जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर फिर सुनवाई, कोर्ट ने DM से मांगा रिकॉर्ड

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के आयुक्त न्यायालय में शुक्रवार को रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण मामले की सुनवाई हुई. यूनिवर्सिटी की ओर से सीनियर एडवोकेट जुनैद एजाज ने डीएम रामपुर से यूनिवर्सिटी की इमारतों के नक्शों से जुड़े रिकॉर्ड तलब करने की मांग की, कोर्ट ने उनकी मांग स्वीकार कर ली.

लेकिन पहले यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को यह साबित करना होगा कि संबंधित नक्शे पूर्व में जिलाधिकारी रामपुर को उपलब्ध कराए गए थे. अब इस मामले की सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में थमने का नाम नहीं ले रही बारिश, टूटा 19 साल का रिकॉर्ड

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल 15 जुलाई 2026 को रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को अवैध बताते हुए उन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया था. प्राधिकरण के मुताबिक इन 38 इमारतों के नक्शे स्वीकृत नहीं कराए गए थे. केवल दो इमारतों के नक्शे जिला पंचायत से स्वीकृत होने की बात कही गई थी.

डीएम के आदेश के खिलाफ जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और मुरादाबाद मंडलायुक्त की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. तत्कालीन मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दी थी. साथ ही यूनिवर्सिटी से सभी इमारतों के नक्शे कोर्ट में दाखिल करने को कहा था. ट्रस्ट की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट जुनैद एजाज ने तर्क दिया था कि जिला पंचायत से नक्शों के संबंध में जारी नोटिफिकेशन वर्ष 2012 का है, जबकि यूनिवर्सिटी की ज्यादातर इमारतें इससे पहले ही बन चुकी थीं.

डीएम रामपुर को पहले नक्शे देने का दावा

कमिश्नर कोर्ट ने ट्रस्ट से नक्शों की प्रतियां दाखिल करने को कहा था. इसके जवाब में ट्रस्ट ने कहा कि लोक निर्माण विभाग और श्रम विभाग के माध्यम से ये नक्शे पहले ही डीएम रामपुर को उपलब्ध कराए जा चुके हैं. इसलिए ट्रस्ट से दोबारा नक्शे मंगाने के बजाय डीएम कार्यालय से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया जाए.

जुनैद एजाज के मुताबिक, तत्कालीन मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने यह कहते हुए ट्रस्ट की अर्जी खारिज कर दी थी कि साक्ष्य प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी ट्रस्ट की है. शुक्रवार को मौजूदा मंडलायुक्त संगीता सिंह के सामने भी ट्रस्ट की ओर से यही तर्क रखा गया. इस पर कोर्ट ने डीएम रामपुर से रिकॉर्ड तलब करने की मांग को स्वीकार किया, लेकिन इसके लिए ट्रस्ट को पहले यह साक्ष्य देना होगा कि यूनिवर्सिटी के नक्शे पूर्व में जिलाधिकारी रामपुर को उपलब्ध कराए गए थे.

ट्रस्ट की ओर से यह साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद ही डीएम रामपुर से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया जाएगा. मामले की अगली कार्रवाई इसी आधार पर होगी. आयुक्त कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी.

यह भी पढ़ें: यूपी में आज भी आफत की बारिश, 17 जिलों में चेतावनी; स्कूल बंद