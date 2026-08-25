'चाय खतरे में है मित्तर, चीनी पहुंच गई सत्तर', फेसबुक पर लिखा तो लेखपाल सस्पेंड

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सोशल मीडिया पर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाना शाहगंज तहसील के लेखपाल अशोक कुमार यादव को भारी पड़ गया. चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर फेसबुक पर की गई टिप्पणी ऐसी सुर्खियों में आई कि मामला सीधे विभागीय कार्रवाई तक पहुंच गया. अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

लेखपाल अशोक यादव ने रविवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर चीनी की बढ़ी कीमतों को लेकर एक पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने तंज कसते हुए पोस्ट किया 'चाय खतरे में है मित्तर, चीनी पहुंच गई सत्तर' जिसके बाद उनकी ये पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. जिस पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया.

चीनी पर पोस्ट करना पड़ा भारी

सरकारी कर्मचारी की सोशल मीडिया पोस्ट सामने आते ही जिला प्रशासन फौरन हलकत में आ गया. लेखपाल की इस पोस्ट को सरकारी सेवा आचरण नियमावली के विरुद्ध माना गया और कहा कि इससे विभाग की छवि का धक्का लग सकता है या कोई विवाद भी खड़ा हो सकता है. ऐसे में एसडीएम ने बड़ा एक्शन लेते हुए लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

जिला प्रशासन ने कहा कि एक सरकारी सेवक के रूप में अशोक यादव की चीनी पर सार्वजनिक टिप्पणी की गई, जिससे आम जनमानस में चीनी को लेकर भ्रम और भ्रामक धारणा उत्पन्न हो सकती है और शासन की नीतियों के प्रति नकारात्मकता आ सकता है. उनका ये व्यवहार यूपी सरकारी सेवा आचरण नियमावली 1956 के विरुद्ध पाया गया है. इन आरों को देखते हुए शाहगंज लेखपाल अशोक यादव के तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.

बताया जा रहा है कि लेखपाल की फेसबुक पोस्ट के वायरल होने पर तहसील स्तर पर इसकी जांच की गई थी, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी गई. इस रिपोर्ट के बाद लेखपाल पर ये कार्रवाई की गई है.

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