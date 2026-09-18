'हम नई सरकार में..' अखिलेश ने किया UPSSSC में वेटिंग लिस्ट का समर्थन

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलश यादव ने UPSSSC की सभी भर्तियों में वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था को लेकर अभ्यार्थियों की मांग का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इनकी ये मांग कभी नहीं मानेगी क्योंकि बीजेपी के एजेंडे में नौकरी नहीं है. उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो इन अभ्यार्थियों की मांग को पूरा किया जाएगा.

अखिलेश यादव ने किया समर्थन

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 'प्रिय UPSSSC अभ्यर्थियों, नौकरी के लिए Wait करते-करते थक गये आप सब बेरोज़गारों की ये माँग जायज है कि UPSSSC की सभी भर्तियों में Waiting List की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे अगर कोई चयनित अभ्यर्थी अपनी सीट छोड़ दे तो उसके बाद किसी अन्य को वो सीट मिल सके.

इस फ़ैसले से लाखों अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिल सकेगा और भाजपा पर लगा ‘महा-बेरोज़गारी’ फैलाने का दाग़ भी थोड़ा कम होगा लेकिन भाजपा सरकार ये काम कभी नहीं करेगी क्योंकि नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं.

मेडिकल कॉलेज में आरक्षण पर रोक से नाराज मायावती, योगी सरकार से कर दी मांग

ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सब युवक-युवतियों की असीम ऊर्जा राष्ट्र-निर्माण के काम में न लगकर, अपने लिए काम-रोज़गार-नौकरी पाने की गुहार-पुकार में व्यर्थ हो रही है.

हम UPSSSC के आप सभी अभ्यर्थियों की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाकर आपकी हर माँग के समर्थन में हर हाल, हर हालात में साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे.

हम नई सरकार बनाने पर इस माँग की पूर्ति करने के लिए वचनबद्ध हैं. आप सबने इतने साल संघर्ष करके देख लिया है कि असंवेदनशील-हृदयहीन भाजपाइयों से ‘पीड़ा’ के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होगा. अब आप भी पीड़ितों की श्रेणी में गिने जा रहे हैं, इसीलिए आप भी पीडीए ही हुए क्योंकि हम हमेशा कहते हैं और आज फिर कह रहे हैं जो पीड़ित, वो पीडीए! भाजपा जाएगी, नौकरी आएगी!'

बता दें कि यूपीएसएसएससी की विभिन्न भर्तियों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर अभ्यार्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने सपा मुखिया से भी उनका समर्थन करने और उनकी माँग को और मजबूत करने की गुहार लगाई है, जिसके बाद सपा अध्यक्ष ने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो उनकी माँग पूरी होगी.

UPI Payment Charges पर मायावती सरकार के साथ या खिलाफ? BSP चीफ ने लिया स्टैंड