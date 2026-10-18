यूपी में सीट बंटवारे पर फंसेगी BJP? ओपी राजभर की 33 सीटों पर दावेदारी

उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सीटों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने बीजेपी से 33 सीटों पर दावेदारी की है. पार्टी ने इन सीटों की सूची बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को सौंपी है. सुभासपा की इस मांग से बीजेपी के सामने सीट बंटवारे को लेकर चुनौती बढ़ सकती है.

सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉ. अरविंद राजभर ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने 33 सीटों की सूची सौंपी. पार्टी प्रमुख और मंत्री ओपी राजभर ने इन सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है.

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बीजेपी के कब्जे वाली 9 सीटों पर भी दावा

सुभासपा की सूची में ऐसी 9 सीटें भी शामिल हैं, जिन पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है. इनमें वाराणसी जिले की शिवपुर सीट भी शामिल है. यहां से बीजेपी के मंत्री अनिल राजभर विधायक हैं. ऐसे में शिवपुर सीट पर सुभासपा की दावेदारी से दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर खींचतान बढ़ने की संभावना है.

सुभासपा ने अपनी सूची में पूर्वांचल की कई अहम सीटों को शामिल किया है. इनमें गाजीपुर की जहूराबाद और जखनिया, जौनपुर की जफराबाद और केराकत, वाराणसी की अजगरा और शिवपुर, मऊ सदर और घोसी जैसी सीटें शामिल हैं. इसके अलावा आजमगढ़ की अतरौलिया, दीदारगंज और मेहनगर, बलिया की बेल्थरा रोड, रसड़ा और सिकंदरपुर सीटों पर भी पार्टी ने दावा किया है.

कई जिलों की सीटें सूची में शामिल

सुभासपा की सूची में अंबेडकरनगर की अकबरपुर, सुल्तानपुर की इसौली, बस्ती की महादेवा और रुधौली, कुशीनगर की रामकोला और खड्डा, देवरिया की रामपुर कारखाना और बाराबंकी की रामनगर सीट भी शामिल हैं.

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इसके अलावा हरदोई की संडीला, बलरामपुर की उतरौला, बहराइच की बलहा, सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज और इटवा, मीरजापुर की मझवां, सीतापुर की महोली और मुरादाबाद ग्रामीण सीट पर भी सुभासपा ने दावेदारी की है. अब देखना होगा कि बीजेपी सीट बंटवारे को लेकर सुभासपा की इस मांग पर क्या रुख अपनाती है.