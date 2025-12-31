सिक्स लेन सड़कें, फ्लाईओवर और इंटरनेशनल स्टेडियम, 2026 में गोरखपुर को मिलेंगी ये बड़ी सौगातें

उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जनपद ने बीते साढ़े आठ वर्षों से विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं. कभी बीमारू और पिछड़े जिले में गिने जाने वाले इस जनपद का शुमार योगी सरकार के विजन से विकास के मॉडल जिलों में हो चुका है. सरकार की सुनियोजित योजनाओं के दम पर नए साल (वर्ष 2026) में गोरखपुर की उपलब्धियों की फेहरिस्त और बढ़ेगी.

रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और समृद्ध करने में गोरखपुर में अनेक उल्लेखनीय कार्य हुए हैं. शहर के आंतरिक से लेकर वाह्य परिवहन तक, चौड़ी सड़कों की एक श्रृंखला खड़ी दिखती है. गोरखपुर में रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से वर्ष 2026 और भी महत्वपूर्ण साबित होगा. इस वर्ष रोड चौड़ीकरण (फोरलेन, सिक्सलेन), रेल ओवरब्रिज, फ्लाईओवर की दर्जनभर से अधिक जारी परियोजनाओं की पूर्णता होगी. इससे शहर के बाहरी क्षेत्र से अन्य जिलों के साथ ही आंतरिक क्षेत्र में भी आवागमन अत्यंत सहज और सुगम हो जाएगा.

सबसे महत्वपूर्ण यह भी इस साल शहर को पहले सिक्सलेन सड़क और सिक्सलेन फ्लाईओवर की सौगात मिल जाएगी. जिलाधिकारी दीपक मीणा का कहना है कि गोरखपुर विकास के नक्शे पर स्थापित हो चुका है. वर्ष 2026 में यह और भी निखरे रूप में नजर आएगा.

स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट नए वर्ष में शुरू हो जाएगा

वर्ष 2026 में गोरखपुर प्रदेश का ऐसा पहला जिला बन जाएगा जहां स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट संचालित होगा. योगी सरकार ने गीडा कार्यालय के सामने यह इंस्टिट्यूट 48.39 करोड़ रुपये की लागत से बनवाया है. एक से दो माह में इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होना संभावित है. इसी तरह रामगढ़ताल की तर्ज पर नए टूरिस्ट स्पॉट के रूप में चिलुआताल घाट का भी विकास किया गया है. इस पर सरकार ने 20.39 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. जल्द ही सौन्दर्यीकृत चिलुआताल घाट भी जनता को लोकार्पित हो जाएगा.

इंटरनेशनल स्टेडियम के साथ ये उपलब्धियां जुड़ेगी

इस वर्ष गोरखपुर में दो उपलब्धियां राष्ट्रीय फलक पर जिले का मान बढ़ाने वाली मिलने जा रही हैं. एक, गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और दूसरा पहला वानिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय. वाराणसी मार्ग पर ताल नदोर में 30000 दर्शक क्षमता का स्टेडियम 392 करोड़ रुपये की लागत से बनना है और इस साल शिलान्यास के साथ निर्माण की भी शुरू हो जाएगा. कैम्पियरगंज के भारीवैसी में प्रदेश के पहले वानिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय को यूपी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है. 50 हेक्टेयर में बनने वाले इस विश्वविद्यालय के लिए 621.26 करोड़ रुपये का डीपीआर बनाया गया है. इसका शिलान्यास और निर्माण कार्य भी वर्ष 2026 में शुरू हो जाएगा.

गोरखपुर में इस वर्ष पूर्ण होने जा रहीं रोड कनेक्टिविटी की प्रमुख परियोजनाएं

देवरिया बाईपास रोड फोरलेन

कुल लंबाई 9.5 किमी

लागत 399.24 करोड़ रुपये

भौतिक प्रगति 95 प्रतिशत

पूर्णता लक्ष्य 31 जनवरी 2026

पैडलेगंज चौक से फिराक चौक फोरलेन

कुल लंबाई 1.8 किमी

लागत 277.78 करोड़ रुपये

भौतिक प्रगति 95 प्रतिशत

पूर्णता लक्ष्य 31 मार्च 2026

भटहट - बांसस्थान फोरलेन

कुल लंबाई 11.6 किमी

लागत 689.3 करोड़ रुपये

भौतिक प्रगति 95 प्रतिशत

पूर्णता लक्ष्य 31 मार्च 2026

नौसढ़-पैडलेगंज सिक्सलेन

कुल लंबाई 5.1 किमी

लागत 297.29 करोड़ रुपये

भौतिक प्रगति 94 प्रतिशत

पूर्णता लक्ष्य 31 मार्च 2026

जेल बाईपास रोड फोरलेन

कुल लंबाई 8.56 किमी

लागत 369.04 करोड़ रुपये

भौतिक प्रगति 96 प्रतिशत

पूर्णता लक्ष्य 31 मार्च 2026

चारफाटक-असुरन चौक मार्ग फोरलेन

कुल लंबाई 2.60 किमी

लागत 278.89 करोड़ रुपये

भौतिक प्रगति 67 प्रतिशत

पूर्णता लक्ष्य 30 अप्रैल 2026

एचएन सिंह चौक से हड़हवा फाटक होते हुए जगेसर पासी चौक तक फोरलन/टूलेन

कुल लंबाई 4.23 किमी

लागत 245.44 करोड़ रुपये

भौतिक प्रगति 64 प्रतिशत

पूर्णता लक्ष्य 30 अप्रैल 2026

गोरखपुर- पिपराइच मार्ग फोरलन

कुल लंबाई 19.49 किमी

लागत 942.44 करोड़ रुपये

भौतिक प्रगति 40 प्रतिशत

पूर्णता लक्ष्य 31 अगस्त 2026

बालापार- गांगी बाजार मार्ग फोरलन

कुल लंबाई 16.15 किमी

लागत 838.05 करोड़ रुपये

भौतिक प्रगति 25 प्रतिशत

पूर्णता लक्ष्य 31 अगस्त 2026

हावर्ट बंधा मार्ग फोरलेन

कुल लंबाई 4.07 किमी

लागत 216.19 करोड़ रुपये

भौतिक प्रगति 54 प्रतिशत

पूर्णता लक्ष्य 25 फरवरी 2026

विरासत गलियारा मार्ग चौड़ीकरण

कुल लंबाई 3.50 किमी

लागत 555.56 करोड़ रुपये

भौतिक प्रगति 50 प्रतिशत

पूर्णता लक्ष्य 27 अप्रैल 2026

माधोपुर बंधा मार्ग फोरलेन

कुल लंबाई 10.2 किमी

लागत 379.54 करोड़ रुपये

भौतिक प्रगति 25 प्रतिशत

पूर्णता लक्ष्य 19 सितंबर 2026

झुंगिया चुंगी से फर्टिलाइजर गेट तक फोरलेन

कुल लंबाई 2.2 किमी

लागत 140.37 करोड़ रुपये

भौतिक प्रगति 25 प्रतिशत

पूर्णता लक्ष्य 31 अक्टूबर 2026

स्पोर्ट्स कॉलेज चौक से फर्टिलाइजर मार्ग फोरलेन

कुल लंबाई 3.05 किमी

लागत 138.83 करोड़ रुपये

भौतिक प्रगति 35 प्रतिशत

पूर्णता लक्ष्य 31 अक्टूबर 2026

नकहा जंगल-मानीराम स्टेशनों के मध्य समपार संख्या 5ए पर रेल ओवरब्रिज

पुल की कुल लंबाई 1092 मीटर

लागत 152.19 करोड़ रुपये

भौतिक प्रगति 98 प्रतिशत

पूर्णता लक्ष्य 31 जनवरी 2026

नकहा जंगल- मानीराम स्टेशनों के मध्य समपार संख्या 5ए पर रेल ओवरब्रिज

पुल की कुल लंबाई 1092 मीटर

लागत 152.19 करोड़ रुपये

भौतिक प्रगति 98 प्रतिशत

पूर्णता लक्ष्य 31 जनवरी 2026

चौरीचौरा में समपार संख्या 147बी पर रेल ओवरब्रिज

पुल की कुल लंबाई 649 मीटर

लागत 59.44 करोड़ रुपये

भौतिक प्रगति 98.5 प्रतिशत

पूर्णता लक्ष्य 28 फरवरी 2026

खजांची चौराहा पर फ्लाईओवर

पुल की कुल लंबाई 605 मीटर

लागत 96.50 करोड़ रुपये

भौतिक प्रगति 98.85 प्रतिशत

पूर्णता लक्ष्य जनवरी 2026

टीपीनगर- पैडलेगंज मार्ग पर सिक्सलेन फ्लाईओवर व देवरिया बाईपास की तरफ फोरलेन फ्लाईओवर

पुल की कुल लंबाई 2658 मीटर

लागत 429.49 करोड़ रुपये

भौतिक प्रगति 80 प्रतिशत

पूर्णता लक्ष्य जनवरी 2026

पादरी बाजार चौराहा पर फ्लाईओवर

पुल की कुल लंबाई 569 मीटर

लागत 98.34 करोड़ रुपये

भौतिक प्रगति 58 प्रतिशत

पूर्णता लक्ष्य मार्च 2026