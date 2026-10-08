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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर इमरान मसूद बोले- चुनाव आयोग का दुरुपयोग

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर इमरान मसूद बोले- चुनाव आयोग का दुरुपयोग

सहारनपुर सांसद इमरान मसूद के मुताबिक ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन जारी रहेगा. उन्होंने बताया कि गुरूवार को भी लंच पर सांसद एकजुट होंगे.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 08 Oct 2026 12:13 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन का विरोध-प्रदर्शन लगातार जारी है. इस बीच सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बताया कि आज भी एक लंच है और उसके बाद आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श होगा.बोले हमारी मांग यही है कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा चुनाव योग का दुरुपयोग हो रहा है.

उन्होंने सपा से दूरी के सवाल पर कहा कि समाजवादी पार्टी से हमारी कोई दूरी नहीं है देर रात को फैसला किया गया था. इस वजह से वह नहीं आ पाए जिसको लेकर जय राम रमेश ने प्रतिक्रिया दे दी है. आज लंच होने जा रहा है आज समाजवादी पार्टी के लोग आएंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा आगामी यूपी चुनाव को लेकर कहा कि उनकी 403 सीटों पर चुनावी तैयारी है. सम्मान जनक स्थिति में हमारा गठबंधन हो जाएगा.

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गुरूवार को भी लंच पर जुटेंगे विपक्षी सांसद 

इमरान मसूद के मुताबिक गुरूवार को भी विपक्षी पार्टियों के सांसद लंच पर एकसाथ जुटेंगे और वहां से आगे की रणनीति बनेगी. उधर बताया जा रहा है कि आज टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी दिल्ली पहुंच सकतीं हैं और एक बार विपक्षी सांसद जंतर-मंतर की ओर मार्च कर सकते हैं. जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा-व्यवस्था और कड़ी कर दी है.

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं पर FIR 

उधर दिल्ली पुलिस ने बुधवार के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत दर्जनों नेताओं और अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. राहुल गांधी ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए मार्च शुरू किया था.लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया. देर शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बारहखम्भा थाने ले जाकर छोड़ दिया गया. कांग्रेस के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंच गए हैं. इसलिए माना जा रहा है कि आज भी बड़ा विरोध प्रदर्शन हो सकता है.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 08 Oct 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
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