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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमायावती ने खत्म किया चीफ सेक्टर इंचार्ज का पद, 2 सेक्टर में बांटे राज्य

मायावती ने खत्म किया चीफ सेक्टर इंचार्ज का पद, 2 सेक्टर में बांटे राज्य

बहुजन समाज पार्टी ने देशभर में संगठन को मजबूत करने के लिए, जिन राज्यों में पार्टी का संगठन सक्रिय है, उन्हें दो बराबर सेक्टर में बांटा गया है. दोनों सेक्टर के प्रभारी अपनी रिपोर्ट मायावती को देंगे.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 13 Sep 2026 01:51 PM (IST)
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बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने देशभर में संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है. मायावती ने जिन राज्यों में पार्टी का संगठन सक्रिय है, उन्हें दो बराबर सेक्टर में बांटा गया है. दोनों सेक्टर की जिम्मेदारी वरिष्ठ और जिम्मेदार पार्टी पदाधिकारियों को सौंपी गई है.

मायावती के मुताबिक, दोनों सेक्टर के प्रभारी समय-समय पर अपने काम और संगठन की प्रगति की रिपोर्ट उन्हें देंगे. साथ ही वे लगातार फोन के जरिए उनके संपर्क में रहेंगी. दोनों सेक्टर प्रभारी करीब डेढ़ महीने में एक बार दिल्ली स्थित BSP के केंद्रीय कार्यालय पहुंचकर अपनी प्रगति रिपोर्ट भी सौंपेंगे.

आनंद कुमार करेंगे संगठन की समीक्षा

BSP की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार हर डेढ़ महीने में दिल्ली में समीक्षा बैठक करेंगे. इसमें दोनों सेक्टर के संगठनात्मक कामकाज और प्रगति की समीक्षा की जाएगी. जरूरत पड़ने पर आनंद कुमार संबंधित सेक्टर का दौरा भी करेंगे और इसकी रिपोर्ट मायावती को सौंपेंगे. मायावती ने साफ किया कि अब पार्टी में चीफ सेक्टर इंचार्ज का पद खत्म कर दिया गया है. इसके बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार सीधे उन्हें संगठन के कामकाज की रिपोर्ट देंगे.

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बहुजन समाज का समर्थन आधार बढ़ाना लक्ष्य

मायावती ने कहा कि उनकी निगरानी और दिशा-निर्देशन में BSP पूरे देश में संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ काम कर रही है. पार्टी का खास जोर बहुजन समाज के समर्थन आधार को और विस्तार देने पर है.

उन्होंने हाल में लिए गए अपने कड़े फैसलों का भी बचाव किया. मायावती ने कहा कि पार्टी और आंदोलन के हित में लिए गए इन फैसलों से आंदोलन को नुकसान नहीं, बल्कि फायदा हो रहा है. मायावती ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर और BSP संस्थापक कांशीराम द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का अधूरा कारवां अब और तेज गति से आगे बढ़ रहा है. 

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 13 Sep 2026 01:51 PM (IST)
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UP NEWS MAYAWATI
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