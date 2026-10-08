ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBJP ज्वाइन करने से पहले CM से मिले राकेश सिंह, बताई सपा छोड़ने की वजह

BJP ज्वाइन करने से पहले CM से मिले राकेश सिंह, बताई सपा छोड़ने की वजह

यूपी के अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने सपा छोड़ने की भी वजह बताई.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 08 Oct 2026 10:48 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में 14 अक्टूबर को बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगेगा. ये जमावड़ा गौरीगंज विधानसभा से विधायक राकेश सिंह के यहां होगा. राकेश 14 अक्टूबर को सार्वजनिक तौर कर बीजेपी की सदस्यता लेंगे.

उन्होंने इस कार्यक्रम से पहले लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. मुलाकात के बाद एबीपी से बातचीत में उन्होंने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से आहत हो कर सपा को छोड़ा. दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य 22 जनवरी 2023 को रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर आपत्ति जताते हुए विवादित बयान दिया था.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: एक्साइज पॉलिसी से उछला निर्यात, किसानों और उद्योगों के बढ़े अवसर
UP: एक्साइज पॉलिसी से उछला निर्यात, किसानों और उद्योगों के बढ़े अवसर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: झिझक की टूटती दीवार! मासिक धर्म पर सशक्त व्यवस्था, स्कूलों में पैड बैंक
यूपी: झिझक की टूटती दीवार! मासिक धर्म पर सशक्त व्यवस्था, स्कूलों में पैड बैंक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो...', संजय सिंह ने BJP पर साधा निशाना
'अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो...', संजय सिंह ने BJP पर साधा निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस का CEC के खिलाफ प्रदर्शन, हिरासत में ली गईं प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा
कांग्रेस का CEC के खिलाफ प्रदर्शन, हिरासत में ली गईं प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा

उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी गठबंधन में जुड़े थे. इसके बाद गौरीगंज से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने इसका विरोध किया था. 2024 में राज्यसभा चुनाव में राकेश प्रताप सिंह बागी हो गए थे. उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को अपना वोट दिया था. जिसके बाद जून 2025 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्काषित कर दिया था.

सनातन विरोधी बयान से हुए आहत

गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने एबीपी से बातचीत में बताया कि सनातन विरोधी बयानों की वजह से समाजवादी पार्टी से दूरियां बनी. कई बार सनातन और ठाकुर समाज को लेकर दिए गए बयानों पर आपत्ति जताई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से वह सहमत नहीं थे. इसी के बाद सपा से उनके राजनीतिक रिश्ते कमजोर होते गए और उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया.

14 अक्टूबर को BJP में शामिल होंगे

राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि 14 अक्टूबर को सपा की सदस्यता लेने का सबसे बड़ा कारण यह है कि नवरात्रि शुरू हो रही है, इसलिए गौरीगंज स्थित निजी आवास 'मंगलम' में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे. कार्यक्रम में करीब 50 हजार लोगों के जुटने का दावा किया गया.

हालांकि सूत्रों का कहना है कि 16 अक्टूबर को राज्यसभा में मतदान होना है. इसलिए उन्हें पहले शपथ दिलाई जा रही थी ताकि वह बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को अपना वोट दे सकें. बीजेपी में शामिल होने के बाद सपा के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि आने वाले चुनाव में गठबंधन को हराने का काम बीजेपी करेगी.

कांग्रेस का CEC के खिलाफ प्रदर्शन, हिरासत में ली गईं प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 08 Oct 2026 10:47 PM (IST)
Tags :
Amethi News UP NEWS Rakesh Pratap Singh YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: एक्साइज पॉलिसी से उछला निर्यात, किसानों और उद्योगों के बढ़े अवसर
UP: एक्साइज पॉलिसी से उछला निर्यात, किसानों और उद्योगों के बढ़े अवसर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: झिझक की टूटती दीवार! मासिक धर्म पर सशक्त व्यवस्था, स्कूलों में पैड बैंक
यूपी: झिझक की टूटती दीवार! मासिक धर्म पर सशक्त व्यवस्था, स्कूलों में पैड बैंक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो...', संजय सिंह ने BJP पर साधा निशाना
'अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो...', संजय सिंह ने BJP पर साधा निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस का CEC के खिलाफ प्रदर्शन, हिरासत में ली गईं प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा
कांग्रेस का CEC के खिलाफ प्रदर्शन, हिरासत में ली गईं प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अभी इंतजार कीजिए', स्टारलिंक विवाद पर क्यों एलन मस्क बोले- थैंक्यू राहुल
'अभी इंतजार कीजिए', स्टारलिंक विवाद पर क्यों एलन मस्क बोले- थैंक्यू राहुल
बिहार
ध्रुव राठी ने बिहार का नाम लेकर बेंगलुरु में क्या कहा? 'करीब 65 लाख…'
ध्रुव राठी ने बिहार का नाम लेकर बेंगलुरु में क्या कहा? 'करीब 65 लाख…'
क्रिकेट
टीम इंडिया पर WI के खिलाफ दूसरा टी20 गंवाने का संकट! रांची के रिकॉर्ड से बढ़ी टेंशन
टीम इंडिया पर WI के खिलाफ दूसरा टी20 गंवाने का संकट! रांची के रिकॉर्ड से बढ़ी टेंशन
बॉलीवुड
नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता का बड़ा बयान, 'अहंकारी आदमी था, ईश्वर ने ही प्राण हरे हैं...'
नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता का बड़ा बयान, 'अहंकारी आदमी था, ईश्वर ने ही प्राण हरे हैं...'
विश्व
'घर में रहे, Video न शेयर करें', भारतीय दूतावास की सऊदी में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी
'घर में रहे, Video न शेयर करें', भारतीय दूतावास की सऊदी में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार की तय हो जवाबदेही', दीपके को डर- '10 अक्टूबर से पहले गिरफ्तार..'
'ज्ञानेश कुमार की तय हो जवाबदेही', दीपके को डर- '10 अक्टूबर से पहले गिरफ्तार..'
इंडिया
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में स्मृति एक्टिव, सपा के बागी MLAs को शामिल कराएंगी BJP, कौन-कौन मारेगा एंट्री?
UP में स्मृति एक्टिव, सपा के बागी MLAs को शामिल कराएंगी BJP, कौन-कौन मारेगा एंट्री?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget