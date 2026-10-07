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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडइंडिया गठबंधन मार्च के बाद कांग्रेस से नाराज हैं अखिलेश यादव! क्यों उठ रहे ये 3 सवाल?

इंडिया गठबंधन मार्च के बाद कांग्रेस से नाराज हैं अखिलेश यादव! क्यों उठ रहे ये 3 सवाल?

INDIA अलायंस, उसमें भी सपा और कांग्रेस के बीच दरार के दावे किए जा रहे हैं. दावा है कि अखिलेश खुद कांग्रेस से नाराज हैं. कांग्रेस और सपा के रिश्तों को लेकर 3 अहम सवाल भी उठ रहे हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 07 Oct 2026 06:13 PM (IST)
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इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA गठबंधन और उसमें भी खास तौर से समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? दिल्ली में INDIA गठबंधन के मार्च और उसके बाद हुए लंच को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तल्खी सामने आई है. लंच में सपा के नेताओं के शामिल नहीं होने को लेकर दोनों दलों की ओर से अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं.

एबीपी न्यूज़ ने ही, 7 अक्टूबर, बुधवार को सबसे पहले खबर दी थी कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा जनपथ स्थित सागर रत्ना में लंच के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था. इसके बाद कांग्रेस के सूत्रों ने इस खबर को खारिज करते हुए दावा किया कि सभी दलों को निमंत्रण भेजा गया था. कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश स्थित घोसी से राजीव राय लंच में शामिल हुए थे और वह विरोध प्रदर्शन का भी हिस्सा थे.

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राजीव राय ने दावों को किया खारिज

हालांकि, राजीव राय से बातचीत में उन्होंने इन दावों से अलग बात कही. राजीव राय ने बताया कि उन्हें निमंत्रण देर से मिला और इसी वजह से वह लंच में शामिल नहीं हो सके. उन्होंने यह भी कहा कि वह उस समय विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं थे.

लंच को लेकर एबीपी न्यूज पर खबर सामने आने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से भी सफाई सामने आई. सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि लंच का फैसला देर रात लिया गया था और लोगों को उसी समय इसकी जानकारी दी गई थी. उन्होंनेकिसी तरह के कनेक्शन गैप से इनकार किया. जयराम रमेश के अनुसार लंच का फैसला देर रात हुआ था और इसकी जानकारी उसी समय दी गई. ऐसे में कुछ दलों के सदस्यों का इसमें शामिल नहीं हो पाना स्वाभाविक था.

वहीं सपा के सूत्रों का दावा है कि सपा को कांग्रेस की ओर से लंच के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था और पार्टी को लंच के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी. इसी वजह से सपा के सदस्य INDIA गठबंधन के साथ रेस्टोरेंट में आयोजित लंच में शामिल नहीं हो सके.

अखिलेश यादव की नाराजगी की भी चर्चा

इससे पहले दिल्ली में INDIA गठबंधन के मार्च के दौरान भी दोनों दलों के बीच समन्वय को लेकर सवाल उठे थे. सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आकाशवाणी की ओर चले गए और वहां चुनाव के खिलाफ प्रदर्शन में बैठ गए, जबकि दूसरे दलों के नेताओं को INDIA गेट जाने की जानकारी दी गई थी.

इस दौरान राहुल गांधी के अचानक बैरिकेड पार कर आगे जाने और फिर मंच पर पहुंचने की बात भी सामने आई. बताया गया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को राहुल गांधी की रणनीति के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी. राहुल गांधी के मंच पर पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी भी उनके साथ बैठीं.

एबीपी न्यूज की एग्जिक्यूटिव एडिटर मेघा प्रसाद के अनुसार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव इस बात से नाराज थे कि राहुल गांधी की रणनीति के बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी गई. बताया गया कि लखनऊ रवाना होने तक अखिलेश यादव को आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं थी कि राहुल गांधी वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्हें इस घटनाक्रम की जानकारी टीवी के जरिए मिली.

कांग्रेस-सपा के बीच उठ रहे ये 3 सवाल

अब इस हालिया लंच विवाद के बाद चार सवाल उठ रहे हैं कि क्या INDIA गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार विशाल पांडेय के अनुसार ताजा विवाद के बाद 3 अहम सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं? क्या कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों, खासकर समाजवादी पार्टी से दूरी बनाना चाहती है? क्या राहुल गांधी नहीं चाहते कि अखिलेश यादव उनके साथ ज्यादा नजर आएं, ताकि मीडिया का ध्यान या कवरेज डायवर्ट न हो? 

लंच विवाद ऐसे समय सामने आया है जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी तनाव की चर्चा है. ऐसे में INDIA गठबंधन के भीतर सपा और कांग्रेस के बीच सामने आए इस घटनाक्रम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

इन सबके बीच सपा प्रवक्ता मनोज काका ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि सब कुछ सही है. हमारा सब ऑल इज वेल है. कभी कभी कनेक्शन गैप हो जाता है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 07 Oct 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav Up News Up Politics Up Election 2027
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