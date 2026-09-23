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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP विधान परिषद में सपा बदलेगी नेता प्रतिपक्ष, इस मुस्लिम नेता को जिम्मेदारी

UP विधान परिषद में सपा बदलेगी नेता प्रतिपक्ष, इस मुस्लिम नेता को जिम्मेदारी

यूपी विधान परिषद में समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष बदलने जा रही है. अखिलेश यादव ने जासमीर अंसारी का नाम तय कर लिया है. सीतापुर से विधायक रह चुके हैं.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 23 Sep 2026 07:32 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधान परिषद में समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष बदलने जा रही है. पार्टी की ओर से मुस्लिम चेहरे को जगह दी जा रही है. सपा सीतापुर की लहरपुर सीट से दो बार विधायक रह चुके मोहम्‍मद जासमीर अंसारी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाने जा रही है. 

सपा अब मौजूदा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को हटाकर जासमीर अंसारी को जिम्मेदारी देगी. मोहम्‍मद जासमीर अंसारी फिलहाल विधान परिषद में उपनेता प्रतिपक्ष हैं. बता दें कि वह पूर्व सांसद कैसर जहां के पति हैं. सपा जल्द ही इस बदलाव की औपचारिक घोषणा कर सकती है.

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सपा चीफ अखिलेश यादव ने लगाई मुहर

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जासमीर अंसारी के नाम पर मुहर लगा दी है. अखिलेश यादव द्वारा उन्हें विधान परिषद में नया नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है. समाजवादी पार्टी के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भी अहम माना जा रहा है. पार्टी इसके जरिए नए समीकरण साधने की कोशिश में है. जासमीर अंसारी जल्द ही नए नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे.

कौन हैं जासमीर अंसारी?

बता दें कि मोहम्मद जासमीर अंसारी सीतापुर के रहने वाले हैं. वे 15वीं यूपी विधानसभा में विधायक भी रह चुके हैं. उन्होंने सीतापुर जिले की लहरपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है. वर्तमान में इस सीट से सपा के अनिल कुमार विधायक बने हुए हैं. जासमीर अंसारी बहुजन समाज पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी रह चुके हैं. उन्होंने लहरपुर सीट का दो बार प्रतिनिधित्व किया.

साल 2022 में वे समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य चुने गए. साल 2007 से 2012 और 2012 से 2017 तक वे 15वीं और 16वीं विधानसभा के सदस्य रहे हैं. बता दें कि उनकी पत्नी कैसर जहां पूर्व सांसद रह चुकी हैं. वे  साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सीतापुर सीट से सांसद चुनीं गई थीं. इसके बाद उन्होंने साल 2018 में बसपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी.

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About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 07:28 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS SAMAJWADI PARTY
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