'कांग्रेस ने महिलाओं को ठगा', मुरादाबाद में बोले भूपेंद्र चौधरी

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज जिला पंचायत सभागार में महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि पुरानी सरकारों ने महिलाओं को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है. आज हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण उनकी सुरक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा की वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में है. बार-बार चुनावों से देश की गति बाधित होती है और देश के संसाधनों का नुकसान होता है. सरकार की ये एक पहल है और इस पर आगे बढ़ना चाहिए.

सावन महिने में नॉन वेज खाना, ये दर्शाता है कांग्रेस की मानसिकता

कांग्रेस का तो निगेटिव एजेंडा है उसने कभी देश के विकास और देश के हित में कोई निर्णय किया ही नहीं है. उनका एजेंडा समाज में निगेटिविटी फैलाना है और ये उनका इतिहास है, देश की जनता सब जानती है. हमें देश के हित में काम करने के लिए जनता ने चुना है. ये गर्व की बात है की देश में तीसरी बार जनता ने अपना जनादेश मोदी जी को दिया है, हमारा जो एजेंडा है सरकार उसे पूरा करेगी.

कांग्रेस नेता अजय राय के अयोध्या में नॉन वेज खाने पर कहा की भोजन किसी का भी निजी विषय है, लेकिन उन्होंने अयोध्या जैसे आस्था के केंद्र पर जो करोड़ो हिन्दुओं की आस्था है और सावन का पवन महीना है, उस महीने को उन्होंने गलत चुना है कहीं न कहीं ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाता है.

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कार्यक्रम में महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री सहित अन्य नेताओं को बांधी राखी

महिलाओं के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह को राखी बांधी. मंत्री ने भी राखी बांधने वाली महिलाओं को शगुन के तौर पर रुपए दिए. जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. शैफाली चौहान ने जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया को तिलक लगाकर राखी बांधी. कार्यक्रम में मौजूद अन्य महिलाओं ने भी बीजेपी नेताओं को राखियां बांधीं. एक महिला ने राखी बांधने के बाद बीजेपी एमएलसी गोपाल अंजान के पैर छुए.

कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू किए जाने के मौके पर किया गया. कार्यक्रम में महिलाओं को सम्मानित कर उपहार भी दिए गए. बीजेपी नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार की महिला हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी. कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि एक सशक्त नारी ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकती है. सरकार महिलाओं के सम्मान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. महिला हित से जुड़ी योजनाओं को आगे भी लागू किया जाता रहेगा.

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