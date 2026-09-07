हरिद्वार: भाई के हत्यारों की तलाश में हथियार लेकर घूम रहा था युवक, अरेस्ट

हरिद्वार में भाई की हत्या का बदला लेने के उद्देश्य घूम रहे एक व्यक्ति को नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आरोपी के कब्जे से दो अवैध पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी को जानकारी मिली थी कि उसके भाई की हत्या में शामिल लोग जेल से बाहर आकर हरिद्वार पहुंचने वाले हैं. पुलिस की सक्रियता से गैंगवार की बड़ी वारदात टल गई. सोमवार को हरिद्वार के एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया.

पुलिस के मुताबिक, एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर 6 सितंबर को नगर कोतवाली पुलिस टीम चित्रकूट घाट के पास गश्त कर रही थी. इसी दौरान दरोगा खेमेंद्र गंगवार को एक संदिग्ध व्यक्त देखकर सकपका गया. पुलिसकर्मी उसके पास पहुंचे तो भागने का प्रयास करने लगा. पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया. पूछताछ के बाद उसके कंधे पर टंगे बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 32 बोर की दो पिस्टल, दो मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए.

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16 साल से हत्या की तलाश में था युवक

पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपी की पहचान 45 वर्षीय मनोज कुमार पुत्र महावीर सिंह निवासी बुडीना कला, थाना तितावी, मुजफ्फरनगर के रूप में हुई है. हथियार रखने का लाइसेंस मांगने पर वह कोई जवाब नहीं दे पाया. सख्ती से पूछताछ में उसने बताया कि वर्ष 2010 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हो रहे पंचायत चुनाव के दौरान उसके भाई की हत्या कर दी गई थी. तभी से वह भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हत्यारों की तलाश में था.

पुलिस खंगाल रही अपराधी की हिस्ट्री

पुलिस जांच में सामने आया कि गैंगवार के डर से आरोपी अप्रैल 2026 में हरिद्वार आया और यहां एक आश्रम को लीज पर लेकर होटल के रूप में कारोबार करने लगा. इसी दौरान उसे जानकारी मिली कि उसके भाई की हत्या के आरोपी जेल से बाहर हैं और हरिद्वार आ रहे हैं. इसके बाद उसने कथित रूप से उनकी हत्या की तैयारी शुरू कर दी. फिलहाल पुलिस आरोपी के बारे में बारीकी से जानकारी जुटा रही है, उसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी पता लगाया जा रहा है.

एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि सघन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध को समय रहते पकड़ लिया. उसके पास से दो पिस्टल और 10 कारतूस बरामद हुए हैं. पूछताछ में भाई की हत्या का बदला लेने के इरादे से हथियार रखने की बात सामने आई है.

आर्म्स एक्ट में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है. इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटाई जा रही है. आरोपी के पास अवैध पिस्टल कहा से आई, इसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है.

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