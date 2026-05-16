हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजम खान के खिलाफ आए फैसले पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ऐसे नेता अक्सर भूल जाते हैं...

आजम खान के खिलाफ आए फैसले पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ऐसे नेता अक्सर भूल जाते हैं...

Azam Khan Verdict: रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई है. अब इस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया आई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 16 May 2026 01:58 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के रामपुर में साल 2019 में दिए गए एक बयान के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कानून की चार धाराओं के तहत दो-दो साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने प्रत्येक धारा में 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी की पहली प्रतिक्रिया आई. रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उन नेताओं के लिए सबक है जो जनता की तालियां बटोरने के लिए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे नेता अक्सर भूल जाते हैं कि जो मानदंड वे दूसरों पर लागू करते हैं, वही उन पर भी लागू होते हैं और अदालत का यह फैसला अपने आप में ऐतिहासिक है.

‘कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखइया हैं’ आजम खान को भारी पड़ा ये बयान, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

एडवोकेट संदीप सक्सेना ने कहा कि यह मामला आजम खान के एक भड़काऊ भाषण से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की थीं. उन्होंने बताया कि एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चारों संबंधित धाराओं के तहत दो-दो साल की सजा सुनाते हुए प्रत्येक धारा में 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

'आजम खान पर 48 घंटे और 72 घंटे के प्रतिबंध लगे लेकिन...'

वहीं एडवोकेट स्वदेश शर्मा ने बताया कि मामला साल 2019 का है, जब आजम खान ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. उन्होंने कहा कि उस समय आचार संहिता लागू हो चुकी थी और इससे पहले भी आजम खान पर 48 घंटे और 72 घंटे के प्रतिबंध लगाए जा चुके थे. लिखित माफी देने के बावजूद उन्होंने दोबारा वही आचरण किया, जिसके बाद उनके खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज किया गया.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने दी योगी सरकार को सलाह, पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों के बीच उठाएं कदम

उन्होंने बताया कि जांच अधिकारी ऋषिपाल सिंह ने मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाह पेश किए गए, जो सभी सरकारी कर्मचारी थे. सभी ने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में बयान दिए. मामले में वीडियो साक्ष्य भी शामिल था, जिसकी सत्यता को आरोपी पक्ष ने कभी चुनौती नहीं दी. अदालत ने इसी आधार पर दो साल के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई.

Published at : 16 May 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Rampur News BJP Up News AZam Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Gorakhpur News: मत करिए चिंता...उपचार कराने में भरपूर मदद देगी सरकार, जनता दर्शन में सीएम योगी ने दिया भरोसा
गोरखपुर: मत करिए चिंता...उपचार कराने में भरपूर मदद देगी सरकार, जनता दर्शन में सीएम योगी ने दिया भरोसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर तैनात किए गए बाउंसर, बिना टोकन घोड़ा-खच्चर संचालकों पर होगी सख्ती
यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर तैनात किए गए बाउंसर, बिना टोकन घोड़ा-खच्चर संचालकों पर होगी सख्ती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान के खिलाफ आए फैसले पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ऐसे नेता अक्सर भूल जाते हैं...
आजम खान के खिलाफ आए फैसले पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ऐसे नेता अक्सर भूल जाते हैं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखइया हैं’ आजम खान को भारी पड़ा ये बयान, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा
‘कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखइया हैं’ आजम खान को भारी पड़ा ये बयान, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा
Advertisement

वीडियोज

Top News: बड़ी खबरें, फटाफट | NEET 2026 Paper Leak | Gautam Adani | Oil Price Hike | PM Modi
CBI Action On NEET Leak: पुणे से मास्टरमाइंड गिरफ्तार, सीक्रेट क्लास का खुलासा! | NEET Re-Exam
पुराने cop drama में Urvashi Rautela की acting ने सबको चौंकाया
Sansani: 7 फेरों से पहले खौफनाक हादसा ! | Crime News
Petrol-Diesel Price Hike | Janhit with Chitra Tripathi: महंगाई का 'जेब जलाओ' मिशन चालू! | Inflation
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के बाद अब अमेरिका ने इस देश में की एयरस्ट्राइक, ट्रंप का दावा- दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ढेर
ईरान के बाद अब अमेरिका ने इस देश में की एयरस्ट्राइक, ट्रंप का दावा- दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ढेर
बिहार
Bihar News: जमुई में इंजीनियर पर बड़ी कार्रवाई, घर से अब तक 40 लाख कैश बरामद, 4 ठिकानों पर चल रही छापेमारी
जमुई में इंजीनियर पर बड़ी कार्रवाई, घर से अब तक 40 लाख कैश बरामद, 4 ठिकानों पर चल रही छापेमारी
इंडिया
दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आगबबूला हो गए रूसी विदेश मंत्री लावरोव, आखिर क्या हुआ था ऐसा?
दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आगबबूला हो गए रूसी विदेश मंत्री लावरोव, आखिर क्या हुआ था ऐसा?
बॉलीवुड
'टॉक्सिक' में काम करने का कैसा रहा तारा सुतारिया का एक्सपीरियंस? एक्ट्रेस ने किया खुलासा, यश के लिए कह दी ये बात
'टॉक्सिक' में काम करने का कैसा रहा तारा सुतारिया का एक्सपीरियंस? एक्ट्रेस ने किया खुलासा
आईपीएल 2026
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
विश्व
ईरान पर फिर अटैक करेगा अमेरिका? चीन से लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज संकट के बीच दिए ये संकेत
ईरान पर फिर अटैक करेगा अमेरिका? चीन से लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज संकट के बीच दिए ये संकेत
Home Tips
Mango Storage Tips: क्या फ्रिज में रखने चाहिए आम? जानें इन्हें स्टोर करने का बेस्ट तरीका
क्या फ्रिज में रखने चाहिए आम? जानें इन्हें स्टोर करने का बेस्ट तरीका
जनरल नॉलेज
Arshdeep Singh Controversy: नस्लीय टिप्पणी करने पर कितनी होती है सजा, इसको लेकर क्या है कानून?
नस्लीय टिप्पणी करने पर कितनी होती है सजा, इसको लेकर क्या है कानून?
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Embed widget