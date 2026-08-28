Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअंकित बालियान के परिजनों से मिलीं इकरा हसन, पिता से अखिलेश यादव ने की फोन पर बात

अंकित बालियान के परिजनों से मिलीं इकरा हसन, पिता से अखिलेश यादव ने की फोन पर बात

अखिलेश यादव ने फोन पर अंकित के पिता को भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी न्याय की लड़ाई में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और मामले को हर स्तर पर उठाया जाएगा.

Written By : निखिल साहू, पंकज प्रजापति |  Updated at : 28 Aug 2026 09:14 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड के तीसरे दिन कैराना से सपा सांसद इकरा हसन पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव बनतीखेड़ा पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने अंकित के पिता सतवीर सिंह की फोन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बात कराई.

अखिलेश यादव ने फोन पर अंकित के पिता को भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी न्याय की लड़ाई में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और मामले को हर स्तर पर उठाया जाएगा. वहीं, सांसद इकरा हसन ने हत्याकांड को लेकर पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि दिनदहाड़े प्रशासन की नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात हुई, लेकिन घटना के तीसरे दिन तक पुलिस के हाथ खाली हैं.

 

'प्रशासन के खिलाफ देंगे धरना'

इकरा हसन के मुताबिक, पुलिस ने चार दिन के भीतर हत्याकांड का खुलासा करने का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा कि अगर चौथे दिन तक मामले का खुलासा नहीं हुआ तो परिवार जैसा फैसला करेगा, वह उसके साथ खड़ी रहेंगी. जरूरत पड़ी तो प्रशासन के खिलाफ धरना भी दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: बस्ती: राज किशोर सिंह ने मुस्लिम बहनों संग मनाई राखी, नेपाल पीड़ितों को भेजा शगुन!

पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल

सपा सांसद ने वारदात के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि घटना के बाद आरोपियों की दो बाइकें मौके से कैसे निकल गईं और तत्काल पूरे जिले में नाकाबंदी क्यों नहीं की गई?

शव को मॉर्चरी ले जाने के तरीके पर भी सवाल

इकरा हसन ने शव को मॉर्चरी ले जाने के तरीके पर भी सवाल उठाया. उन्होंने पूछा कि परिजनों को सूचना दिए बिना सिविल ड्रेस में दो लोग शव को सीधे मॉर्चरी लेकर क्यों चले गए?

सांसद ने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद अगर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो प्रशासन को इन सभी सवालों का जवाब देना होगा. उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव स्तर पर आवाज उठाने की बात कही.

ये भी पढ़ें: 'आपके गुंडे यूपी की बहनों को..', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 08:53 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंकित बालियान के परिजनों से मिलीं इकरा हसन, पिता से अखिलेश यादव ने की फोन पर बात
अंकित बालियान के परिजनों से मिलीं इकरा हसन, पिता से अखिलेश यादव ने की फोन पर बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ जेल में रक्षाबंधन पर खास इंतजाम, राखी-मिठाई तक की व्यवस्था
लखनऊ जेल में रक्षाबंधन पर खास इंतजाम, राखी-मिठाई तक की व्यवस्था
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बहुत शर्मनाक', मनुस्मृति पर राहुल गांधी के बयान पर बोले शंकराचार्य सदानंद
'बहुत शर्मनाक', मनुस्मृति पर राहुल गांधी के बयान पर बोले शंकराचार्य सदानंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आपके गुंडे यूपी की बहनों को...', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला
'आपके गुंडे यूपी की बहनों को...', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😱Dev-Vasudha की जिंदगी में नए दुश्मन की एंट्री! Chauhan Industries पर हुआ हमला! #sbs
Bollywood News: करियर का उतार-चढ़ाव हो या निजी जिंदगी का तूफान, हमेशा साथ खड़े दिखे सलमान-अरबाज-सोहेल (28.08.26)
Nepal Flash Flood: न भूकंप, न GLOF! नेपाल बाढ़ की असली वजह आई सामने, भारत के लिए खतरे की घंटी?
Sugar Price Hike: चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार का एक्शन! 67 से 55 रुपये किलो हुए भाव, अब और गिरेगी
मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी से लेकर नितिन गडकरी तक..., राजनेताओं ने ऐसे बंधवाई राखी-Pics
पीएम मोदी से लेकर नितिन गडकरी तक..., राजनेताओं ने ऐसे बंधवाई राखी-Pics
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंकित बालियान के परिजनों से मिलीं इकरा हसन, अखिलेश यादव से कराई फोन पर बात
अंकित बालियान के परिजनों से मिलीं इकरा हसन, अखिलेश यादव से कराई फोन पर बात
बॉलीवुड
सैफ अली खान पर हमला करने वाले शरीफुल इस्लाम शेख का कबूलनामा, हुआ पछतावा
सैफ अली खान पर हमला करने वाले शरीफुल इस्लाम शेख का कबूलनामा, हुआ पछतावा
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर से इरफान पठान तक, क्रिकेटरों ने इस तरह मनाया रक्षाबंधन 
सचिन तेंदुलकर से इरफान पठान तक, क्रिकेटरों ने इस तरह मनाया रक्षाबंधन 
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब न छापने पर भड़की कांग्रेस, कहा- ‘दुनियाभर में छाप दी...’
सोनिया गांधी की किताब न छापने पर भड़की कांग्रेस, कहा- ‘दुनियाभर में छाप दी...’
इंडिया
लैंडिंग के दौरान फट गया विमान का टायर, क्रू मेंबर्स समेत 41 लोग थे सवार
लैंडिंग के दौरान फट गया विमान का टायर, क्रू मेंबर्स समेत 41 लोग थे सवार
इंडिया
नेपाल बाढ़ में अभी भी 320 भारतीय लापता, जलप्रलय के बीच MEA ने दिया अपडेट
नेपाल बाढ़ में अभी भी 320 भारतीय लापता, जलप्रलय के बीच MEA ने दिया अपडेट
इंडिया
बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करने पर विदेश मंत्रालय बोला, 'जरूर ध्यान दें...'
बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करने पर विदेश मंत्रालय बोला, 'जरूर ध्यान दें...'
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget