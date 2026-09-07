बाराबंकी: महिला ने थाने में दिया बच्चे को जन्म, पति ने प्रेमी का बताया

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पति-पत्नी के बीच विवाद का मामला थाने पहुंचा था. इसी दौरान महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने थाने परिसर में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया. महिला और नवजात शिशु को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ भेजा, जहां से उन्हें जिला महिला अस्पताल रेफर कर भर्ती कराया गया.

जानकारी के मुताबिक, महिला की शादी करीब चार महीने पहले हुई थी. शादी के कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. इसी दौरान थाने में मौजूद महिला को अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी. पुलिसकर्मियों ने आनन-फानन में मदद की और महिला ने थाने में ही बच्चे को जन्म दिया.

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पति ने बच्चे को अपनाने से किया इनकार

वहीं, थाने में बच्चे के जन्म के बाद महिला के पति ने पुलिस के सामने दावा किया है कि “साहब, यही तो बोल रहा हूं, यह बच्चा मेरा नहीं है, मेरी पत्नी के प्रेमी का है.” पति का आरोप है कि शादी के बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी पहले से गर्भवती थी. वहीं, महिला का कहना है कि उसने गर्भावस्था के बारे में अपने पति को पहले ही जानकारी दे दी थी. पति-पत्नी के आरोपों के बाद मामला और पेचीदा हो गया है.

महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती

पुलिस ने डिलीवरी के बाद महिला और नवजात शिशु को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ भेजा, जहां से उन्हें जिला महिला अस्पताल रेफर कर भर्ती कराया गया. फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है. मामले में पति-पत्नी और कथित प्रेमी के बीच लगाए जा रहे आरोपों की पुलिस जांच कर रही है. बच्चे के पिता को लेकर लगाए गए दावों की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

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