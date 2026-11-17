उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हैं. कांग्रेस की ओर से सपा से 181 विधानसभा सीटों की मांग किए जाने की चर्चा है. इस सूची में शामिल सीटों का साल 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर विश्लेषण करें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है.

इन 181 सीटों में 19 ऐसी विधानसभा सीटें हैं, जहां साल 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी. इन सीटों पर कांग्रेस के पिछले चुनाव के प्रदर्शन, बीजेपी और बसपा के वोट % को देखें तो गठबंधन के भीतर सीटों की दावेदारी का गणित काफी दिलचस्प नजर आता है.

इन 19 सीटों पर कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो उसका वोट शेयर काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा था. कांग्रेस को सबसे अधिक वोट बछरावां विधानसभा सीट पर 27.13 % मिले थे. यहां सपा के श्याम सुंदर को 31.38 %, अपना दल (एस) के लक्ष्मीकांत को 30.04 % और कांग्रेस के सुशील कुमार पासी को 27.13 % वोट मिले थे.

यानी कांग्रेस यहां तीसरे स्थान पर रहते हुए भी जीतने वाले सपा प्रत्याशी से महज 4.25 % वोट पीछे थी. सरेनी में कांग्रेस को 19.71 %, गौरीगंज में 14.28 % और जैदपुर में 10.32 % वोट मिले थे. इसके अलावा हरचंदपुर में कांग्रेस का वोट शेयर 8.05 %, अमेठी में 7.42 %, कानपुर कैंट में 7.01 %, कालपी में 6.42 % और ऊंचाहार में 4.71 % रहा था.

चायल, बेहट में क्या थी कांग्रेस की स्थिति?

चायल में कांग्रेस को 1.81 %, निजामाबाद में 1.24 % और मुरादाबाद ग्रामीण में 1.03 % वोट मिले थे. वहीं बेहट, सहारनपुर, चरथावल, कुंदरकी, स्वार, नौगावां सादात और लहरपुर में कांग्रेस का वोट शेयर एक % से भी कम रहा था. इन 19 सीटों पर कांग्रेस के वोट शेयर का औसत लगभग 5.95 % बैठता है.

दूसरी ओर, इन सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का प्रदर्शन भी कम महत्वपूर्ण नहीं था. चरथावल में बीजेपी को 41.42 %, नौगावां सादात में 41.64 % और लहरपुर में 41.57 % वोट मिले थे. जैदपुर में बीजेपी का वोट शेयर 39.79 %, कानपुर कैंट में 39.44 %, हरचंदपुर में 38.69 %, अमेठी में 36.93 % और ऊंचाहार में 35.79 % रहा था.

गौरीगंज में क्या थी स्थिति?

गौरीगंज में बीजेपी को 35.53 %, बेहट और मुरादाबाद ग्रामीण में 34.34 % तथा चायल में अपना दल (एस) को 33.76 % वोट मिले थे. स्वार और बछरावां में भी अपना दल (एस) के प्रत्याशी क्रमशः 30.52 और 30.04 % वोट हासिल करने में सफल रहे थे. कालपी में निषाद पार्टी को 28.29 % वोट मिले थे. इन आंकड़ों से साफ है कि कई सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने सपा को कड़ी चुनौती दी थी.

बसपा की स्थिति देखें तो कुछ सीटों पर उसका प्रदर्शन काफी मजबूत रहा था. कालपी में बसपा को 27.32 % वोट मिले थे और वह सपा से महज 2.16 % पीछे रही थी. निजामाबाद में बसपा को 24.18 %, जबकि सहारनपुर में 24.10 % वोट मिले थे. इसके अलावा सरेनी में बसपा का वोट शेयर 17.61 %, बेहट में 16.02 %, ऊंचाहार में 16.36 % और कुंदरकी में 15.73 % रहा था. चायल में बसपा को 14 %, चरथावल में 11.31 % और नौगावां सादात में 11.72 % वोट मिले थे. हालांकि हरचंदपुर, गौरीगंज, अमेठी और कानपुर कैंट जैसी सीटों पर बसपा का प्रदर्शन कमजोर रहा था.

इन सीटों को छोड़ने से परहेज करेगी कांग्रेस?

इन चुनावी आंकड़ों के आधार पर 2027 के सीट बंटवारे में कांग्रेस की दावेदारी का आकलन करें तो तस्वीर के दो पहलू सामने आते हैं. एक तरफ बछरावां, सरेनी, गौरीगंज और जैदपुर जैसी सीटें हैं, जहां कांग्रेस ने साल 2022 में अच्छे वोट हासिल किए थे. इन सीटों पर पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन को आधार बनाकर दावेदारी पेश कर सकती है. दूसरी तरफ बेहट, सहारनपुर, चरथावल, कुंदरकी, स्वार और नौगावां सादात जैसी सीटें हैं, जहां कांग्रेस का वोट शेयर 1 % से भी कम रहा था. ऐसे में इन सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी का आधार साल 2022 का चुनावी प्रदर्शन नहीं, बल्कि संगठनात्मक स्थिति, स्थानीय राजनीतिक समीकरण और गठबंधन की रणनीति हो सकती है.

कुल मिलाकर, कांग्रेस की 181 सीटों की दावेदारी में शामिल सपा की जीती हुई इन 19 सीटों का चुनावी इतिहास गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है. साल 2022 में इन सीटों पर सपा ने जीत जरूर दर्ज की थी, लेकिन कई सीटों पर बीजेपी और बसपा ने भी मजबूत चुनौती पेश की थी. वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ सीटों पर अच्छा और कई सीटों पर बेहद कमजोर रहा था. अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस 2027 में इन सीटों पर अपने पिछले प्रदर्शन को आधार बनाकर सपा से सीटें हासिल करने में सफल होगी या फिर सपा अपने मौजूदा राजनीतिक आधार और साल 2022 की जीत के आधार पर इन सीटों को छोड़ने से परहेज करेगी?