर है. प्रदेशवासियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली व्यवस्था में गंभीर अपराधों के घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने और उनकी वैज्ञानिक जांच की क्षमता महत्वपूर्ण है. ‘स्पेशल 32’ इसी व्यवस्था की विशेषज्ञ कड़ी होंगे. इनका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इनके अनुभव और विशेषज्ञता का इस्तेमाल व्यापक पुलिस प्रशिक्षण में किया जाएगा, जिससे 75 जिलों में क्राइम सीन मैनेजमेंट और वैज्ञानिक विवेचना की क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में काम आगे बढ़ सकेगा.

'बंटवारा हुआ तो खुश होऊंगा...', कांग्रेस से भी उठी UP को बांटने की मांग

Published at : 22 Sep 2026 07:46 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी बोले- छात्रों के हितों पर डकैती नहीं डाल सकता कोई 'सैफई सिंडिकेट'
CM योगी बोले- छात्रों के हितों पर डकैती नहीं डाल सकता कोई 'सैफई सिंडिकेट'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार खरीदेगी 10 लाख से अधिक कारतूस, जानें क्या है वजह?
योगी सरकार खरीदेगी 10 लाख से अधिक कारतूस, जानें क्या है वजह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिजनौर: नूरानी मस्जिद पर विवाद, हिंदू संगठन ने किया कुआं होने का दावा
बिजनौर: नूरानी मस्जिद पर विवाद, हिंदू संगठन ने किया कुआं होने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 18 IPS अधिकारियों के तबादले, आनंद कुमार बने SP CID
यूपी में 18 IPS अधिकारियों के तबादले, आनंद कुमार बने SP CID
Advertisement

वीडियोज

UP Election 2027 | Chitra Tripathi: उत्तर प्रदेश में 'धर्मयुद्ध',कौन किसके विरुद्ध? | Akhilesh Yadav
Jamui Viral Video Case: जमुई कांड पर आया बड़ा अपडेट | Samrat Chaudhary | Bihar
Salman Khan ने Bigg Boss 20 में उठाया Paparazzi Culture का मुद्दा, Actresses की Privacy पर बोले
Bollywood News: स्काईफोर्स के बाद वीर पहाड़िया की नई पारी, ‘प्रेम कीटानू’ तैयार (22.09.2026)
YRKKH: 😱Maira की बगावत से हिला Poddar परिवार, Armaan और Abhira के उड़े होश! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जंग के बाद US में हथियार खत्म होने दावे पर बोले ट्रंप - 'कायर और गद्दार कहेंगे कि...'
जंग के बाद US में हथियार खत्म होने दावे पर बोले ट्रंप - 'कायर और गद्दार कहेंगे कि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: गठबंधन पर कांग्रेस की दो टूक, 'हमने कभी नहीं कहा कि...'
UP चुनाव: गठबंधन पर कांग्रेस की दो टूक, 'हमने कभी नहीं कहा कि...'
ओटीटी
OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
क्रिकेट
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
इंडिया
'संवैधानिक मर्यादाओं का...' वंदे मातरम विवाद पर राज्यपाल ने CM डीके को लिखा पत्र
'संवैधानिक मर्यादाओं का...' वंदे मातरम विवाद पर राज्यपाल ने CM डीके को लिखा पत्र
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव: रद्द होगा BJP प्रत्याशी का नामांकन? ममता की TMC ने की बड़ी मांग
नंदीग्राम उपचुनाव: रद्द होगा BJP प्रत्याशी का नामांकन? ममता की TMC ने की बड़ी मांग
ऑटो
Maruti fronx का टॉप मॉडल खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए सैलरी? जानें पूरा गणित
Maruti fronx का टॉप मॉडल खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए सैलरी? जानें पूरा गणित
एग्रीकल्चर
यूपी में भी की जा सकती है नारियल की खेती, जान लें तरीका
यूपी में भी की जा सकती है नारियल की खेती, जान लें तरीका
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget