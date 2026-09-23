पद संभालते ही एक्शन में अमेठी के नए DM शशांक चौधरी, जनशिकायतों पर जोर

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक फेरबदल में 2017 बैच के आईएएस अधिकारी शशांक चौधरी को अमेठी का नया जिलाधिकारी बनाया गया है. मंगलवार की देर शाम जनपद पहुंचे शशांक चौधरी ने स्वामी परमहंस की तपोस्थली टीकरमाफी आश्रम में दर्शन-पूजन के बाद गौरीगंज स्थित कोषागार पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया.

इसके साथ ही बुधवार को उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक और मीडिया से संवाद कर जिले के विकास की प्राथमिकताएं स्पष्ट कीं. कार्यभार संभालने के बाद जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा भी लिया. इस दौरान उन्होंने जनशिकायतों पर भी जोर दिया.

UP विधान परिषद में सपा बदलेगी नेता प्रतिपक्ष, इस मुस्लिम नेता को जिम्मेदारी

जिलाधिकारी के रूप में पहली फील्ड पोस्टिंग

मूल रूप से दिल्ली निवासी शशांक चौधरी ने वर्ष 2014 में आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया. इसके बाद उन्होंने मैथमेटिक्स फैकल्टी के रूप में अध्यापन किया. मई 2015 में यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के बाद पहले ही प्रयास में देशभर में 130वीं रैंक हासिल कर आईएएस बने.

उत्तर प्रदेश में वह ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमरोहा और कानपुर नगर, मुख्य विकास अधिकारी मेरठ तथा नगर आयुक्त मथुरा-वृंदावन के पदों पर सेवाएं दे चुके हैं. अमेठी से पहले वह लखनऊ में ‘इन्वेस्ट यूपी’ और यूपीईडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे. जिलाधिकारी के रूप में अमेठी उनकी पहली फील्ड पोस्टिंग है.

रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर

मीडिया से बातचीत में जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित, सुशासन और विकास प्रशासन की प्राथमिकता रहेंगे. उन्होंने अमेठी में औद्योगिक विकास और निवेश की संभावनाओं का बेहतर उपयोग कर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि उद्योगों के विस्तार और नए निवेश से जिले की अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है.

शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था होगी प्राथमिकता

जिलाधिकारी ने शिक्षा को विकास की आधारशिला बताते हुए विद्यालयों के कायाकल्प, आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही. स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता और उपचार की गुणवत्ता बेहतर करने के निर्देश दिए.

कार्यभार संभालने के अगले दिन ही उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ मरीजों से सीधे बातचीत कर उपचार की स्थिति जानी. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मरीजों को बेहतर उपचार, साफ-सफाई और आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

जनशिकायतों का त्वरित समाधान होगा प्राथमिकता

जिलाधिकारी ने कहा कि आमजन की समस्याओं का प्रभावी निस्तारण प्रशासन की जिम्मेदारी है. उन्होंने शिकायतों के समाधान की व्यवस्था को मजबूत करने और अधिकारियों को संवेदनशीलता व जवाबदेही के साथ काम करने पर जोर दिया, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली पर बैठक

बुधवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण को लेकर बैठक हुई. इसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित मतदान स्थलों पर सहमति जताई. जिलाधिकारी ने निर्वाचन संबंधी कार्यों को निर्धारित प्रक्रिया और समयसीमा के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए.

मीडिया को बताया जनता और प्रशासन के बीच सेतु

मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मीडिया प्रशासन और जनता के बीच महत्वपूर्ण सेतु है. उन्होंने जनहित से जुड़े मुद्दों और जमीनी समस्याओं को सामने लाने में मीडिया से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा किया. इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी शिव दर्शन यादव समेत विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में चार्जशीट दाखिल, वकीलों ने खड़े किए सवाल