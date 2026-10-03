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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस, 9 साल में 303 अपराधी एनकाउंटर में ढेर

यूपी में अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस, 9 साल में 303 अपराधी एनकाउंटर में ढेर

यूपी में योगी सरकार के नेतृत्व में अपराधियों और माफियाओं पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ साइबर अपराधियों पर कार्रवाई के मामले में यूपी पहले स्थान पर पहुँच गया है.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 03 Oct 2026 11:11 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार प्रदेश में अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. जिसका असर भी जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है. सरकार की ओर प्रदेश में अपराध को लेकर जारी सरकारी आंकड़ों में सरकार को बड़ी कामयाबी मिली हैं. साइबर अपराध मामलों पर कार्रवाई में यूपी पूरे देश में पहले स्थान पर है. 

साइबर अपराध पर कार्रवाई में नंबर वन

उत्तर प्रदेश में सरकार और पुलिस प्रशासन ने संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कई स्तरों पर काम किया है. साइबर क्राइम पर रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम थाने संचालित किए जा रहे हैं. इसके साथ ही हरेक जनपद के थानों में साइबर सेल और हेल्प डेस्क बनाई गई है. जिसके चलते अगस्त 2019 से जून 2026 तक साइबर अपराध में 874.58 करोड़ रुपये से अधिक की रकम फ्रीज या होल्ड की गई. 

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नौ सालों में 303 अपराधी एनकाउंटर में ढेर

साइबर अपराध की घटनाओं में कार्रवाई के मामले में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग पूरे देश में पहले स्थान पर है. इसके अलावा बीते नौ सालों में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अब तक 303 अपराधी ढेर हो चुके हैं जबकि 12,202 अपराधी घायल हुए हैं. इन मुठभेड़ों मं पुलिस ने 23,601 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है. जबकि गैंगस्टर एक्ट में 87,835 लोगों पर कार्रवाई की गई है. गैंगस्टर एक्ट में 15,233 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त हो चुकी है. 

माफिया और उनके गिरोह पर भी एक्शन

यूपी में प्रदेश स्तर पर चिह्नित 68 माफिया और उनके गिरोह के सदस्यों पर भी बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है. ऐसे माफिया और उनके सहयोगियों के विरुद्ध कुल बीते नौ सालों में 909 मुकदमे दर्ज किए गए जबकि 651 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं NSA के तहत 995 अपराधियों पर कार्रवाई की गई है. 

यूपी सरकार के अपराधियों के प्रति सख्त रवैये, जीरो टॉलरेंस की नीति और पुलिस प्रशासन की रणनीति के चलते यूपी में अपराधियों और माफियाओं पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही हैं. योगी सरकार प्रदेश की क़ानून व्यवस्था को अपनी कामयाबी के तौर पर भी पेश करती आई है. 

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Published at : 03 Oct 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath
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