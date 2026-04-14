'बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा तोड़ी गईं बाबा साहेब की प्रतिमाएं और अब...' अखिलेश का बड़ा आरोप

समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव कहते हैं, 'बीजेपी सरकार के दस साल के शासन के दौरान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ तोड़ी गईं, और आज, वही लोग जो इस तोड़-फोड़ के लिए ज़िम्मेदार हैं, चुनावों से पहले बजट में मदद देकर एक झूठा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार और सतर्क है. आज भी दलितों, पिछड़े वर्गों और खासकर PDA के साथ भेदभाव जारी है.'

कन्नौज सांसद ने कहा कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे. भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि संविधान बदल देंगे लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को जिन्होंने संविधान को बचाने के लिए मतदान करके लोकतंत्र को बचाने का काम किया.

उन्होंने कहा कि 'नोएडा में जो कुछ हुआ, वह इस सरकार की नाकामी की वजह से हुआ. सरकार को इसके बारे में पता था, और इसके बावजूद उन्होंने इसे होने दिया. अगर यह कोई साज़िश है, तो इसके लिए मुख्यमंत्री और बीजेपी ज़िम्मेदार हैं.'

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अखिलेश ने कहा कि '2027 में बीजेपी सत्ता से हटने वाली है, और हम सब मिलकर सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने के लिए काम करेंगे'

बता दें अखिलेश यादव ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकरकी जयंती के अवसर पर हजरतगंज चौराहा, लखनऊ पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की.