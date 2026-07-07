हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश और टिन्नू यादव के रिश्तेदार होने का दावा निशिकांत दुबे को पड़ा भारी! लखनऊ-इटावा में होगी FIR

अखिलेश और टिन्नू यादव के रिश्तेदार होने का दावा निशिकांत दुबे को पड़ा भारी! लखनऊ-इटावा में होगी FIR

Samajwadi Party on Nishikant Dubey: निशिकांत दुबे के खिलाफ सपा के नेता हजरतगंज थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाने वाले हैं. निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के बीच रिश्ते होने का दावा किया था.

Written By : विवेक राय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 07 Jul 2026 01:55 PM (IST)
Preferred Sources

राम मंदिर चंदा चोरी मामला सामने आने के बाद से समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं. अखिलेश यादव ने ही सबसे पहले राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का सनसनीखेज दावा किया था, जिसके बाद जांच हुई और आरोप सही पाए गए. मामले में चंपत राय के पूर्व ड्राइवर टिन्नू यादव का नाम सामने आया था. अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच ही रिश्ते होने का दावा किया जिसके बाद से सियासी पारा हाई हो गया. 

निशिकांत दुबे अपने इस दावे के बाद से मुश्किल में आ गए हैं. टिन्नू यादव और अखिलेश यादव को रिश्तेदार बताने के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता निशिकांत दुबे से खासा नाराज हैं. इसी को लेकर सपा नेता मनोज काका एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंच गए हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच फोन पर बातचीत के दावे किए गए हैं. 

यह भी पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा मामला: CCTV, कैश और गबन की पूरी कहानी बयां कर रही SIT रिपोर्ट, इन लोगों पर उठे सवाल

निशिकांत दुबे के खिलाफ इटावा में भी तहरीर

दूसरी तहरीर इटावा में दर्ज कराई गई है. समाजवादी पार्टी नेताओं ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे समेत पांच लोगों के खिलाफ मोर्चा खोला है. समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव गोपाल यादव समेत करीब दो दर्जन नगरपालिका सभासद, सपा नेता और कार्यकर्ता देर रात थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंचे. सपा नेताओं का आरोप है कि अयोध्या राम मंदिर में कथित चोरी के मामले को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट प्रसारित की गई. इ

सपा ने दी आंदोलन की चेतावनी

सी मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को शिकायत सौंपी गई. शिकायत रात करीब 12:30 बजे थाना प्रभारी को सौंपी गई. सपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी प्रदेशभर में आंदोलन करेगी. फिलहाल पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर कार्रवाई का भरोसा दिया.

यह भी पढ़ें: यूपी चुनाव में 100 सीटों के लिए अखिलेश यादव के इस प्लान से BJP हो जाएगी हैरान! BSP को भी लगेगा झटका?

Input By : अमित मिश्रा
Published at : 07 Jul 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
Nishikant Dubey Akhilesh Yadav Samajwadi Party UP News Ram Mandir Lucknow News Tinnu Yadav 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश और टिन्नू यादव के रिश्तेदार होने का दावा निशिकांत दुबे को पड़ा भारी! लखनऊ-इटावा में होगी FIR
अखिलेश और टिन्नू यादव के रिश्तेदार होने का दावा निशिकांत दुबे को पड़ा भारी! लखनऊ-इटावा में होगी FIR
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप
लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा मामला: CCTV, कैश और गबन की पूरी कहानी बयां कर रही SIT रिपोर्ट, इन लोगों पर उठे सवाल
राम मंदिर चढ़ावा मामला: CCTV, कैश और गबन की पूरी कहानी बयां कर रही SIT रिपोर्ट, इन लोगों पर उठे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव में 100 सीटों के लिए अखिलेश यादव के इस प्लान से BJP हो जाएगी हैरान! BSP को भी लगेगा झटका?
यूपी चुनाव में 100 सीटों के लिए अखिलेश यादव के इस प्लान से BJP हो जाएगी हैरान! BSP को भी लगेगा झटका?
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Kirti Azad On Ram Mandir: 'कारसेवकों पर गोली चलाने के लिए मुलायम सिंह जिम्मेदार थे तो...' चढ़ावा चोरी के बीच क्यों भड़के कीर्ति आजाद
'कारसेवकों पर गोली चलाने के लिए मुलायम जिम्मेदार थे तो...' चढ़ावा चोरी के बीच क्यों भड़के कीर्ति आजाद
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
इंडिया
Karur Stampede: करूर भगदड़ केस में थलापति विजय को SC से राहत, DMK को फटकार- 'सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक लड़ाई का मंच न बनाएं'
करूर भगदड़ केस में थलापति विजय को SC से राहत, DMK को फटकार- 'सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक लड़ाई का मंच न बनाएं'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के लिए संजू सैमसन बने 'बलि' का बकरा, जिम्बाब्वे टी20 सीरीज से ऐसे ही नहीं कटा पत्ता
वैभव सूर्यवंशी के लिए संजू सैमसन बने 'बलि' का बकरा, ZIM टी20 सीरीज से ऐसे ही नहीं कटा पत्ता
बॉलीवुड
The Odyssey First Review Out: क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'
क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'
विश्व
चीन के 'दुश्मन' को भारत देगा 'अस्त्र', PM मोदी ने इंडोनेशिया के साथ किए 20 करार
चीन के 'दुश्मन' को भारत देगा 'अस्त्र', PM मोदी ने इंडोनेशिया के साथ किए 20 करार
शिक्षा
पेपर लीक के बीच इस यूनिवर्सिटी ने कर दिया कमाल, क्वेश्चन पेपर में ही छाप दिए आंसर
पेपर लीक के बीच इस यूनिवर्सिटी ने कर दिया कमाल, क्वेश्चन पेपर में ही छाप दिए आंसर
टेक्नोलॉजी
फ्रांस में गर्मी के साथ-साथ एसी की कीमत भी निकाल रही पसीना, जानिए भारत के मुकाबले कितना महंगा
फ्रांस में गर्मी के साथ-साथ एसी की कीमत भी निकाल रही पसीना, जानिए भारत के मुकाबले कितना महंगा
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
ABP NEWS
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
Embed widget